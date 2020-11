Jesús Sánchez Martos, el médico de 'Sálvame', positivo en coronavirus

Jesús Sánchez Martos (67 años), el doctor que se enroló como colaborador de Sálvame el pasado mes de marzo al principio de la pandemia de coronavirus, ha dado positivo en Covid-19, según ha desvelado él mismo este miércoles en el programa vespertino de Telecinco.

"Estoy muy bien. Agradezco esta sintonía que tenéis conmigo porque aprovecho esta sección para decir que di positivo el sábado. Me hice la prueba porque había estado en contacto con un paciente positivo. Me hago las pruebas periódicamente como nos las hacen siempre en Mediaset. Me las hago una vez a la semana y soy positivo y asintomático. Es importante, claro. El 70 por ciento de las personas que lo tienen son asintomáticas pero aún así, hay que guardar los diez días mínimos de aislamiento", comenzaba relatando el doctor, con la voz algo más ténue de lo habitual.

Jesús Sánchez Martos en el programa 'Sálvame'. Mediaset

Y continuaba: "Si hubiera estado en contacto y no hubiera sido positivo, también habría tenido que guardar la cuarentena. Es fundamental para evitar la transmisión. En Madrid hay mucha gente que no cumple la cuarentena o el aislamiento. Si ahora mismo se me ocurriera ir a Mediaset, lo más probable es que contagiase al compañero que me lleva en el coche, a las azafatas que me esperan en la puerta, a Alberto el director, a compañeros en el plató... Es obligatorio cumplir con el aislamiento".

Jesús Sánchez Martos se ha convertido en uno de los médicos más mediáticos del país desde que al principio de la primavera irrumpiera en televisión durante aquellos meses de confinamiento en los que Sálvame dedicaba su parrilla completa al coronavirus. Por sus acertados consejos sobre el virus y su manera de contar las cosas, se ha hecho un hueco en la pequeña pantalla. Ahora, en plena expansión de la pandemia, ha decidido compaginar su labor como sanitario y profesor de la Facultad de Medicina con la de tertuliano de televisión, teniendo su sección propia: ¡Una preguntita, doctor!

Doctor en Medicina y Cirugía, diplomado en Enfermería y catedrático de Educación para la Salud en la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Sánchez Martos se puso al servicio del formato de La Fábrica de la Tele para ilustrar a la audiencia sobre aquel desconocido virus. Antes, en el año 2015 y hasta el 2017, Sánchez Martos fue el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el mandato de la por entonces presidenta, Cristina Cifuentes (56).

