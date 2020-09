1 de 10

Como se suele decir: la excepción confirma la regla; que los abrigos no entren dentro de esta promoción del 60 por ciento de descuento, no significa que no se encuentren rebajados o, incluso, que tengan un porcentaje de descuento mayor.

Este abrigo largo de lana en color negro con un diseño desestructurado, cuello clásico y cinturón desmontable a la altura de la cintura es una de las grandes tendencias de esta colección otoño-invierno. Su tono monocromático y su diseño lo convierten en una pieza versátil, fácil de conjuntar y llevar con cualquier atuendo. Su precio actual es de 79,99 euros (y antes costaba 129, 99 euros).