Milan Fashion Week: estos han sido los mejores looks y desfiles

Este año, la controversia está servida como plato principal en las grandes Semanas de la Moda. Las pasarelas, donde cada año las grandes firmas de moda (Dolce & Gabanna, Valentino, Fendi, Prada...) presentan con la ayuda de sus modelos sus diseños y novedades, han cambiado. La situación lo requiere. Los tradicionales desfiles han evolucionado y, ahora, no ver una sala con toda las sillas ocupadas no se asocia al fracaso. A medida que el espectáculo y los incesantes flashes descienden y se pierden en esta crisis sanitaria, el formato digital se afianza.

Este año, muchas de las grandes e icónicas influencers han preferido no asistir a las distintas Fashion Week, aunque Milán sea una de las más esperadas. Como, por ejemplo, Marta Lozano (25 años) que hacía un repaso en su Instagram de sus mejores looks en estos festivales de moda mientras comunicaba que este año prefería no asistir a Milán y París. "Esta vez he preferido evitar las multitudes y el contacto que hay, de manera inevitable, en las presentaciones", escribía en la publicación.

Sin embargo, hay otras influencers amantes de estos eventos que no se las han querido perder, eso sí siguiendo las medidas sanitarias estipuladas. Así, por ejemplo, se puede observar en redes como Mery Turiel (25) o Alexandra Pereira (32) se encuentran en París, expectantes del comienzo del desfile francés que empieza la próxima semana. Mientras que otros, en cambio, se han decantado por la Semana de la Moda italiana. Entre estos últimos, destacan los nombres de Aída Domènech (30) -más conocida por su seudónimo de Dulceida-, Madame de Rosa (38) o Pelayo Díaz (34) por sus looks escogidos.

La 'influencer' catalana se decantaba por un 'outfit' informal para el desfile de Alberta Ferretti. @dulceida

En primer lugar, destaca el outfit elegido por Dulceida. La catalana se decantaba por un sencillo y casual estilismo constituido por vaqueros rotos, un top en un tono tostado y unas botas marrones. El toque chic y más formal del look recaía en la americana de estilo oversize de la firma Storets a conjunto con clásico bolso de Dior.

Por otro lado, Pelayo que recalcaba en su publicación la importancia de apoyar el mundo de la moda, se decantaba por un outfit algo atípico. El estilista de moda se decantaba por la tonalidad azul como imperante de su estilismo. Unas grandes botas negras, pura tendencia de esta temporada, y un pantalón con un llamativo degradado resaltaba su look.

Mientras que Madame de Rosa optaba por la tonalidad nude y el animal print para su outfit, en el que predominaban grandes firmas de ropa como Valery Kovalska. El toque llamativo lo aportaban sus tacones en tono azulado de la firma Bottega Venetta.

Unos looks que han despertado múltiples reacciones negativas por la etiqueta, aparentemente, informal y casual que desprenden teniendo en cuenta que son los estilismos elegidos con los que acudieron al desfile de Alberta Ferretti. No obstante, como se suele decir: nada es correcto e incorrecto en cuestión de estilo.

