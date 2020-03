El corte garçon vuelve este 2020 en una versión más andrógina

Iconos del cine, la música y la moda han sido musas del corte garçon que sigue siendo tendencia en la segunda década del siglo XXI: Greta Fernández (25 años), Natalia Lacunza (21) y Charlize Theron (44) son solo algunas de las últimas celebrities que se han rendido ante los encantos de este corte. Y no es de extrañar: además de cómodo, fácil de peinar, fesquito y ultra-favorecedor, garçon es sinónimo de fuerza y empoderamiento femenino. La peluquera Diana Daureo tiene las claves para convencerte de que te deshagas de la melena. Pero primero, lo que debes saber antes de cortarte el pelo:

1. No es para todo el mundo

No es apto para tradicionales ni para tímidas, advierte la peluquera Diana Daureo. "Es un corte para personas atrevidas y con mucha personalidad". Este look atrae miradas, por lo que si eres de las que prefiere pasar desapercibida, has de saber que no podrás refugiarte tras la melena y, por tanto, toda la atención irá hacia tu rostro.

Precisamente por esto, la experta explica que "es un corte para chicas algo coquetas y estilosas, que les guste dedicarse tiempo a sí mismas. Aunque una de las ventajas del pelo corto es que no necesita muchas horas frente al espejo, recomiendo prestar un extra de atención a todo lo demás. Con este corte el protagonista absoluto es el rostro, lo cual implica que, por norma general, tendrás que tenerlo casi o más cuidado que tu pelo".

2. Potenciará tu autoestima

El garçon 2020 además de liberarte, es la mejor manera de sanear por completo tu cabello. Dar el paso es complicado y el proceso de adaptación también, pero "una vez lo hagas tuyo, será un chute de autoestima que verás reflejado en más aspectos de tu vida", asegura la experta.

Charlize Theron en una imagen de archivo. Gtres

3. Es ultra favorecedor

La forma del rostro y el tipo de cabello no son factores determinantes para este tipo de cortes. Según Daureo las claves son tener una fisonomía craneal bonita y regular, tener un don para encarnar las tendencias y tener un estilo propio muy particular y cool. "Al contrario de lo que mucha gente piensa, este corte es apto para cabellos ondulados, lisos y rizados", explica Daureo. Especialmente recomendado para bajitas, al despejar la zona de los hombros, se alarga visualmente el cuerpo y el cuello, además, aporta mucho flow, personalidad y actitud.

4. Tendrás que empezar de cero

Nueva rutina, nuevos productos y nuevos cuidados… para un resultado 10 será imprescindible un toque de secador. Ahora más que nunca, utiliza corrector y colorete y lleva siempre en el bolso pintalabios en tonos rojos, granates, corales o fucsias. Si eres de las que nunca ha utilizado productos de styling, no podrás vivir sin ellos ya que son ideales para conseguir el tan deseado estilo peinado-despeinado. Ten siempre a mano un producto texturizador ligero, y elige tu favorito entre geles, pomadas y aceites en función del tipo de cabello y volumen deseado.

5. Irás bien peinado a diario

Es 100% adaptable, lo cual lo hace fácil de peinar. Los cabellos finos y lisos con este tipo de cortes lucen effortless con facilidad y basta con salir de la ducha y un toque de secador. Para crear ondas, Diana recomienda utilizar un producto de styling tipo pomada. Para el frizz recomienda un spray de hidratante, que ayude a potenciar las ondas naturales, e incluso crear nuevas. Para cabellos finos un spray de sal que aporte volumen. En caso de tener el pelo rizado, como siempre hay que trabajarlo y cuidarlo para tenerlo ultra-hidratado, con lo que es fundamental trabajar con un spray pro-hidratación y utilizar gran cantidad de aceites nutritivos.

La actriz Úrsula Corberó. Gtres

6. Tendrás que ir a la peluquería a menudo

Si lo quieres mantener, el corte Garçon requiere retoques a menudo. Por ejemplo, acudir al salón cada 2 meses aproximadamente para llevarlo siempre bonito.

7. La decisión es 100% tuya

Para sentirte cómoda tu pelo debe ser un reflejo de tu personalidad."Si sabiendo que se adapta a todos los rostros y que queda bien a todo el mundo te gusta la idea de verte con un corte garçon y piensas que va con tu estilo, adelante", dice Daureo. Nadie más puede decidir por ti.

Un truco de experto: hazte un recogido muy tirante, para probar el efecto garçon sin cabello en la cara ni el cuello. "Si no estás segura de poder defender un look tan atrevido, acosejo probar primero con un corte más neutral como el shaggy o el long bob".

[Más información: Cinco grandes errores demasiado comunes que debilitan la salud del cabello]