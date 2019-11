New Balance presenta unas zapatillas 'todoterreno' para corredores urbanos

New Balance lanzó al mercado su primera zapatilla de trail en 1977: la silueta New Balance Trail 355. Diseñada para adaptarse a superficies húmedas como los caminos de Nueva Inglaterra en los que se inspiraba, su estilo fue muy bien valorado por aquellos corredores con influencias más urbanas.



En los últimos 40 años, New Balance ha innovado ofreciendo al público general modelos exclusivos para el mundo del Outdoor en sus diversas variantes y terrenos. Ahora, New Balance se complace en presentar All Terrain, una colección muy de temporada actual producida bajo los más altos estándares de tecnología del calzado y que viene acompañada por un diseño revolucionario.

La colección inaugural se lanzará con dos modelos referencia de la misma: la Fresh Foam 850 All Terrain y la renovada silueta Fresh Foam Hierro v5, ambas acompañadas de su respectivas colecciones de prendas a juego.

Fresh Foam Hierro V5 (140 euros). New Balance

La zapatilla de trail Hierro v5 hereda el carácter de serie de este reconocido modelo que ha sabido ganarse la aprobación tanto del público general como del especialista más experto. El upper de la zapatilla cuenta con termosellados para mantener el interior totalmente seco, mientras que la entresuela Fresh Foam X ofrece una amortiguación superior. La suela exterior Vibram® MegaGrip ayuda a garantizar la tracción tanto en las carreras más duras por la montaña como por los paseos por el centro de la ciudad.

Fresh Foam 850AT (130 euros). New Balance

Tanto para la zapatilla 850AT como en la silueta Hierro v5, New Balance utiliza los últimos avances en captación de datos (Data to Design) para diseñar y ofrecer una amortiguación perfecta y de gran precisión bajo los pies con la media suela Fresh Foam X.



Las siluetas FF850AT y FF Hierro v5 estarán disponibles a la venta en la web de New Balance y minoristas seleccionados a partir del mes de noviembre.

Sobre New Balance Iberia

New Balance es líder en el sector deportivo a nivel mundial. New Balance

New Balance Iberia es la filial para España, Portugal y Andorra de la marca atlética global New Balance, marca situada entre el top 3 nacional de ventas en calzado.

New Balance, con sede en Boston, Massachusetts lleva desde 1906 demostrando un liderazgo responsable, construyendo marcas que los atletas están orgullosos de llevar, nuestros empleados orgullosos de crear y las comunidades orgullosas de abrazar. Fabricando en los EE.UU. desde hace más de 75 años, posee cinco fábricas en este país y una en Gran Bretaña, empleando a más de 6.000 trabajadores alrededor del mundo con una cifra de ventas global en 2017 de 4 billones de dólares. A pesar de ser una empresa líder en el sector deportivo a nivel mundial, New Balance es la única entre sus principales competidoras que es de capital privado y no cotiza en bolsa, lo que le permite unos valores y una independencia únicos en esta industria.

[Más información: 'Sneakertopia', la cultura de las zapatillas deportivas llega al museo]