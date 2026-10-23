El nuevo refugio donde quieren retirarse los millonarios y han jugado al golf deportistas como Rafa Nadal y Pau Gasol

La Costa del Sol siempre ha tenido algo magnético para quienes pueden permitírselo todo. Sol todo el año, mar frente a la ventana, golf, yates, restaurantes exclusivos y, sobre todo, una discreción que no se encuentra en otros destinos de lujo. Por eso, desde los años setenta, la zona es el refugio favorito de realezas, empresarios y estrellas internacionales.

El gran punto de inflexión llegó con el rey Fahd de Arabia Saudí. El monarca, fascinado por Marbella tras visitarla a finales de los setenta, levantó en la Milla de Oro el palacio Al Nahda, un complejo conocido popularmente como el Mar-Mar, inspirado en la Casa Blanca y con mezquita, helipuerto y hospital propios. Desde entonces, la Casa Real saudí convirtió la zona en su cuartel de verano, con palacios como Al Riyadh, propiedad del príncipe Salman.

A ellos se sumó la Familia Real de Qatar. Abdullah Al-Thani, el célebre jeque dueño del Málaga, instaló su propia villa en la zona y se convirtió en uno de los rostros más visibles de la alta realeza árabe en la Costa del Sol.

Pero no solo de petrodólares vive esta costa. Antonio Banderas, malagueño de nacimiento, ha mantenido durante años una villa frente al mar en Los Monteros, la misma que compartió con Melanie Griffith durante su matrimonio.

Julio Iglesias también eligió la zona para instalarse con su familia, con una propiedad en Ojén, mientras Rod Stewart, Sean Connery, Audrey Hepburn o el piloto James Hunt dejaron su huella en la historia dorada de la Costa del Sol.

Fairmont Residences La Hacienda. Cedida

Ahora, esa tradición parece tener una nueva dirección. Fairmont Residences La Hacienda, situado en San Roque, entre Sotogrande y Alcaidesa, ha irrumpido como el enclave donde la nueva generación de millonarios busca lo que antes encontraban en la Milla de Oro del de Andalucía: privacidad absoluta, servicio cinco estrellas y una localización imposible de repetir.

Entre el Mediterráneo y el Peñón de Gibraltar a la vista, se erige uno de los nuevos refugios preferidos para los multimillonarios. Su aura de exclusividad y su estilo de vida basado en el lujo silencioso, han convertido a esta zona en una de las más codiciadas del sur de Europa.

El complejo cuenta con una colección limitada de 31 villas privadas, las primeras branded residences de Fairmont en Europa. Son residencias de estilo andaluz contemporáneo, con jardines, piscina privada, terrazas con vistas al Mediterráneo y, en algunos casos, vistas a Gibraltar e incluso a la costa africana en los días más despejados.

Un misterioso príncipe árabe cuya identidad no se ha hecho pública ha pasado el verano allí. Ni el resort ni su entorno han confirmado quién es ni los detalles de su estancia, pero la historia encaja con el ADN del lugar: un refugio pensado para quienes no quieren salir en las revistas, pero sí quieren vivir como si pudieran salir en todas.

Lo que distingue a este de otros refugios de lujo de la Costa del Sol es su conexión con el golf. Las villas se levantan junto a La Hacienda Links Golf Resort, uno de los grandes complejos de golf de Europa y hogar del único campo de estilo links de Andalucía.

Una de las villa. Cedida

Por su campo, y su hoyo 5 que el más instagrameable del mundo al tener de frente el mar y el Peñón, ya han pasado algunos de los nombres más reconocidos del deporte español como Rafa Nadal. El tenista, gran aficionado al golf, participó en la primera edición del Gasol Foundation Golf Invitational en 2025 y llegó a jugar un partido estelar junto a Pau Gasol.

Si Marbella fue el escenario de los excesos y el glamour de los ochenta y noventa, Fairmont Residences La Hacienda representa una versión más silenciosa y sofisticada de ese mismo sueño. Menos escaparate, más discreción. Menos fiesta, más bienestar. Menos ver y ser visto, más estar sin ser visto.