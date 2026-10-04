Barack y Michelle Obama en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Barack y Michelle Obama despejan los rumores de crisis: "Sigo siendo el hombre más afortunado del mundo"

Barack (65 años) y Michelle Obama (62) vuelven a demostrar que su historia de amor continúa más fuerte que nunca.

El expresidente de Estados Unidos y la ex primera dama han celebrado este 3 de octubre una fecha muy especial: 34 años desde que se dieron el 'sí, quiero'.

Una ocasión que ambos han querido compartir públicamente con sus seguidores a través de sendos mensajes cargados de cariño y que, de paso, vuelven a despejar los rumores de crisis que marcaron buena parte del pasado año.

"¡Feliz aniversario, Michelle! Sigo siendo el hombre más afortunado del mundo por estar contigo", ha escrito Barack Obama en sus redes sociales junto a una fotografía en la que aparece junto a su esposa en actitud cariñosa.

Un mensaje breve, pero contundente, con el que el expresidente ha vuelto a poner en valor la relación que mantienen desde hace más de tres décadas.

Michelle Obama tampoco ha dejado pasar la fecha. "¡Cada día que pasa me gusta más y más estar contigo! Feliz aniversario, Barack", ha respondido la ex primera dama, que ha acompañado sus palabras de un vídeo en el que repasa algunos de los momentos que han marcado su historia de amor.

"Brindemos por muchos, muchos años más de alegría, risas y recuerdos por venir", ha añadido Michelle, dejando claro que ambos continúan mirando juntos hacia el futuro.

Un año de los rumores de crisis

La celebración llega después de un 2025 especialmente convulso para el matrimonio.

Durante aquellos meses, los rumores sobre una posible crisis entre Barack y Michelle Obama se multiplicaron y llegaron a poner en duda la estabilidad de una de las parejas más conocidas de la política estadounidense.

Sin embargo, ambos han ido desmontando esas especulaciones con diferentes declaraciones públicas.

Barack y Michelle Obama en un acto en Estados Unidos. Imagen difundida en sus redes. Redes Sociales

Una de las más significativas tuvo lugar en el pódcast IMO (In My Opinion), presentado por Michelle Obama junto a su hermano, Craig Robinson.

Durante una de sus intervenciones, Barack fue especialmente contundente al hablar de su esposa.

"Michelle me trajo de vuelta, estuve un tiempo en la cuerda floja", afirmó el expresidente, dejando entrever que el matrimonio había atravesado momentos complicados, pero sin cuestionar su vínculo.

Michelle, por su parte, también habló abiertamente de las dificultades que han vivido juntos.

"Hemos pasado por momentos muy difíciles. Pero también nos hemos divertido mucho, hemos vivido grandes aventuras, y me he convertido en una mejor persona gracias al hombre con el que estoy casada", aseguró.

Barack Obama y su mujer, Michelle, en las calles de Barcelona. EFE

Unas palabras que mostraban una realidad mucho más compleja que la imagen de matrimonio perfecto que durante años se ha proyectado sobre ellos: una relación de más de tres décadas con momentos difíciles, pero también con complicidad y experiencias compartidas.

Ahora, con motivo de su 34 aniversario de boda, los Obama han vuelto a posar públicamente como pareja y han celebrado su historia de amor sin necesidad de grandes discursos.

Una nueva declaración de intenciones que llega después de meses en los que ambos han dejado claro que, pese a las especulaciones, continúan escribiendo juntos su historia.