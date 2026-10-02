Kristi Noem, exsecretaria de Estados Unidos, se divorcia tras las fotos de su marido travestido en foros de bimboficación

Kristi Noem (54 años), la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos y exgobernadora de Dakota del Sur, ha presentado oficialmente la demanda de divorcio de su esposo, Bryon Noem -después de 34 años de matrimonio- en medio del revuelo por la filtración de imágenes en las que él aparecía vestido de mujer.

La política presentó la solicitud de disolución del matrimonio en el condado de Hamlin el pasado lunes 28 de septiembre, aunque los papeles estaban firmados por su abogado desde meses antes, concretamente desde el 6 de abril.

En la demanda alega únicamente "diferencias irreconciliables" entre la pareja, una fórmula habitual para evitar entrar en detalles íntimos. Sin embargo, las causas parecen más que claras ya que el matrimonio ha roto justo después de que el Daily Mail destapara la doble vida de su esposo y estallara todo el escándalo.

Kristi Noem y su marido en la Casa Blanca. Redes sociales

En las informaciones publicadas por el medio británico en marzo, Bryon no solo aparecía en fotografías en las que se le veía con ropa femenina, mallas, tacones y un body con pechos postizos muy voluminosos. También había mensajes y audios sexuales con otras mujeres.

Estas conversaciones subidas de tono se llevaban a cabo en foros para adultos de bimboficación, un fetichismo en el que hombres heterosexuales asumen un rol femenino hipersexualizado, normalmente con pechos exagerados, como parte de un juego de humillación y fantasía.

El asombro por este descubrimiento fue mayúsculo sobre todo por la ideología conservadora de Kristi Noem, con un historial de declaraciones y posiciones críticas con el colectivo LGTBIQ+.

Un portavoz de la política republicana declaró en aquel momento que ella estaba "devastada" y que la familia había quedado "completamente sorprendida" por las revelaciones.

Kristi Noem fue gobernadora de Dakota del Sur y, entre enero de 2025 y marzo de 2026, secretaria de Seguridad Nacional en la administración de Donald Trump (80), encargada de liderar la política migratoria del presidente. Fue destituida por el presidente americano en marzo, apenas días antes de que estallara el escándalo de las imágenes de su marido.

Secret double life of Kristi Noem's crossdressing husband Bryon: The pouting 'busty bimbo' photos and trove of explicit messages https://t.co/4GvCcfPK9j — Daily Mail (@DailyMail) March 31, 2026

Parece que la culpa de la ruptura no recaería solamente en él. Antes de que se publicara este contenido ya había rumores sobre una posible aventura de ella, de larga duración, con su asesor Corey Lewandowski.

Kristi y Bryon Noem se conocieron en la época del instituto y se casaron el 23 de mayo de 1992. Tienen tres hijos: Kassidy (31), Kennedy (29) y Booke (23).

Bryon Noem trabaja como agente de seguros y ha mantenido tradicionalmente un perfil bajo, lejos de la exposición mediática de su mujer.

¿Qué es la bimboficación?

El fenómeno de la bimboficación se popularizó en los años 80 en Estados Unidos. Principalmente eran mujeres las que lo practicaban pero cada vez está más extendido entre el sector masculino.

Está inspirado en el estereotipo de la bimbo o la muñeca Barbie, es decir, estereotipos basados en una estética exagerada de mujeres con grandes pechos, labios voluminosos, cintura muy marcada, maquillaje recargado y ropa muy ajustada o provocativa.

Una referencia ficticia sería Jessica Rabbit, el personaje de la novela Who Censored Roger Rabbit? de Gary K. Wolf y de su adaptación cinematográfica ¿Quién engañó a Roger Rabbit?.

Jessica Rabbit. Disney

Los bimbos (personas que buscan esa estética) o himbos (el equivalente masculino, una combinación de he y bimbo) adoptan una personalidad de rubia tonta, despreocupada, muy coqueta y centrada en el placer sexual, como un rol de fantasía más que como una identidad real.

No se trata de una identidad de género, sino de un juego erótico y estético para explorar fantasías, en ocasiones con elementos de humillación, sumisión o transformación como parte central del placer.

Según el Daily Mail, Bryon Noem había enviado al menos 25.000 dólares a mujeres bimbo en línea, usando el alias de Jason Jackson.



