Hallan muerto al actor Ray MacDonald, de 49 años, en su casa de Tailandia tras caer inconsciente en el sofá

El mundo del espectáculo, la televisión y el cine de Tailandia se encuentra sumido en un profundo estado de conmoción tras confirmarse el repentino fallecimiento de Ray MacDonald.

El actor, modelo y reconocido presentador de nacionalidad tailandesa y británica ha sido hallado muerto este miércoles, 19 de agosto de 2026, en su residencia de la capital a los 49 años.

Su inesperado adiós deja un vacío irreparable en el panorama cultural del país asiático, donde era considerado uno de los referentes más icónicos de la generación de los noventa.

La noticia se ha confirmado a primera hora de la mañana por parte de las autoridades locales tras recibir el aviso desde el domicilio del artista, situado en la zona residencial de Phatthanakan, dentro del distrito capitalino de Suan Luang.

Ha sido su propia esposa quien ha descubierto el cuerpo inconsciente de MacDonald alrededor de las 6:20 horas de la mañana, recostado sobre el sofá del salón frente al televisor de la vivienda.

Según detalla el diario digital Thai Examiner, la mujer de MacDonald bajó a la sala de estar con la intención de despertarlo, dado que ambos habían planeado acompañar juntos a su hijo al colegio en la que constituía su primera jornada del nuevo curso escolar.

Al comprobar que no reaccionaba, dio la alarma de inmediato a los servicios de urgencia médica.

Pese a la rápida movilización de los efectivos sanitarios y la pronta llegada de las ambulancias al complejo residencial, los paramédicos no han podido revertir la situación.

Tras aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar de forma ininterrumpida durante varios minutos sin obtener respuesta alguna, los equipos de emergencia certificaron el deceso en el propio domicilio.

Tras la trágica confirmación, su esposa ha querido dedicarle unas emotivas palabras en modo de despedida y homenaje: "Tal vez estaba listo para retirarse".

Efectivos de la policía local y un equipo de médicos forenses se han desplazado hasta el inmueble para realizar la inspección ocular del entorno.

Según han informado fuentes oficiales de la investigación, el examen preliminar de la vivienda descarta de manera categórica la presencia de signos de violencia, forcejeo o robo, alejando la hipótesis de la intervención de terceras personas en el suceso.

Por su parte, allegados y personas pertenecientes a su círculo familiar señalan que el presentador arrastraba desde hacía tiempo una acusada fatiga extrema e intensas jornadas de trabajo ligadas a un ritmo de vida sin descanso.

El cuerpo de MacDonald ha sido trasladado al instituto médico forense para someterlo a la autopsia reglamentaria, la cual determinará con precisión las causas médicas de su muerte.

Icono de los 90

La figura de Ray MacDonald está ligada de forma indeleble al desarrollo de la cultura juvenil y audiovisual tailandesa de finales del siglo XX.

Su primera gran oportunidad profesional en la pantalla chica llegó como conductor de Teen Talk, un formato juvenil de gran éxito de audiencia que lo encumbró como un referente entre el público más joven.

El enorme carisma proyectado en la televisión le abrió de par en par las puertas de la industria cinematográfica. En 1997 protagonizó la aclamada película Fun Bar Karaoke, bajo las órdenes del cineasta Pen-Ek Ratanaruang.

Su notable interpretación en dicho largometraje le valió el prestigioso galardón Suphannahong, concedido por la Asociación Nacional de Cine de Tailandia en la categoría de Mejor Actor.

A partir de ese momento, su trayectoria despegó con intervenciones en largometrajes de amplio calado popular en el país asiático, tales como el drama de culto O-Negative o la celebrada producción Dear Galileo.

Con el paso de los años y el cambio de paradigma en los hábitos de consumo audiovisual, MacDonald decidió dar un giro a su carrera y apartarse paulatinamente de la actuación en ficciones, series y películas para volcarse de lleno en la creación de contenido.

En esta última etapa profesional, el comunicador puso en marcha Rayron, un canal propio en la plataforma YouTube centrado de forma exclusiva en la producción de formatos de viajes, rutas internacionales y expediciones culturales.

Con este proyecto personal logró mantener una comunicación fluida y constante con sus miles de seguidores hasta el momento mismo de su trágica y prematura muerte, cerrando así la trayectoria de una de las personalidades más queridas del entretenimiento tailandés.