La dura historia de Kaya, la hija de Hayden Panettiere, huérfana a los 11 años: por qué la actriz cedió la custodia al padre

Este pasado lunes, 17 de agosto, ha habido una clara protagonista a nivel internacional: la actriz Hayden Panettiere, que ha perdido la vida a los 36 años. La recordada actriz de ficciones tan recordadas como Héroes habría perecido a causa de una sobredosis y un paro cardíaco.

A falta de datos oficiales, una llamada al 911 arroja luz sobre una dos posibles causas. A raíz de este fallecimiento se ha recordado que la artista tuvo que encarar en 2023 la muerte de su hermano, Jansen. Un pasaje que, sin embargo, no fue el único que tiñó de oscuridad su vida.

A la artista le sobrevive su única hija, Kaya Evdokia Klitschko, de 11 años de edad, nacida en diciembre de 2014 fruto de su prolongada relación con su exprometido, el exboxeador profesional ucraniano Wladimir Klitschko.

Hayden Panettiere junto a su hija en una imagen extraída de X. Redes Sociales

La relación entre madre e hija estuvo marcada a lo largo de los años por la distancia y por circunstancias sumamente complejas.

Poco antes de su fallecimiento, en mayo de 2026, la intérprete abordó su vivencia como madre dentro de sus memorias, tituladas This Is Me: A Reckoning, así como en una comentada intervención en el espacio On Purpose, conducido por Jay Shetty.

En ambos espacios, la actriz reflexionó sobre los episodios más oscuros de su vida, incluyendo un parto de alto riesgo, la depresión posparto, su adicción a las sustancias y la desgarradora decisión de ceder la custodia completa de su hija a Klitschko.

A pesar de haber vivido separadas durante varios años, Panettiere subrayó de forma categórica en sus escritos que la cercanía emocional con la pequeña Kaya se mantuvo intacta.

"No estar bajo el mismo techo con ella todos los días ha sido la experiencia más desgarradora de mi vida, y es difícil describir la gama de emociones -incluyendo tristeza, resentimiento e ira- que he sentido por ello", dejó reflejado en las páginas de su libro.

Con una profunda autocrítica, la actriz confesó el dolor que le provocaba no haber ejercido la maternidad del modo en que siempre lo había imaginado: "Me duele no ser la madre que pensé que sería y, definitivamente, no la madre que quiero ser".

"Créanme, nadie debería tener que criar a un hijo por videollamada. Y aunque extraño tanto a Kaya que me duele el corazón, sé lo afortunada que soy de ser su madre. Ella es el mayor regalo de mi vida, con lo mejor de su padre y de mí".

La actriz junto a Kaya Evdokia Klitschko. Redes Sociales

Para preservar la intimidad de la menor, Panettiere tomó la decisión consciente de limitar los detalles sobre la vida de la niña en su publicación autobiográfica. Explicó que la pequeña "no pidió nacer bajo los focos ni en medio de mi caos, y no pudo elegir a sus padres".

En sus memorias, la actriz expuso su firme deseo de garantizarle a la menor "la posibilidad de vivir una vida privada" y un auténtico "derecho a la normalidad".

Asimismo, la intérprete asumió la responsabilidad de sus fallos en el cuidado de su hija y dedicó palabras de reconocimiento hacia su expareja, tildando a Wladimir Klitschko de "un ser humano maravilloso y un padre increíble".

Un embarazo extremo

La llegada al mundo de Kaya tuvo lugar el 9 de diciembre de 2014 en Hawái. Aunque públicamente la pareja declaró tras el nacimiento sentirse inundada de felicidad, la realidad interna que atravesaba la actriz distaba mucho de esa imagen idílica.

Tal y como desvela en el libro, la gestación coincidió con el rodaje de la serie Nashville.

Al ser imposible adaptar su estado al calendario del programa, los guionistas decidieron convertir el embarazo en un recurso argumental para su personaje, Juliette Barnes, sumando una notable presión psicológica.

Durante el periodo de gestación surgieron además serias alarmas médicas.

Los especialistas llegaron a advertirle que las extremidades del bebé no crecían al ritmo adecuado y, posteriormente, le comunicaron un diagnóstico provisional de microcefalia con posible discapacidad cognitiva.

Hayden Panettiere y su hija. Redes Sociales

Ante la angustia, Klitschko la animó a aferrarse a una tradición ucraniana de fe consistente en arrodillarse ante un árbol, sujetarlo con ambas manos y rezar.

Aunque las sospechas médicas sobre la salud de la niña fueron finalmente descartadas semanas más tarde, el momento del parto se transformó en una pesadilla. El alumbramiento requirió la activación del protocolo de emergencia por un código rojo.

Panettiere tuvo que someterse a una compleja intervención quirúrgica de tres horas debido a problemas de coagulación durante la cesárea, contrayendo además una infección uterina posterior.

Tras superar el colapso físico de la operación, la actriz afrontó una de sus batallas emocionales más duras: el entumecimiento posterior al nacimiento.

A diferencia de la conexión instantánea que esperaba sentir al ver a su primogénita, Panettiere reconoció no haber experimentado ninguna emoción inicial.

Sintió que el proceso de crear un lazo afectivo era una "tarea insuperable" mientras asumía en gran medida la crianza en soledad.

Un episodio doméstico en la bañera con la pequeña terminó por desencadenar una fuerte desconexión interna.

"No era pánico lo que sentía en el pecho. No era nada. Un bloqueo emocional total, como si mi alma estuviera muerta. No era yo misma, pero el problema era que no sabía qué se suponía que debía ser".

Fue en ese periodo de absoluta vulnerabilidad cuando el alcohol comenzó a consolidarse como un mecanismo de evasión diario.

Lo que comenzó como copas desbordadas de vino al finalizar las jornadas de grabación en Nashville derivó rápidamente en una dependencia severa.

La artista admitió que sentía alivio cuando Klitschko no estaba cerca para presenciar el número de botellas que desechaba, llegando a un punto en el que necesitaba beber a primeras horas de la mañana para poder levantarse de la cama e ir a trabajar.

El desgarrador testimonio plasmado se convierte hoy en la última voluntad pública de Hayden Panettiere: un ejercicio de transparencia con el que buscó explicar su historia, reconciliarse con su pasado y dejar constancia del amor incondicional hacia su hija.