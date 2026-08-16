Salen a la luz las primeras imágenes oficiales de la boda 'blindada' de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Tras días de intensos rumores que han inundado las redes sociales sobre la fecha, el lugar y una supuesta lista de invitados repleta de estrellas, donde sonaban nombres como Rio Ferdinand o la cantante Rihanna, la incógnita, por fin, ha quedado despejada.

Tal y como llevaban meses planeando, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son marido y mujer. Y las primeras imágenes oficiales han visto la luz.

Ha sido la edición digital de la revista Vogue la que ha publicado las imágenes más esperadas del 'sí, quiero'.

Unas instantáneas que muestran el secreto mejor guardado hasta la fecha: la celebración nupcial con la que el jugador de fútbol de Madeira y la empresaria han formalizado su historia de amor tras más de 10 años juntos.

"Fue como lo había imaginado"

Lejos de la gran fiesta multitudinaria que muchos preveían para una pareja que suma más de 750 millones de seguidores en Instagram, los recién casados optaron por la máxima discreción.

El enlace tuvo lugar el pasado 11 de agosto, una fecha cargada de simbolismo al coincidir exactamente con el décimo aniversario del día en que se conocieron por primera vez en la tienda Gucci de Madrid en 2016.

La gran sorpresa ha sido el espacio elegido para dar un paso al frente en su idilio. Fuera de todo pronóstico, el lugar elegido para jurarse amor eterno fue, tal y como reza la publicación, "la sala de estar" de su residencia en Portugal.

"Fue exactamente como lo había imaginado", ha confesado Georgina en la entrevista concedida a la publicación.

Para la portada digital de verano de Vogue, la periodista Gaby Wood ha podido conversar extensamente con "Cris" y "Gio", como los llaman cariñosamente en su círculo más cercano, sobre los detalles de esta íntima (y blindada) ceremonia rodeada únicamente de su entorno más allegado.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vieron el paerido del Al Nassr en los palcos del estadio. pic.twitter.com/HRTPJieUmH — Blue (@BlueboyCR7) August 16, 2026

Reaparición conjunta en Arabia Saudí

Tras su ceremonia íntima en Cascais, ambos han regresado a Arabia Saudí, donde tienen fijada su residencia desde que Cristiano fichó por el Al-Nassr en 2023.

Precisamente ha sido durante un partido entre el equipo del delantero y el Al-Fateh donde se han dejado ver por primera vez juntos como recién estrenado matrimonio.

Cristiano y Georgina han escogido un plan de lo más familiar para su reaparición en Riad, compartiendo la jornada con sus hijos y disfrutando del fútbol desde uno de los lugares más privilegiados del estadio.

Las imágenes dejan patente la complicidad que existe entre ellos. Además, la pareja se mostró muy cariñosa con sus hijos, quienes animaron al equipo saudí luciendo orgullosos la camiseta amarilla del Al-Nassr con el nombre y el número de su padre.

La primera estampa como matrimonio en el palco VIP del estadio Al-Awwal Park refleja la unión y la normalidad con la que afrontan esta nueva etapa de su relación.

La confirmación de la boda en redes

Cabe recordar que fue hace cinco días cuando Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron a sus millones de seguidores al confirmar que habían dado un paso más en su relación y se habían convertido en marido y mujer.

La pareja hizo pública la noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde compartieron una fotografía de sus manos entrelazadas y luciendo sendas alianzas. La imagen iba acompañada de un breve y significativo mensaje: "C❤️G".

Una publicación que, sin necesidad de más explicaciones, sirvió para confirmar que Ronaldo y Georgina habían sellado oficialmente su relación.

Cristiano Ronaldo e Irina Shayk, en la portada de Vogue en 2014. VOGUE

Un antecedente en la portada de 'Vogue'

El posado del astro portugués para la prestigiosa cabecera de moda evoca un inevitable antecedente en la trayectoria sentimental del futbolista.

Y es que, valga recordarlo, en mayo de 2014, Cristiano Ronaldo ya protagonizó una icónica e histórica portada de Vogue España junto a la que entonces era su pareja, la modelo rusa Irina Shayk, en un reportaje fotografiado por Mario Testino que dio la vuelta al mundo.

Doce años después, el delantero vuelve a encabezar la portada de la revista de moda más influyente del planeta, pero esta vez consolidando su historia de amor con Georgina y convertida en una de las bodas más reservadas y comentadas del año.