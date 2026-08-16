El presidente de Ecuador Daniel Noboa y su mujer pierden el hijo que esperaban tras una complicación en el parto

El presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa (38 años) y su esposa, Lavinia Valbonesi (28) han recibido el golpe más devastador que se pueda experimentar: la muerte de un hijo.

Este domingo, 16 de agosto, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, ha comunicado el fallecimiento del hijo que la pareja esperaba con ilusión, después de que la primera dama haya tenido que ser operada con carácter urgente por complicaciones severas durante el embarazo.

A través de un emotivo mensaje en redes sociales, la política ha trasladado sus condolencias al matrimonio ante este trágico desenlace.

"Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi. La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Lamentablemente, Stefano falleció", ha declarado Morillo.

Lo cierto es que nada hacía presagiar este fatal desenlace. Prueba de ello es que, hace apenas unas horas, la esposa de Noboa, a la que siguen 1,2 millones de followers en su cuenta de Instagram, compartía contenido en sus redes sociales.

Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi.

La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo.… — Nataly Morillo Solórzano (@natalymorillos) August 16, 2026

Un país de luto

En sus palabras, la titular de la cartera de Gobierno ha pedido a la ciudadanía ecuatoriana que acompañe a la pareja en este momento de especial dolor y quebranto con respeto, solidaridad y máximo cariño.

Como símbolo del pesar que embarga ahora al jefe de Estado y a la nación, la bandera situada en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, va a permanecer a media asta durante tres días.

La Asamblea Nacional de Ecuador también se ha sumado al dolor de la pareja tras conocer la noticia. La institución legislativa ha manifestado su solidaridad con Noboa y su mujer, deseándoles la máxima fortaleza para afrontar la trágica pérdida de su hijo.

En un comunicado difundido en redes sociales, la Asamblea ha señalado que la Función Legislativa, en representación del pueblo ecuatoriano, acompaña a la familia presidencial en su duelo y ha transmitido sus más sinceras condolencias ante este difícil trance.

Una historia de amor bajo el foco público

La relación entre Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi comenzó en 2019 de la forma más inesperada.

Aquel año, Noboa buscaba asesoramiento profesional para mejorar sus hábitos de vida y nutrición, y contrató a Valbonesi, quien ya era una reconocida influencer y consultora de nutrición en Ecuador.

La química profesional dio paso rápidamente a una relación personal que culminó en matrimonio en agosto de 2021 con una elegante boda celebrada en la comuna de Olón, en la costa ecuatoriana.

Hasta el momento de esta trágica pérdida, la pareja ha formado una familia con dos hijos en común: Álvaro, nacido en 2022, y Furio, que llegó al mundo a principios de 2024 en pleno mandato presidencial.

Además, el mandatario aporta a la familia a su primogénita, Luisa, nacida de su primer matrimonio con Gabriela Goldbaum.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa reciben a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y su mujer, Lavinia Valbonesi, en el Elíseo, en mayo de 2025. GTRES

Formación de élite previa al Palacio de Carondelet

En el terreno académico y profesional, ambos poseen perfiles de amplio recorrido.

Daniel Noboa se formó en Estados Unidos, donde obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU).

Posteriormente completó sus estudios con tres Masters en prestigiosas instituciones como la Universidad de Northwestern (Kellogg), la Universidad de Harvard y la Universidad George Washington.

Antes de dar el salto a la política como asambleísta y posterior presidente, Noboa desempeñó altos cargos directivos en la Corporación Noboa, el imperio empresarial familiar enfocado en la exportación bananera y el comercio internacional.

Por su parte, Lavinia Valbonesi estudió Nutrición y Dietética en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil.

Antes de convertirse en primera dama, desarrolló una exitosa carrera como empresaria, especialista en fitness y creadora de contenido digital, gestionando su propio centro de nutrición y acumulando cientos de miles de seguidores en redes sociales.

Aunque la residencia oficial del jefe de Estado es el Palacio de Carondelet, en Quito, la pareja ha mantenido siempre su residencia familiar fijada en Olón (provincia de Santa Elena), manteniendo un estrecho vínculo con la costa de su país.