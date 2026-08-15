Bruce Willis reaparece en la boda de su hija Tallulah 3 años después de su diagnóstico de demencia frontotemporal

Bruce Willis, con Demi Moore, en una imagen de las redes sociales. @buuski

El amor de una familia puede convertirse en el refugio más cálido frente a las adversidades más complejas.

Tallulah Willis (32 años), la hija menor de Demi Moore (63) y Bruce Willis (71), pasó oficialmente por el altar el pasado sábado 8 de agosto para dar el 'sí, quiero' a su prometido, Justin Acee.

La ceremonia, de carácter íntimo y repleta de significado, tuvo lugar en el jardín de la vivienda familiar en Sun Valley, Idaho, el mismo rincón donde la joven nació en 1994.

Bruce Willis, en la boda de su hija Tallulah. @demimoore

Arropados por sus seres queridos más cercanos, entre los que no faltaron sus hermanas Rumer (37) y Scout LaRue (35), los novios celebraron un enlace cuyos detalles han salido a la luz gracias a las redes sociales y un reportaje en exclusiva.

Gracias a él se ha podido confirmar una de las grandes incógnitas de la jornada: si Bruce Willis podría estar presente en un día tan trascendental.

La respuesta llegó a través de la publicación de la revista Vogue, que ha difundido una entrañable fotografía tomada al comienzo del fin de semana festivo.

En la instantánea, el inolvidable protagonista de La jungla de cristal aparece sonriente y vestido de manera informal mientras posa cariñosamente junto a la novia y su yerno.

Tallulah no ha dudado en inmortalizar el instante dedicándole unas tiernas palabras: "Un momento tierno con mi padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda".

Tallulah Willis, en su boda, con su madre, Demi Moore. @buuski

Nacida el 3 de febrero de 1994, la joven siempre ha mantenido una relación muy estrecha con el actor y ha hablado con absoluta naturalidad sobre el delicado estado de salud de su progenitor.

La enfermedad del intérprete ha unido aún más a toda la familia. Tras anunciar su retirada del cine en marzo de 2022 debido a un diagnóstico inicial de afasia y el posterior desarrollo de una demencia frontotemporal, sus seres queridos se volcaron por completo en su cuidado.

Tallulah Willis ha dado el 'sí, quiero' a su pareja, Justin Acee. Redes sociales.

Aunque la evolución de la patología llevó a Willis a ingresar en un centro especializado en agosto de 2025 para recibir atención permanente, tanto Demi Moore como la mujer del intérprete, Emma Heming Willis, y las cinco hijas del actor han continuado siendo su pilar fundamental.

Tallulah Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, con su marido, Justin Acee. @buuski

La historia de amor entre Tallulah y Justin, que culmina casi dos años después de su compromiso en diciembre de 2024, comenzó de la forma más casual en la zona de recogida de equipajes de un aeropuerto.

Tras conocerse en persona y intercambiar mensajes, la pareja consolidó un noviazgo que culminó en un enlace idílico.

"Nos enviamos mensajes hasta las dos de la madrugada y decidimos llamarnos por teléfono", ha recordado ella sobre los comienzos del romance.

"Oí su voz por primera vez y, a las 4 de la madrugada, nos conectamos por FaceTime. Hablamos todos los días hasta que me fui y decidimos que nos veríamos oficialmente en persona por primera vez en el aeropuerto de Los Ángeles", destacó en una entrevista con la citada publicación.

Incluso ha dado detalles de cómo surgió el flechazo: "Nos dimos a escondidas nuestro primer beso".

Tallulah Willis ha contraído matrimonio con Justin Acee. @buuski

Para la ocasión, la novia ha lucido un espectacular diseño de Balenciaga creado en exclusiva por Pierpaolo Piccioli.

La fiesta contó además con la actuación sorpresa de Coldplay, uno de sus grupos favoritos y que también actuaron en directo en la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta. Más allá del glamour y la música, el fin de semana dejó para el recuerdo el triunfo del cariño familiar y el inolvidable abrazo de un padre a su hija en su día más especial.