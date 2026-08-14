Robbie Williams revela que le han diagnosticado autismo a los 52 años: "Es mi salvoconducto. Si hago algo raro, soy autista"

El cantante británico Robbie Williams (52 años) se ha sincerado como nunca en lo relativo a su salud mental y neurodiversidad.

El intérprete ha hecho público que le han diagnosticado un trastorno del espectro autista, una revelación que, según sus propias palabras, ha supuesto un punto de inflexión para comprender su propio comportamiento y su compleja trayectoria personal.

La confesión se ha tenido lugar durante una sesión de preguntas y respuestas organizada con motivo del lanzamiento de la colección de otoño e invierno de su firma textil, Hopeium.

Robbie Williams. Gtres

En declaraciones recogidas por el periódico Daily Mail, el artista aborda con naturalidad este nuevo hallazgo médico: "Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, lo cual me encanta porque explica muchísimas cosas".

Lejos de percibir la noticia como una carga, el músico ha admitido que el diagnóstico le ha servido para reconciliarse con ciertas facetas de su carácter y de su día a día.

"Ahora es mi salvoconducto, y por todas las cosas raras que hago, simplemente digo: 'Lo siento, soy autista'", ha comentado.

Durante su intervención, el cantante ha reflexionado sobre cómo este tipo de neurodivergencia condiciona de forma absoluta su capacidad de atención e hiperfocalización en tareas específicas.

"Con el TDAH puedes concentrarte por completo en algo al 1000 por ciento, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no puedes. Pregúntales a mis hijos", explica el artista, detallando el modo en que encauza esa energía obsesiva hacia el proceso artístico.

"Lo que me obsesiona por completo es crear imágenes y hacer cosas graciosas. Si estoy creando imágenes y cosas graciosas, no estoy pensando en mí, porque mi cerebro es increíblemente creativo y puede ser creativo con todo aquello del mundo que te causa pánico o miedo".

Robbie, en Nueva York, en 2025. Gtres

En este sentido, el exmiembro de Take That ilustra así la intensidad de sus pensamientos intrusivos: "Por ejemplo, así de loco estoy, hace poco estaba sentado en un avión y pensé: '¿Y si pudiera tener telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dijeran al avión que se estrellara solo?'".

A lo que ha añadido: "Ese es el nivel de locura con el que estoy lidiando; lo mejor es entrenar mi cerebro para hacer algo mejor que preocuparme por tener poderes sobrenaturales y estrellar un avión"S

Un historial de diagnósticos

El propio Robbie Williams reveló con anterioridad que ha sido diagnosticado de TDAH hasta en tres ocasiones a lo largo de su vida. La primera vez que identificó los síntomas de este trastorno fue en torno al año 2006.

Según relató el año pasado durante su participación en el pódcast I'm ADHD! No You're Not, descubrió la condición a través de internet: "Fue alrededor de 2006, cuando vi estas cosas, TDAH, en Internet. Pensé: 'todas esas cosas soy yo''. Guau".

En aquel momento, el cantante asoció el diagnóstico a la posibilidad de acceder a tratamientos farmacológicos específicos como el Adderall.

"Empecé a oír que se podía conseguir un medicamento que se comportaba un poco como la anfetamina, ¿sabes? Adderall. Entonces, fui a ver al tipo y le dije: 'Ya sé que soy todas estas cosas. Entonces, iré y diré esto, y luego me darás la cosa'. Y me dio la cosa", rememoró.

Williams reconoció la mezcla de sensaciones que le produjo aquella prescripción inicial: "Sentí alivio al tener un diagnóstico oficial, pero también un alivio aún mayor al recibir 200 de estas pastillas, y pensé que tal vez las pastillas me curarían, porque uno siempre busca la cura".