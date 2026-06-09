Bonnie Tyler cumple 75 años en medio de la preocupación por su frágil estado de salud y una nueva cancelación en agosto

Bonnie Tyler ha cumplido 75 años este lunes, 8 de junio, en medio de la preocupación por su estado de salud, ya que la cantante británica continúa ingresada en un hospital casi mes y medio después de su hospitalización.

La intérprete de Total Eclipse of the Heart permanece bajo supervisión médica mientras su evolución sigue siendo reservada, lo que ha mantenido en vilo a sus seguidores y al entorno musical que la ha acompañado durante décadas.

La última vez que la familia emitió un comunicado informando sobre su estado de salud fue el pasado 12 de junio. En el escrito, que se publicó en la web oficial de la cantante, se explicaba que estaba grave pero que sus médicos confiaban en su pronta recuperación.

La cantante en una imagen de archivo. Getty Images

Desde entonces no se han vuelto a conocer más datos de manera oficial sobre cómo se encuentra a día de hoy Tyler, que por razones obvias se ha visto obligada a cancelar los primeros conciertos de su gira.

EL ESPAÑOL ha podido averiguar, en primicia, que su participación en uno de los festivales más importantes de Escocia programados para este verano también se ha suspendido.

Bonnie Tyler era una de las artistas confirmadas para el Summer's End Angus 2026. Su actuación estaba prevista para el domingo 16 de agosto, pero ya ha sido eliminada de la página oficial del evento.

"Con mucha tristeza hemos sido informados que como Bonnie sigue enferma en el hospital no hay manera de que se recupere lo suficiente como para unirse a los espectáculos planeados este verano", ha asegurado la promotora en un comunicado.

"Estamos enviando todos nuestros mejores deseos a Bonnie y su familia y esperamos que ella esté lo suficientemente bien como para unirse a nosotros en 2027".

Este anuncio viene a confirmar dos hechos. El primero es que la artista no ha recibido el alta y continúa en el hospital aunque no se sabe muy bien en qué condiciones. Hasta ahora estaba en coma inducido, estado del que los médicos habían tratado sacarla sin éxito.

Y el segundo, que su recuperación no estaría siendo tan rápida como se preveía. La cancelación del festival en agosto es una señal clara de que el proceso es lento y va para largo.

Lo que llama la atención es que en su web oficial sigan estando activos conciertos anteriores al Summer's End Angus y que aún no se hayan suspendido los espectáculos del mes de julio previstos.

La artista, una de las voces más reconocibles del pop y del rock, fue hospitalizada a finales de abril y sometida a una intervención de urgencia. Concretamente fue el pasado 6 de mayo cuando se informó por primera vez sobre el estado de Tyler.

"Lamentamos profundamente anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde reside, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia. La operación fue un éxito y se encuentra en recuperación. Sabemos que toda su familia, amigos y seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desean una pronta y completa recuperación", dijeron seis días después de la operación.

Por el día de su cumpleaños sus fans han inundado sus redes sociales de mensajes de felicitaciones a la vez que le han deseado una pronta recuperación.