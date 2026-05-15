Paris Jackson gana una batalla judicial clave en su largo litigio por el patrimonio de su padre, Michael Jackson

Paris Jackson en un acto público en Los Ángeles, el pasado mes de enero. Gtres

Importante victoria judicial la que ha protagonizado, en las últimas horas, la modelo y cantante Paris Jackson (28 años), en relación al litigio que emprendió hace tiempo por el patrimonio de su padre, el inolvidable Michael Jackson.

17 años después de la muerte de Jackson, la batalla por el control y la transparencia del legado del artista sigue tan viva como el primer día.

Lo que en 2009 se presentó como una estructura diseñada para proteger la fortuna del rey del pop -un entramado legal administrado por dos figuras de confianza del cantante, el abogado John Branca y el ejecutivo musical John McClain- se ha convertido en un campo de batalla.

Y esta semana, por primera vez, la justicia estadounidense le ha dado la razón a Paris Jackson de forma contundente. El conflicto gira en torno a 625.000 dólares que fueron extraídos del patrimonio de Michael Jackson para ser entregados como bonificaciones a despachos jurídicos externos.

Paris Jackson, en un desfile.

Según Paris, esos pagos realizados en 2018 no contaban con la aprobación necesaria y, por tanto, debían ser devueltos.

Tras años de objeciones, peticiones formales y un proceso judicial que parecía no avanzar, un juez de Los Ángeles ha fallado a su favor: el dinero deberá regresar a la entidad que administra el capital del artista.

La noticia ha sido adelantada por el portal estadounidense TMZ, que ha seguido de cerca cada movimiento del caso.

Según el medio, los herederos -los tres hijos del cantante, Prince, Paris y Bigi; su madre, Katherine; y diversas organizaciones benéficas incluidas en el testamento- celebran la decisión, que consideran un paso decisivo hacia una mayor transparencia en la gestión del patrimonio.

El fallo judicial sostiene que las bonificaciones "no contaban con la aprobación correspondiente y, por ende, debía ser devuelta". Las primeras sospechas vinieron de pagos "excesivos" y falta de control . La preocupación de Paris no es nueva.

Hace un año, el mismo tabloide informaba de que la joven había detectado irregularidades en los pagos a firmas legales externas. Según su equipo, las cantidades eran desproporcionadas y no estaban autorizadas.

Paris, en una imagen extraída de sus redes sociales.

En aquel momento, el abogado de Paris fue tajante al considerar los pagos como "irregulares" y que "plantean serias y sustanciales dudas sobre la capacidad de los albaceas […] para supervisar eficazmente a los abogados”.

Los describió, además, como “regalos derrochadores de seis cifras a sí mismo y a sus colegas".

La tensión aumentó cuando Paris, en una comparecencia ante los tribunales, afirmó que "los registros actuales sugieren que un grupo de abogados muy unidos y bien remunerados está explotando la falta de supervisión de los albaceas para desviar dinero de la herencia a plena vista".

Sus palabras resonaron con fuerza en un proceso que, hasta entonces, había transcurrido con discreción.

Branca y McClain se defienden

Branca y McClain han defendido su gestión en todo momento. Argumentaron que los honorarios eran habituales en el sector y que su trabajo había generado enormes beneficios para el patrimonio del artista.

El Tribunal de Los Ángeles reconoció parte de esa afirmación, señalando que los albaceas habían creado una "riqueza generacional real y sustancial" para los herederos gracias a acuerdos millonarios y operaciones estratégicas.

Pero esa valoración positiva no impidió que el juez fallara a favor de Paris en lo relativo a las bonificaciones. Tras conocerse la decisión, un representante de Branca y McClain ha hablado también con TMZ.

En su declaración, esta persona ha asegurado que los albaceas están satisfechos con el reconocimiento del tribunal a su labor. El portavoz ha añadido que, aunque el tribunal había aprobado bonificaciones similares en el pasado, esta era la primera vez que se presentaban objeciones formales.

Michael con los Jackson 5. Getty

Aun así, insiste en que los albaceas siempre han entendido que los honorarios legales están sujetos a supervisión judicial y que "siempre han exigido a los abogados externos que se comprometan a devolver cualquier fondo a la herencia si los pagos no se aprueban".

El comunicado de Paris

Tras el fallo, el equipo legal de Paris Jackson también ha querido pronunciarse. En palabras de un portavoz, la hija del cantante "siempre se ha centrado en lo mejor para su familia y este fallo es una gran victoria para ellos".

El comunicado añade que "tras años de retraso, la familia Jackson finalmente obtendrá las medidas de transparencia y rendición de cuentas por las que Paris ha luchado".

Para la joven, que ha crecido bajo el peso de un legado artístico y económico sin precedentes, la decisión judicial supone un respaldo a su insistencia en revisar cada movimiento financiero relacionado con la herencia de su padre.

El patrimonio de Michael Jackson es uno de los más complejos y valiosos del mundo del entretenimiento. Incluye derechos musicales, propiedades inmobiliarias, acuerdos comerciales y participaciones en catálogos multimillonarios.

Desde 2009, su valor no ha dejado de crecer, impulsado por documentales, reediciones, espectáculos y operaciones estratégicas. Esa riqueza, sin embargo, ha estado acompañada de una vigilancia constante.