Muere ahorcada Jacqueline, la hija de Peter Falk, el mítico actor de 'Colombo', a los 60 años

Este miércoles, 29 de abril, se ha conocido una noticia que ha sacudido discretamente a Hollywood, aunque lejos del foco mediático que rodeó a su padre. Jacqueline Falk, hija adoptiva del mítico actor Peter Falk, ha fallecido a los 60 años en Los Ángeles.

Según ha adelantado el portal TMZ, y tal como ha confirmado la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, la causa de la muerte fue un suicidio ocurrido el pasado lunes, 27 de abril: Jacqueline se había ahorcado en una casa de la ciudad californiana. Por el momento, no ha trascendido si dejó alguna nota.

La figura de Jacqueline siempre estuvo marcada por la discreción. A diferencia de otros familiares de celebrities, optó por mantenerse al margen de la industria del entretenimiento y del universo mediático que rodeaba a su padre.

El actor se hizo conocido en todo el mundo por su interpretación del teniente Colombo en la icónica serie Colombo.

Mientras la carrera de Peter Falk brillaba tanto en televisión como en cine, ella eligió un camino completamente alejado de los focos y basado en la discreción.

El actor, también dejó huella en la gran pantalla con títulos como Una mujer bajo la influencia, dirigida por su amigo John Cassavetes, o Las alas del deseo, de Wim Wenders.

Sin embargo, en su vida personal, tuvo dos hijas adoptivas junto a su primera esposa, Alyce Mayo: Jacqueline y Catherine. El matrimonio se separó en el año 1976, y años más tarde el actor rehízo su vida junto a Shera Denise Falk, una relación que acabó creando un conflicto en la familia.

La guerra familiar

A principios de los años 2000, Peter Falk fue diagnosticado de Alzheimer, un capítulo que marcó en su vida, sobre todo, por la dinámica que se tomó entre sus allegados.

Fue entonces cuando su hija Catherine inició una intensa batalla legal para poder mantener el contacto con su padre en sus últimos años. De esa lucha nació la conocida como "Ley Peter Falk", una normativa impulsada para garantizar los derechos de visita y comunicación de los hijos adultos en situaciones similares.

Jacqueline, aunque no participó activamente en este proceso judicial, también se vio afectada por la fractura familiar. Según recoge la revista People y la propia web de la organización impulsada por su hermana, ambas se encontraron con múltiples obstáculos para acceder a ver su padre durante su deterioro.

La situación alcanzó uno de los puntos más dolorosos tras la muerte del actor en 2011, cuando, según denunciaron, se enteraron del fallecimiento "a través de los medios de comunicación y su abogado". Además, no fueron informadas del funeral ni del lugar de entierro.

La vida de Jacqueline Falk ha estado marcada por la distancia mediática y las complejidades familiares, y ahora se ha cerrado de forma trágica.

Su historia, poco conocida para el gran público, vuelve a poner el foco en las realidades más íntimas que a menudo se esconden tras los grandes nombres de las figuras de Hollywood.