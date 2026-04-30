Detienen en Venezuela a la suegra de la exmiss asesinada a tiros Carolina Flores Gómez: se escondía en un piso en Caracas

Erika María 'N', suegra de la miss Carolina Flores Gómez, ha sido detenida en Caracas (Venezuela). Redes sociales.

El caso del asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez, que conmocionó a la opinión pública el pasado 15 de abril, ha tomado un giro definitivo en las últimas horas.

Las autoridades venezolanas han hecho pública la detención de Erika María "N", de 63 años, señalada como la presunta autora material del crimen. La mujer, suegra de la miss fallecida, se ocultaba en un inmueble en el sureste de Caracas.

Según ha adelantado el Heraldo de México, Erika fue arrestada la noche del pasado viernes, 29 de abril en una residencia ubicada en el edificio Parque Alegre, en la urbanización El Cigarral, en el municipio El Hatillo.

Captura de pantalla 2026-04-30 155906.png Interpol.

Orden de busca y captura

En dicho inmueble, varios agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lograron capturar a la sospechosa tras intensas labores de inteligencia.

El arresto se ha concretado después de que autoridades mexicanas activaran una notificación roja de Interpol, la organización policial internacional más grande del mundo, con 196 países miembros.

Esta notificación, también conocida como red notice, es una solicitud internacional enviada a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona buscada, con el objetivo de su extradición o medida legal similar.

No es una orden de arresto internacional per se. Se trata, más bien, de una alerta sobre prófugos buscados por delitos graves. Ha sido precisamente este aviso, que en cuestión de horas ha dado la vuelta al mundo, lo que ha permitido coordinar su localización fuera de las fronteras aztecas.

Carolina Flores Gómez, en una imagen de sus redes sociales. Redes sociales.

Fuga a Venezuela

Según la información policial proporcionada al citado diario venezolano, Erika habría llegado a Venezuela por avión, en un vuelo comercial convencional. Allí ha pasado los controles migratorios "sin mayor problema, dado que para ese momento no se había emitido la alerta internacional".

Una vez establecida en Caracas, la suegra de la exmiss Carolina Flores Gómez alquiló un apartamento a través de una conocida plataforma digital.

Erika María 'N' se encontraba prófuga desde el momento del homicidio. Su marcha del edificio donde fue asesinada su nuera quedó registrada de forma íntegra por una cámara de seguridad dentro del apartamento de la víctima, ubicado en el exclusivo barrio de Polanco, en Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ha confirmado que la detención se ha logrado gracias a la estrecha cooperación entre ambos países limítrofes.

“Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo”, ha indicado dicho organismo en un mensaje de la red social X.

Asimismo, el organismo judicial ha adelantado que "la persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país", y que en breve se iniciarán los trámites de extradición para que la acusada enfrente los cargos por feminicidio en México.

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Un extraño crimen

Este hecho marca un nuevo rumbo en el caso del asesinato de Carolina Flores Gómez. La joven, que fue miss de Baja California y tenía 27 años, fue presuntamente asesinada a tiros por su suegra el pasado 15 de abril. Tras el suceso, esta se dio a la fuga.

La modelo perdió la vida después de recibir varios disparos en el piso que compartía con su pareja y con su bebé, de apenas ocho meses.

No fue hasta 24 horas más tarde, -el pasado 17 de abril-, cuando Alejandro Sánchez, marido de Carolina Flores Gómez e hijo de Erika María, denunció el crimen a las autoridades.

Fue entonces cuando la Fiscalía local obtuvo una orden de busca y captura en su contra.

La brutalidad del ataque -Flores recibió 12 disparos, seis en la cabeza y otros seis en el tórax- así como la sangre fría con la que habría actuado la presunta agresora, han conmocionado a la opinión pública.