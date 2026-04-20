El pueblo español donde la hija de Antonio Banderas celebró su boda: 600 habitantes, viñedos y monasterio del siglo XIII

El pueblo español donde la hija de Antonio Banderas celebró su boda: 600 habitantes, viñedos y monasterio del s. XIII con bodega de 10.000 metros Montaje de EL ESPAÑOL.

La discreción y el patrimonio histórico se aliaron el año pasado en el corazón de la Ribera del Duero para acoger uno de los eventos sociales más destacados de la temporada.

Stella del Carmen Banderas Griffith (29 años), hija de los actores Antonio Banderas (65) y Melanie Griffith (65), eligió el municipio vallisoletano de Sardón de Duero como el escenario para su enlace matrimonial, el 18 de octubre de 2025.

Este pequeño pueblo de apenas 600 habitantes se convirtió en el epicentro del glamour internacional, combinando el encanto rural de Castilla con la exclusividad de la alta sociedad.

Abadía Retuerta instalaciones. Abadía Retuerta

La Abadía de Santa María de Retuerta

El lugar escogido para la celebración fue el Monasterio de Santa María de Retuerta, una joya arquitectónica fundada en el siglo XIII por la Orden de los Premonstratenses.

Declarado Bien de Interés Cultural, este monasterio fue rehabilitado y reconvertido años atrás en una de las fincas de bodas y hoteles de lujo más prestigiosos de Europa: el hotel Abadía Retuerta LeDomaine.

El complejo conservó sus elementos románicos y góticos, los cuales dotaron a la ceremonia de un aire solemne, tal y como la propia Stella del Carmen compartió poco después del enlace en sus redes sociales.

Stella del Carmen, con sus padres y sus suegros, en su boda con Alex Gruszynski. @stellabanderasgriffith

10.000 metros cuadrados dedicados al vino

Sus muros de piedra, que antaño albergaron el silencio de los monjes, ofrecieron un refugio de privacidad absoluta, ideal para una pareja que buscó alejarse del foco mediático el día que se dieron el 'sí, quiero'.

Más allá de su valor histórico, Sardón de Duero destacó como un referente mundial en la cultura enológica.

Abadía Retuerta, en Sardón de Duero. @abadiaretuerta

La finca donde tuvo lugar la ceremonia contó con una impresionante bodega de 10.000 metros cuadrados. Un espacio donde la vanguardia tecnológica se fusionó con la tradición del cultivo de la vid.

Los invitados a la boda de la hija del malagueño más internacional disfrutaron de una experiencia sensorial completa, marcada por los caldos de la propia finca, reconocidos internacionalmente, y un entorno natural protegido por la ribera del río Duero.

Sardón de Duero, un pueblo con encanto

Pese a su reducida población, Sardón de Duero se ha hecho un hueco como parada para los visitantes gracias a su apuesta por el enoturismo de alto nivel. Además del monasterio, el municipio ofrece rincones de gran interés histórico y cultural.

Entre ellos, destaca la iglesia de San Juan Bautista; o la Senda del Duero, un recorrido natural que permite a los asistentes disfrutar de la flora y fauna de la ribera en paseos relajados.

La elección de Stella del Carmen no solo puso en valor la belleza de los parajes del interior de España. También reafirmó a la provincia de Valladolid como un destino de primer orden para celebraciones de lujo en las que sus protagonistas buscan autenticidad, historia y, sobre todo, una privacidad inexpugnable.