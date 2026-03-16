De Kylie Jenner a Zoe Saldaña o Jessie Buckley: así se prepararon las 'celebrities' antes de pisar la alfombra roja de los Oscar 2026

De Kylie Jenner a Zoe Saldaña o Heidi Klum: así se prepararon las 'celebrities' antes de pisar la alfombra roja de los Oscar 2026 Montaje de EL ESPAÑOL.

Este domingo, 15 de marzo, actrices y celebrities han convertido los minutos previos a la alfombra roja de los Oscar 2026 en un espectáculo paralelo, tan seguido como la propia gala. Al menos, en las redes sociales.

En Instagram y TikTok, las tres han compartido con sus seguidores el ritual que ha precedido a su gran aparición en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Equipos de maquilladores han trabajado sin descanso, estilistas han ajustado centímetros de tela y joyeros han ultimado el brillo exacto de cada gargantilla. O, simples rutinas cotidianas. Porque también ha habido quien se ha tomado los previos a la velada como un día más...

Algunas de las protagonistas de la noche, entre ellas Jessie Buckley (36 años), Kylie Jenner (28), Zoe Saldaña (47), Heidi Klum (52) o Kate Hudson (46), han mostrado qué han hecho y cómo han conseguido sus impecables aspectos.

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña Reuters

Zoe Saldaña, flamante ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto el año pasado por Emilia Pérez, ha vuelto a abrazar su versión más sofisticada con un vestido de inspiración lencera que ha acaparado focos desde su llegada al Dolby.

La intérprete ha lucido un modelo con parte superior tipo bustier de encaje y falda satinada con pequeña cola, una silueta pegada al cuerpo.

Zoe Saldaña, en sus redes sociales. @zoesaldana

Una apuesta que ha realzado su figura y que ha rematado con un beauty look muy natural: piel fresca, labios en tonos suaves y melena pulida, coronada por una glamurosa gargantilla que se ha convertido en el auténtico centro de sus accesorios.

En sus stories, la actriz ha dejado ver el ambiente relajado de su suite de hotel, donde se la ha visto junto a su equipo de estilistas y su maquilladora antes de salir rumbo a la alfombra roja.

En su caso, la clave de estos intensos prolegómenos se ha basado en su postura: el respaldo hacia atrás... ¡y las piernas en alto! Todo con tal de llegar a la alfombra roja con aspecto descansado... y sin rastro de retención de líquidos.

Heidi Klum

Heidi Klum Reuters

Heidi Klum, por su parte, ha vuelto a demostrar por qué ha sido una de las invitadas habituales a todas las grandes alfombras.

La modelo y presentadora ha compartido con sus seguidores su "truco secreto" para llegar con la piel perfecta: una rutina exprés basada en dos productos de L’Oréal Paris.

Primero, la Age Perfect Renacimiento Celular Midnight Cream, una crema de noche que en España se ha situado en torno a los 25‑30 euros y que ha prometido reparar la barrera cutánea con rapidez, suavizar arrugas y aportar firmeza y luminosidad a las pieles maduras gracias a su complejo antioxidante.

Heidi Klum @heidiklum

Después, el Sérum Antiedad de Noche Age Perfect Renacimiento Celular, un concentrado en gotero cuyo precio ronda los 25 euros y que actúa mientras se duerme para mejorar la firmeza, hidratar en profundidad y reducir la apariencia de las líneas de expresión, logrando un efecto "buena cara" al despertar.

Con la piel lista, Klum ha apostado por uno de sus registros más reconocibles: un ajustado vestido efecto segunda piel con escote palabra de honor, que ha dibujado sus curvas como si estuviera pintado sobre el cuerpo, y que ha completado con una gargantilla de perlas de aire clásico.

Una combinación de sensualidad y guiño old Hollywood con la que las celebrities han dejado claro que, para ellas, el verdadero show de los Oscar ha empezado mucho antes de pisar la alfombra roja.

Como colofón a su outfit, una llamativa manicura nude en forma almendra, también llamada almond nails nude.

Kylie Jenner

Kylie Jenner, con Timothee Chalamet en la gala de los Oscar 2026. REUTERS

Para acompañar a su pareja, el actor Timothée Chalamet (30) en una cita tan señalada, con quien mantiene una relación desde hace tres años, Kylie Jenner apostó por un espectacular vestido rojo de Schiaparelli, de silueta ajustada y aire muy Jessica Rabbit, que completó con joyas de Lorraine Schwartz.

La empresaria no posó junto a Chalamet durante su paso por la alfombra roja, pero sí se reunió con él una vez dentro del teatro, donde permaneció a su lado durante buena parte de la gala.

Kylie Jenner. @kyliejenner

A lo largo de la velada, Jenner se mostró tranquila y llegó incluso a sonreír cuando el presentador Conan O'Brien bromeó sobre unas polémicas declaraciones del actor.

Horas antes de su gran puesta en escena compartía los últimos retoques de su estudiado look de lady in red. Curiosamente, ha tirado de los truquillos de nuestras abuelas.

Se ha ahuecado el pelo con sus propias manos para darle mayor volumen. Además, ha retocado el brillo de sus labios al modo más tradicional, aplicando directamente un poco de glow con la yema de sus dedos en su boca, pintada en un tono rosa pálido muy natural. ¡Más simple, imposible!

Kate Hudson

Kate Hudson y Goldie Hawn Reuters

Horas antes de asistir a la gala de los Oscar, donde ha posado junto a su madre, la también actriz Goldie Hawn (80), la intérprete ha compartido en sus redes sociales qué ha hecho horas antes de la ceremonia.

Fiel a sus rutinas, la estadounidense ha salido a correr en la zona donde vive, en Pacific Palisades, un barrio residencial de Los Ángeles (California) en el que es propietaria de una mansión de los años 30 que, casualmente, fue el hogar donde pasó su infancia.

Kate Hudson, en sus redes sociales. @katehudson

A través de un divertido vídeo de Stories, Hudson ha mostrado cómo ha practicado jogging junto a su perro mientras uno de sus hijos (tiene tres: Ryder Russell Robinson, Bingham Hawn Bellamy y Rani Rose Hudson Fujikawa) corría por la urbanización a bastante distancia de ella.

"Mi hijo me dejan con el perro... No te preocupes por mí, ya estoy yo para encargarme de todo en tu vida", ha comentado en su cuenta de Instagram, haciendo gala de su sentido del humor.

Así, sus horas pre-Oscar han transcurrido como una jornada más, centrada en la actividad que practica a diario, el running.

Jessie Buckley

Jessie Buckley REUTERS

La actriz, nominada a Mejor Actriz por Hamnet, ha sido la gran protagonista de la velada. Ha lucido un espectacular diseño de escote Bardot de Chanel, a cargo de la estilista Danielle Goldberg.

La intérprete ya apostó por el 'color block' en los SAG Awards. Entonces, su apuesta fue por el blanco y negro. En la noche de los Oscar se ha decantado por una combinación más vibrante: rojo y rosa.

Jessie Buckley. @thejessiebuckley

Dos colores potentes que han destacado, más aún, gracias a una falda y un cuerpo fluidos con una ligera cola de aspecto vaporoso.

Aunque suele ser discreta en sus redes sociales, ha reposteado una publicación en Stories que mucho tiene que decir sobre su puesta en escena. ¿Acaso ha querido hacer un guiño a uno de los vestidos más icónicos de Grace Kelly, ese que llevó en 1956, reinterpretado en rojo y rosa?