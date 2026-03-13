El exclusivo club de los 22: de Beyoncé a Federer, así se han hecho multimillonarios los famosos más ricos del mundo

Forbes ha vuelto a poner rostro a las celebridades que han amasado una mayor fortuna en el último año, una lista que este 2026 ha pasado de 18 a 22 integrantes.

Beyoncé (44 años), Dr. Dre (61), Roger Federer (44) o James Cameron (71) son las incorporaciones más recientes a este exclusivo club de los famosos más ricos del mundo.

Entrar en esta lista es mucho más que un simple dato contable. Supone la confirmación pública de que su imagen ya no solo genera fama, sino un emporio económico con vida propia.

Para las celebridades, ver su nombre junto a grandes magnates refuerza su poder de negociación ante marcas, productoras y plataformas y encarece cachés y contratos. En definitiva, figurar en Forbes funciona como un sello de prestigio que abre aún más puertas.

Junto a los nuevos integrantes aparecen nombres como Steven Spielberg (79), Oprah Winfrey (72), Taylor Swift (36), Kim Kardashian (45) o Bruce Springsteen (76), que confirman hasta qué punto la industria del espectáculo puede convertirse en una maquinaria imparable de riqueza.

Todos los que aparecen en la prestigiosa lista han traducido su fama en fortunas de diez cifras.

1. Steven Spielberg | 7.100 millones de dólares

En el número uno de la lista aparece Steven Spielberg, uno de los directores más taquilleros de todos los tiempos. Ha logrado convertir sus películas y sus personajes en una fuente inagotable de ingresos. Se estima que gana aproximadamente 100 millones de dólares anuales por ventas brutas de entradas.

Algunos de sus grandes éxitos en taquilla son Tiburón, Parque Jurásico e Indiana Jones. En mayo se estrenará su nueva película, Disclosure Day, que también promete ser un éxito.

2. George Lucas |5.200 millones de dólares

El creador de Star Wars, de 81 años, tomó la mejor decisión de su vida cuando decidió quedarse con todos los derechos de la famosa saga: los cinematográficos y los de merchandising.

Una decisión pionera -no era lo normal en la época- que le proporcionó durante décadas una lluvia de ingresos por taquilla, licencias, juguetes, videojuegos, libros y todo tipo de productos derivados.

En 2012 vendió su empresa LucasFilm a Disney por 2.200 millones de dólares y está retirado del cine.

3. Michael Jordan | 4.300 millones de dólares

La riqueza de la leyenda del baloncesto, de 63 años, viene sobre todo de lo que hizo fuera de la pista: su patrocinio con Nike y sus negocios, más que de su salario como jugador. Durante su carrera en la NBA su fortuna ascendió a tan solo 90 millones de dólares, pero ha ganado más de 2.000 millones.

En 2023 vendió su participación mayoritaria en el equipo de la NBA Charlotte Hornets, valorada en 3.000 millones de dólares. Según Forbes, a día de hoy conserva una participación minoritaria en la franquicia.

4. Vincet McMahon | 3.600 millones de dólares

La fortuna de Vince McMahon (80) está ligada casi por completo a haber convertido la lucha libre en un negocio global con WWE (World Wrestling Entertainmenty), después, a la creación del gigante TKO que agrupa WWE y UFC.

Renunció a la presidencia ejecutiva de TKO en 2024 en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada, que él ha negado.

5. Oprah Winfrey | 3.200 millones de dólares

La fortuna de Oprah nace de haber convertido su programa de televisión en un imperio mediático propio. Comenzó como presentadora y después se convirtió en una productora todopoderosa.

Creó Harpo y, más tarde, su propio canal, OWN. Así pasó a quedarse con los derechos, la publicidad y los contenidos de su programa.

Sus operaciones inmobiliarias también la han ayudado a aumentar sus cuentas bancarias. En la actualidad es dueña y señora de una docena de propiedades.

6. Jay-Z |2.800 millones de dólares

El rapero (56) ostenta el título del primer cantante de hip-hop en convertirse en multimillonario. Alrededor de su música ha sabido cconstruir un conglomerado de negocios que han hecho que su fortuna se triplique en los últimos años.

Sus marcas de champán Armand de Brignac y coñac D’Ussé son muy lucrativos, así como su participación en empresas como Uber.

7. Taylor Swift | 2 mil millones de dólares

La cantante, de 36 años, amplió considerablemente su patrimonio gracias a las ganancias obtenidas con su última gira musical Eras Tour. Los 149 conciertos en 21 países, desde marzo de 2023 hasta diciembre de 2024, la convirtieron en la gira con mayor recaudación de todos los tiempos, con 2.077 millones de dólares y 10 millones de asistentes, según publica The Sun.

Gracias a sus rentables shows, pudo comprar los derechos de sus primeros seis álbumes.

También posee 100 millones de dólares en propiedades, que incluyen sus aapartamentos en Nueva York, Beverly Hills, Rhode Island y Nashville.

8. Kim Kardashian | 1.900 millones de dólares

Aunque la estadounidense se hizo famosa gracias a su propio reality, el verdadero salto económico lo dio gracias a su negocio de fajas Skims, valorada en 5 mil millones de dólares.

Sus ingresos también proceden de su negocio de cosmética, sus contratos con marcas y su mini imperio inmobiliario. Posee varias mansiones y apartamentos de lujo valorados en más de 100 millones de dólares.

9. Peter Jackson | 1.900 millones de dólares

A sus 64 años, el director y productor de una de las trilogías más famosas de la historia del cine, El Señor de los Anillos, "se convirtió en multimillonario en 2021 tras vender la división tecnológica de su empresa de efectos visuales, Wētā FX, a Unity Software por 1.600 millones de dólares en efectivo y acciones", según Forbes.

A finales de este año producirá El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum.

10. Magic Johnson | 1.600 millones de dólares

En Magic Johnson (66), el dinero grande llega después del baloncesto: ha pasado de estrella de los Lakers a magnate con inversiones en seguros, franquicias y equipos deportivos.

Actualmente, es propietario minoritario de cuatro equipos deportivos profesionales, pero su mayor fuente de ingresos es su participación mayoritaria en la compañía de seguros de vida Equitrust.

11. Tiger Woods | 1.500 millones de dólares

La fortuna de Tiger Woods (50), igual que la de Jordan, viene sobre todo de explotar su imagen como marca global y no de los premios en el campo.

La leyenda del golf ha ganado mucho dinero tras décadas de contratos con Nike, Gatorade, Rolex, Monster y otras marcas.

12. Dick Wolf | 1.500 millones de dólares

La de Dick Wolf (79) es la historia de un guionista convertido en una máquina de generar dinero: su fortuna viene casi por completo del universo Law & Order y de las franquicias que han seguido el mismo modelo.

También levantó un imperio con Criminal Intent, la saga Chicago y FBI, produciendo alrededor de 200 horas de televisión al año.

Sus contratos con Universal Television han disparado su patrimonio.

13. Tyler Perry | 1.400 millones de dólares

Se ha hecho multimillonario porque es dueño de prácticamente todo lo que crea, desde las películas de Madea hasta su propio estudio en Atlanta.

Sus más de 20 películas, decenas de obras de teatro y más de 1.200 episodios de televisión generan grandes cantidades de dinero.

Perry, de 56 años, ahora es dueño del estudio de producción cinematográfico más grande de Estados Unidos.

14. Lebron James | 1.400 millones de dólares

La riqueza de LeBron James (41) mezcla sueldos históricos en la NBA con una estrategia muy agresiva de convertirse en inversor y socio.

Ha ganado cerca de 480 millones de dólares en su carrera con Cavaliers, Heat y Lakers, y sigue sumando más de 40 millones por temporada en contrato deportivo.

Según Forbes, fuera de la cancha ha generado mucho dinero gracias a sus negocios y acuerdos de patrocinio con empresas como PepsiCo o Nike.

15. Bruce Springsteen | 1.200 millones de dólares

En su caso, la condición de multimillonario le llega por dos grandes vías: décadas de giras mastodónticas y, sobre todo, la venta de su catálogo.

Por un lado, sus tours con la E Street Band llevan años moviendo cientos de millones por gira, con ingresos brutos cercanos a 380 millones solo en 2023, lo que lo coloca entre los artistas en directo más rentables del planeta.

Pero el gran salto patrimonial fue la operación con Sony en 2021, cuando vendió sus derechos de autor por unos 550–600 millones de dólares, una de las mayores ventas de catálogo de un solo artista jamás cerradas.

16. Arnold Schwarzenegger | 1.200 millones de dólares

Es uno de los actores mejor pagados de la historia de Hollywood. El exgobernador de California (78) ha acumulado alrededor de 500 millones de dólares gracias a sus películas.



Su fortuna también proviene de sus tempranas inversiones en todo tipo de activos inmobiliarios, desde propiedades en California hasta participaciones en algunas de las marcas más valiosas del mundo.



Entre sus jugadas más acertadas figura una participación minoritaria en Dimensional Fund Advisors, la gestora fundada por el multimillonario David Booth, en tiempos en que administraba unos 12.000 millones de dólares en activos; hoy DFA gestiona más de un billón de dólares.

17. Jerry Seinfeld | 1.100 millones de dólares

El cómico continúa ingresando grandes sumas gracias al éxito duradero de su serie de los 90, Seinfeld. Según diversas informaciones, él y su cocreador, Larry David, se reparten un 15% de los ingresos por sindicación de la comedia, es decir, lo que generan las ventas a cadenas locales y a plataformas de streaming.

En 2019, Netflix se hizo con los derechos globales de emisión en un acuerdo de cinco años valorado en más de 500 millones de dólares.

18. Roger Federer | 1.100 millones de dólares

Además de conquistar 20 títulos de Grand Slam antes de retirarse en 2022, Federer levantó una de las carteras de patrocinios más lucrativas que ha conocido el deporte.

En su pico de popularidad llegó a ingresar unos 100 millones de dólares anuales fuera de la pista gracias a acuerdos con firmas como Uniqlo, Rolex o Mercedes.

Su gran golpe maestro, sin embargo, ha sido una participación estimada del 3% en la suiza On, la marca de ropa y calzado deportivo que salió a bolsa en 2021 y hoy ronda una capitalización bursátil cercana a los 15.000 millones de dólares.

19. James Cameron | 1.100 millones de dólares

Cameron firma tres de las películas más taquilleras de la historia del cine: Titanic, Avatar y Avatar: El sentido del agua. Es el segundo director con mayor recaudación acumulada en taquilla mundial, solo por detrás de su colega multimillonario Steven Spielberg, con casi 9.000 millones de dólares ingresados por sus películas.

Cuando Avatar rozó los 3.000 millones de dólares en salas -a los que se sumaron millones adicionales por ventas de DVD y explotación en streaming-, Cameron habría embolsado en torno a 350 millones de dólares antes de impuestos y tasas.

20. Rihanna | 1.000 millones de dólares

Su principal activo es Fenty Beauty, la firma de cosméticos de la que es copropietaria junto al gigante del lujo LVMH.

Según se ha publicado, el grupo estaría estudiando desprenderse de su participación en la marca en una operación que podría valorar la compañía entre 1.000 y 2.000 millones de dólares.

21. Beyoncé | 1.000 millones de dólares

La mayor parte del patrimonio neto de Beyoncé procede de casi tres décadas de carrera, tanto en solitario como al frente del grupo femenino Destiny’s Child.

Atesora el récord absoluto de premios Grammy, con 35 galardones, y se alzó por primera vez con el de Álbum del Año en 2025.



Junto a su marido, el multimillonario Jay‑Z, adquirió en 2023 una mansión en Malibú valorada en 200 millones de dólares, la operación residencial más cara registrada hasta la fecha en California.

22. Dr. Dre | 1.000 millones de dólares

Dr Dre.

El legendario rapero y productor musical fue cofundador del fabricante de auriculares Beats Electronics y de la plataforma de streaming Beats Music, que él y otros socios vendieron a Apple en 2014 por unos 3.000 millones de dólares.

Ese mismo olfato para los negocios ya lo había demostrado en la música: en 1996 creó el sello Aftermath Entertainment, desde el que impulsó las carreras de superestrellas como Eminem, 50 Cent o Kendrick Lamar, tras abandonar tanto el grupo de rap pionero N.W.A. como el sello Death Row Records.