Justin Trudeau compra una casa en Canadá por 3,1 millones: tiene 460 metros cuadrados y más de 100 años de antigüedad

No cabe duda de que el año 2026 está siendo un año de cambios para Justin Trudeau (54 años). El exprimer ministro de Canadá no solo ha afianzado su relación con Katy Perry (41). Además, comienza una nueva etapa vital: se ha comprado una nueva vivienda.

Según adelanta el portal inmobiliario Realtor, el político ha adquirido una residencia en el exclusivo barrio de Outremont, en Montreal, por 3,1 millones de dólares, lo que equivale, con el cambio actual, a unos 2.632.000 euros.

Se trata de una propiedad con gran valor histórico: construida en 1931, tiene casi un siglo de antigüedad. La adquisición se habría cerrado el pasado 16 de febrero, después de obtener una hipoteca a través del Banco de Montreal, como informó por primera vez el Daily Mail.

Justin Trudeau, en una imagen de 2021. GTRES

Su nueva residencia, en obras

La propiedad, que cuenta con una superficie de 460 metros cuadrados construidos, dispone de siete dormitorios, cinco baños, una oficina e incluso un salón de baile. Se extiende a lo largo de una parcela de más de 1.270 metros cuadrados.

Se trata de una vivienda unifamiliar de dos plantas con fachada de piedra y rodeada de espacios verdes: está rodeada por una cerca de metal, así como por árboles maduros y varios arbustos.

La cara norte del inmueble cuenta con un camino de entrada cerrado, mientras que la parte sur alberga un garaje para dos vehículos y una amplia escalera de piedra.

Gracias a la protección natural que ofrece la frondosa vegetación de la zona, la residencia le ofrece la oportunidad de tener el 'escondite' romántico perfecto para disfrutar de sus encuentros privados con Katy Perry (41), con la que mantiene una relación sentimental desde julio de 2025.

Justin Trudeau. GTRES

La casa se puso a la venta el pasado año por 3,3 millones de dólares. El encargado de buscar un comprador fue Joseph Montanaro, un conocido agente inmobiliario canadiense con base en Montreal, especializado en la venta de propiedades de lujo en zonas como Westmount, Outremont y el centro de la ciudad.

En lo que respecta a la zona, cabe destacar que esta es una de las zonas residenciales más exclusivas de Montreal. Outremont es conocido por sus casas históricas y su proximidad al centro de la ciudad.

La zona también es una de las más caras en cuanto a tributaciones. Se estima que los impuestos de la vivienda ascienden a 28.000 dólares anuales.

Según la prensa canadiense, Justin Trudeau ya está realizando reformas y renovaciones en la propiedad, que en las últimas semanas han visitado profesionales de una empresa de construcción.

También han deslizado que el político ya le habría mostrado a Katy Perry el interior del inmueble.

El anterior propietario de la vivienda fue Nicolas Ruggieri, un alto ejecutivo vinculado al grupo familiar Batipart Invest, un holding internacional centrado en el sector inmobiliario y sanitario.

El directivo se hizo con la propiedad en el año 2023 por un valor bastante superior al que ha pagado Trudeau por ella: 3,9 millones de dólares.

Katy Perry y Justin Trudeau, en el Foro Económico Mundial (FEM), en Davos. GTRES

Las casas de Trudeau

Trudeau, quien fue primer ministro desde el año 2015, renunció como primer ministro y líder del Partido Liberal de Canadá en marzo de 2025, después de una década en el cargo.

Mientras estuvo casado con Sophie Grégoire, Justin Trudeau fijó su residencia en distintos lugares. Antes de ser primer ministro (2005–2015), la pareja vivió con sus tres hijos (Xavier, Ella‑Grace y Hadrien) en Ottawa y luego en Montreal, sin una residencia 'oficial' especialmente destacada en prensa.

Tras ganar las elecciones y asumir su cargo como primer ministro en 2015, y hasta la separación del matrimonio -en 2023-, la familia estableció su hogar en Rideau Cottage.

Dicha casa, situada dentro de los terrenos de Rideau Hall, en Ottawa, es la residencia oficial de la Gobernadora General de Canadá.

Aunque la residencia oficial de los primeros ministros canadienses es el 24 Sussex Drive, Trudeau y su familia no vivieron allí "ni un solo día" debido al mal estado del inmueble.

Hasta la fecha, Trudeau no ha hecho declaraciones públicas sobre la compra.⁠ Actualmente reside en Ottawa, pero anunció recientemente que tenía previsto regresar a Montreal.