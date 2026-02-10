El refugio de Kim Kardashian y Lewis Hamilton, nueva pareja sorpresa, en París: un hotel de lujo por 24.000 euros la noche

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en un acto celebrado en 2021. Gtres

Kim Kardashian (45 años) y Lewis Hamilton (41) son la nueva pareja sorpresa de la temporada. Una escapada romántica reciente con paradas en Reino Unido y Francia confirma que mantiene un affaire.

El diario británico The Sun ha sido el primero en desvelar los detalles del viaje, que comenzó en el campo inglés.

Kim Kardashian aterrizó en el aeropuerto de Oxford, la tarde del pasado 31 de enero. La socialité llegó en en su jet privado, valorado en 100 millones de libras (115 millones de euros), donde la esperaban dos vehículos para trasladarla directamente al hotel.

Horas después, Lewis Hamilton llegó en helicóptero desde Londres, evitando carreteras y miradas indiscretas.

La pareja eligió el Estelle Manor, un refugio en las inmediaciones de Cotswold. Se trata de una finca rural, rodeada de jardines.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en los premios GQ en Londres. Año 2014. Gtres

De acuerdo con la información que maneja la prensa británica, Kim Kardashian y Lewis Hamilton se alojaron en una habitación situada en la parte principal del enclave, cuyo precio ronda las 1.000 libras por noche (1.158 euros).

Además, disfrutaron de acceso privado a la piscina y al spa, una de las joyas del hotel. Se trata del Eynsham Baths, un espacio de inspiración romana, de 3.000 metros cuadrados y escondido entre el antiguo bosque de la finca.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton también aprovecharon para disfrutar de la oferta gastronómica del enclave, que incluye cuatro restaurantes.

El hotel, además, dispone de una terraza con piscina de 25 metros, club deportivo con gimnasio y clases, pistas de pádel y un Adventure Paddock donde se organizan actividades como tiro con arco, experiencias con aves rapaces, conducción off-road y hasta lanzamiento de hacha.

"Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon todas las instalaciones disponibles", informó The Sun. Aunque ambos se desplazaron con máxima seguridad -ella con dos guardaespaldas y él, con un guardia de propio-, el equipo del hotel actuó con discreción, permitiendo que la pareja disfrutara de su intimidad.

Fue una escapada tan intensa como breve. La pareja abandonó Estelle Manor el domingo, 1 de febrero, por la mañana. Lewis Hamilton salió por la puerta principal, mientras Kim Kardashian optó por una salida lateral para intentar pasar desapercibida. No obstante, sus ocho maletas con su nombre grabado la delataron.

Tras dejar el hotel, la empresaria disfrutó de un día de compras en Selfridge's, en el centro de Londres.

Cita en París

Tras su escapada de lujo en Cotswold y una breve parada en Londres, la pareja ha alargado la escapada con una visita a París, llegando en el mismo avión. Concretamente, en el jet privado de la socialité.

En la capital francesa se han hospedado en uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, Le Bristol, situado en el número 112 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, en pleno corazón de la ciudad.

Un enclave muy conocido por la empresaria, quien suele optar por la Suite París, cuyo precio asciende a 21.000 libras la noche (24.330 euros).

Le Bristol se define como una majestuosa residencia privada de estilo parisino, donde los huéspedes se sienten "inmediatamente como en casa", un detalle que encaja a la perfección con la necesidad de intimidad de una pareja que vive permanentemente bajo los focos.

Sus interiores combinan encanto y refinamiento: muebles de época, tejidos, obras de arte, jardines y un total de 189 habitaciones.

Le Bristol, el hotel de lujo en París en el que se han alojado Kim Kardashian y Lewis Hamilton. Le Bristol

Entre sus propuestas gastronómicas destacan dos restaurantes con cuatro estrellas Michelin. El hotel, por otro lado, cuenta con un jardín de 1.200 metros cuadrados y una piscina en el rooftop.

En este destino, Kim Kardashian y Lewis Hamilton han mantenido el mismo nivel de discreción y despliegue de seguridad.

La consigna es clara: moverse como si se tratara de una "operación militar", minimizando al máximo las oportunidades de ser fotografiados juntos.

Viejos conocidos

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde hace muchos años. En 2014 se les vio en los premios GQ de Londres con sus entonces parejas.

En 2015, Kanye West (48), ex de Kim Kardashian, llegó a invitar al piloto a celebrar la Pascua con su familia.

Años más tarde, volvieron a coincidir en algunos eventos de relevancia internacional, como los premios del Wall Street Journal y distintas fiestas privadas. Además, cabe puntualizar que Hamilton es amigo de Kendall (30) y Kris Jenner (70), hermana y madre de la empresaria.

Ahora, casi cuatro años después del divorcio de la socialité y West, Kim Kardashian y Lewis Hamilton viven un idilio que ha tomado a todos por sorpresa.