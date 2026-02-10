Marc Anthony, alto y claro tras verse envuelto en la polémica de los Beckham: "No es verdad. Es extremadamente lamentable"

El cantante Marc Anthony (57 años), sin quererlo, se ha visto envuelto en la polémica familiar que protagonizan los Beckham. Su nombre salió a la luz en el explosivo comunicado que emitió Brooklyn (26) el pasado 19 de enero, cuando relataba una incómoda situación que vivió el día de su boda con Nicola Peltz (31).

"Marc Anthony me llamó al escenario, donde, según el programa, íbamos a tener nuestro baile, pero en su lugar me estaba esperando mi madre. Bailó de forma muy inapropiada conmigo delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en toda mi vida", relató Brooklyn Beckham en su escrito.

Al respecto, acaba de pronunciarse el artista. En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, con motivo de su primera residencia en Las Vegas, el cantante de Vivir mi vida ha sido preguntado por la polémica que enfrenta a David (50) y Victoria Beckham (51) con su hijo mayor.

Marc Anthony durante un concierto. Shutterstock

"No tengo nada que decir sobre lo que está pasando con la familia. Son una familia maravillosa", ha respondido Marc Anthony.

Y ha recordado: "Los conozco desde antes de que nacieran los niños. Soy el padrino de Cruz. Tengo una relación muy estrecha con la familia".

Marc Anthony busca mantenerse al margen de la polémica y ha zanjado: "No tengo nada que decir sobre lo que pasó allí. Es extremadamente lamentable cómo se está desarrollando la situación, pero [lo que está sucediendo] no es la verdad".

A día de hoy, el intérprete nacido en Nueva York se encuentra en una gira de medios con motivo de su residencia en Las Vegas, llamada Vegas My Way, con fechas agendadas para el 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero, en el BleauLive Theater del Fontainebleau, uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

Brooklyn junto a su mujer y sus padres en una imagen de redes sociales. Instagram

Los conciertos continuarán en verano. Concretamente, los días 24, 25, 29 y 31 de julio. Además, el 1 de agosto.

La versión del DJ

Hace unos días, se conocía la versión del DJ de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, que tuvo lugar el 9 de abril de 2022.

Todo empezó cuando Marc Anthony, gran amigo del matrimonio Beckham, "estaba actuando en el escenario y llamó a Brooklyn".

"Al minuto siguiente todos esperaban que fuera Nicola la que subiera e hiciera el primer baile, y entonces, Marc pidió que la mujer más hermosa de la sala subiera al escenario, y dijo: 'Victoria, ven al escenario", explicó Fat Tony.

"Victoria estaba junto al escenario, subió y, por supuesto, en ese momento Brooklyn quedó devastado porque pensó que iba a hacer su primer baile con su esposa", recordó el DJ. "Entonces Nicola salió de la sala llorando desconsoladamente".

En su relato, Fat Tony expuso: "Brooklyn estaba atrapado en el escenario. Hacen el baile y Marc Anthony dice 'pon tus manos en las caderas de tu madre'. Era algo latino. La situación fue realmente incómoda para todos en la sala".

"Son una familia muy unida y les encanta bailar", añadió el DJ en su intervención. "Lo que había sucedido en la boda se discutió entre los invitados a la mañana siguiente", afirmó.

La confesión de Fat Tony llegó después de que su marido, Stavros Agapiou, que también fue invitado a la boda, confirmara la versión de Brooklyn: "Estuve allí, y sí, lo hizo; él está diciendo la verdad".