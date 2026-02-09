Trump carga contra Bad Bunny en la Super Bowl: "El baile es repugnante, absolutamente terrible. Una vergüenza"

La actuación de Bad Bunny (31 años) en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ha generado una reacción inesperada fuera del terreno de juego: la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (79).

A través de su red social Truth Social, Trump no dudó en criticar con dureza al artista puertorriqueño, cuestionando tanto su música como su coreografía. "El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia!", ha comenzado diciendo Trump.

Todo esto, destacando que la actuación "no tiene sentido" y que supone "una vergüenza a la grandeza de Estados Unidos". Según el expresidente, la presentación de Bad Bunny no refleja los estándares de "éxito, creatividad ni excelencia" que, a su juicio, caracterizan al país.

Trump no se detuvo en la música: también cargó contra la manera en que el artista se mueve sobre el escenario. "El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo", ha asegurado

Y añade que el espectáculo constituye "una bofetada a nuestro país". Además, el expresidente ha aprovechado para comparar el show con lo que considera logros estadounidenses en economía y finanzas, como "el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia".

El mensaje se cerró con un guiño a la NFL y a la política: Trump cuestionó la nueva regla de inicio que implementó la liga y terminó su publicación con su lema más conocido: "¡Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo".

La crítica llega apenas horas después de que Bad Bunny completara su presentación en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde miles de espectadores pudieron disfrutar de un show que mezcló reguetón, movimientos de baile espectaculares y homenajes a la cultura latina.

Bad Bunny en la Super Bowl 2026 CHARLES BAUS/CONTACTOPHOTO

La reacción de Trump ha provocado un debate intenso en redes sociales, con defensores y detractores del artista enfrentados sobre el valor cultural y musical de la actuación.

Fuentes cercanas a la NFL aseguran que, pese a las críticas de Trump, la liga mantiene la satisfacción con el show del cantante y su capacidad de conectar con audiencias internacionales.

La actuación del puertorriqueño, que ha sido alabada por su energía y su puesta en escena, sigue generando titulares, demostrando que el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl es uno de los momentos más comentados del año, tanto dentro como fuera del país.