Tommy Wolter y Elly Bean, la pareja de enfermeros que se ha casado en la Super Bowl ante 127 millones de espectadores

La actualidad informativa a nivel mundial este lunes, 9 de febrero, tiene un claro protagonista: Bad Bunny (31 años). Su increíble actuación en el medio tiempo de la Super Bowl, celebrada en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, este pasado domingo, día 8, ha dado la vuelta al mundo.

No se habla de otra cosa. No en vano, ha sido un show histórico marcado por los guiños a la cultura latina. Especial mención merece también las pullas veladas del cantante hacia el presidente de EEUU, Donald Trump (79), por sus -polémicas- políticas migratorias.

No obstante, en medio de la euforia que ha dejado la apoteósica puesta en escena del puertorriqueño, hay una pareja que se ha convertido, con el permiso del artista y de los tantos amigos conocidos que lo han arropado, en la protagonista involuntaria de la velada.

Los que no entienden el por qué Gaga tuvo que estar en el show Benito lo explica, America es desde Canadá hasta Argentina, el poner a alguien tan estadounidense a convivir con la cultura latina da un mensaje claro pic.twitter.com/PWybZHYpzT — FαBყ ⛤ 24/05 (@heaveninfalling) February 9, 2026

En el minuto 5:09 de la actuación se cuela una boda. Dos jóvenes se dan el 'sí, quiero'. Enamorados, se funden en un romántico beso después de que el hombre que oficia el enlace les dé su bendición, y quedan formalmente casados. Minutos después, Bad baila con ellos.

¿Quiénes son esos dos jóvenes? EL ESPAÑOL ha dado con sus identidades. Se trata de Tommy Wolter -Thomas Lucas es su nombre real-, y Elly Bean. Él es natural de California y enfermero de profesión. Y ella, es de origen latino, también está titulada en enfermería.

Es, pues, más que probable que sus caminos se cruzaran en el desarrollo de sus respectivas carreras universitarias. La historia de amor de ambos comenzó en febrero de 2023.

En concreto, el día 24 de ese mes. Ese día se conocieron y, desde entonces, sus vidas no se han vuelto a separar. Cuando se cumplió el primer aniversario de la pareja, Elly le dedicó unas sentidas y arrobadas palabras a su razón de amor.

"365 días amándote. Este año pasado ha estado tan lleno de felicidad, amor, risas y crecimiento. Conocerte es verdaderamente una bendición y un sueño hecho realidad. Gracias por amarme por mí, incondicionalmente. La vida es mucho mejor contigo en ella", posteó Bean.



Elly y Tommy, en una imagen de sus redes sociales.

"Bebesota, sin duda has hecho de este año el mejor año de mi vida. ¡Ya hemos hecho tantos recuerdos juntos, hemos crecido tan fuertes en nuestra relación, y ahora vamos a vivir juntos. No puedo esperar a lo que tenemos reservado para nuestro futuro. Mi paz, mi felicidad", le dedicó él.

A la luz de la información que arroja el Instagram de la joven, define a su hoy marido como "mi mejor amigo". En este tiempo, la dupla ha compartido, además de amor, tiempo de calidad y han disfrutado de una de sus grandes pasiones: los viajes.

Ella, además, ha acompañado a Thomas a distintas maratones, y ha reflejado en sus redes la gran admiración que siente. El 20 de octubre de 2024 llegó el gran día. Anillo de compromiso mediante, Tommy y Elly se dijeron que sí: que querían pasar el resto de sus vidas juntos.

"10/20/24, el día más perfecto. Si pudiera decir que sí un millón de veces más, lo haría. Brindo por siempre y toda una vida con mi mejor amigo. Cada año contigo ha sido perfecto, ¡y NO PUEDO esperar a ver lo que nos depara nuestro futuro!", dijo ella.

La pareja, en una fotografía de sus redes sociales.

Y añadió: "Clima helado, viento loco y lluvia, pero nada puede interponerse en cómo nos sentimos en este momento. ¡Nos vamos a casar, bebé!". Pero no sería una boda al uso, convencional: ellos se iban a casar ante 127 millones de espectadores.

El 'sí, quiero' en el medio tiempo de la Super Bowl ha sido un sueño hecho realidad para ambos; ni en sus mejores sueños pudieron imaginarse tal cosa.

Tal y como se ha publicado, meses antes la pareja invitó a Bad Bunny a su enlace y el artista, como regalo de boda, quiso que le acompañaran en el espectáculo más visto del año. Tommy y Elly son dos grandes admiradores del de Puerto Rico.

Por ahora, la identidad de los novios sigue siendo un misterio, pero no hay duda de que recordarán este día para siempre. Tras el show, Elly se ha pronunciado hace apenas unas horas también en sus redes asegurando que sí, que la boda como tal fue real.

Ha querido dedicar unas líneas a Bad Bunny: "Mi corazón está lleno. Gracias por enfatizar el amor, Benito, porque siempre es necesario".

Un 'sí, quiero' muy comentado

El enlace en el medio tiempo ha sido un éxito en las redes sociales, ya que muchos usuarios han publicado sus genuinas reacciones.

Un usuario ha posteado: "Algo me llamó la atención sobre ellos y eso es lo que me pareció. Sinceramente, pensé: 'Parece que realmente se están casando' Otro desliza: "Madre mía! Pensé: '¿Y si fuera una boda de verdad?". ¡Genial!".

También hubo quien se pensó que eran unos actores, y que todo era algo orquestado e irreal: "Pensé que eran actores, pero cuando las cámaras los enfocaron por segunda vez y vi lo sonriente y feliz que estaba la novia, pensé: 'Oh... ¡tal vez eso es real. Dios mío!'".