Oprah Winfrey, 71 años, sobre la longevidad: "Medito dos veces al día, 20 minutos por la mañana y 20 por la noche"

Oprah Winfrey (71 años) sigue siendo una de las figuras más influyentes del panorama mediático internacional. Empresaria, productora, presentadora y referente cultural desde los años 80, la estadounidense ha construido un auténtico imperio.

La presentadora tiene una forma muy concreta de entender la vida y el bienestar personal. Sin embargo, ese equilibrio entre cuerpo, mente y propósito personal lo ha conseguido con una sola práctica: la meditación.

Desde hace más de una década, Winfrey usa esta técnica para mejorar su ritmo de vida, ya que siente que es beneficiosa para su cuerpo a largo plazo y con el paso de los años.

"Medito dos veces al día. Veinte minutos por la mañana y veinte por la noche", ha confesado a TW-Women. Con esa sencillez, Oprah resume una rutina que, según ha explicado en varias ocasiones, ha sido clave para mejorar su calidad de vida.

La frase corresponde a cómo describe su práctica de la Meditación Trascendental, una técnica que incorporó de forma estable en torno a 2011 y que, desde entonces, se ha convertido en una constante en su día a día.

En el contexto de esta entrevista, la estadounidense explicaba que se concede "una buena dosis de tiempo en silencio… 20 minutos por la mañana y 20 por la noche", una pausa diaria que, según ella, tiene efectos directos en el descanso, las relaciones personales y la creatividad.

De hecho, desde que la practica, no lo plantea como un lujo, sino como una necesidad básica para mantener el equilibrio en una vida marcada durante décadas por la exposición pública.

La relación de Oprah Winfrey con la meditación tiene también un componente social. Su interés por la Meditación Trascendental surgió tras conocer varios proyectos en los que se aplicaban en escuelas de entornos desfavorecidos. Es ahí donde se ha observado mejoras en la atención, el comportamiento y el bienestar emocional de los estudiantes.

En sus intervenciones más personales, Oprah suele explicar que la meditación le ayuda a sentirse más conectada espiritualmente, a silenciar el ruido mental y a mantener el foco creativo que ha marcado toda su carrera.

A los 71 años, lejos de hablar de longevidad en términos estrictamente físicos, la presentadora lo hace desde una perspectiva más amplia: vivir más y mejor, con mayor conciencia.

Así, su rutina de "20 minutos por la mañana y 20 por la noche" se ha convertido casi en una declaración de principios. Un hábito sencillo en apariencia, pero profundamente integrado en la vida de una de las mujeres más influyentes del mundo.