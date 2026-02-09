Bad Bunny no se olvida de España y viste de Zara en la Super Bowl, un 'show' marcado por los guiños a la cultura latina

Podía haber optado por una maison de lujo. Pero Bad Bunny (31 años) ha elegido a Zara, la firma cabecera de Inditex, para vestir en su histórico show de medio tiempo de la Super Bowl, celebrada en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, este domingo, 8 de febrero -la madrugada del día 9 en España-.

El conjunto en color crema con el que la estrella puertorriqueña ha actuado en el descanso de la final de la NFL ha sido diseñado por Zara.

Un outfit de dos piezas monocromáticas, de camisa con cuello y corbata al estilo de un jugador de fútbol americano, con el nombre Ocasio -su apellido- y el dorsal 64, pantalones chinos y zapatillas deportivas. El calzado lo ha firmado Adidas.

Bad Bunny, este pasado domingo, en la Super Bowl. Gtres

Minutos después, el artista ha cambiado de look. Pero de nuevo apostando por Zara. Bad Bunny, concretamente, ha añadido una blazer de doble botonadura en color crema.

En cuanto a los accesorios, ha optado por un lujoso reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, según explica la revista Vogue.

El outfit de Zara no es casual. Bad Bunny ha optado por una marca nacida en Galicia y convertida en un gigante global para contar quién es y de dónde viene. En lugar de recurrir a una maison de lujo, ha apostado por una firma accesible, muy reconocible para el público español y latino.

El puertorriqueño ha sido el primer artista en actuar en el medio tiempo de la Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español y marcado por los guiños a la cultura latina de principio a fin.

El look de Zara de Bad Bunny. Gtres

Una puesta en escena cargada de referencias a su Puerto Rico natal, pero que bien podría llevarse a cualquier otro país de Latinoamérica: la gente reunida en la plaza, el dominó, la música, el ron, la manicura, la compra y venta de oro... Escenas reconocibles de la isla, pero muy propias del resto del continente.

"Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí y tú también deberías creer en ti. Vales más de lo que piensas", ha expresado el artista durante el show.

Entremedias, una boda entre una migrante y un estadounidense, un símbolo de la diversidad de Estados Unidos y una puesta en escena de nuevo con guiños a la cultura latina: la música, la familia, un niño durmiendo entre dos sillas en medio de la fiesta...

Tras ello, los ecos de algunos de los primeros éxitos del reguetón: Dale don, de Don Omar (47), o Gasolina, de Daddy Yankee (50).

A la actuación se han sumado varios artistas como Cardi B (33), la colombiana Karol G (34), el chileno Pedro Pascal (50), Jessica Alba (44), Young Miko (28) y David Grutman (51). Todos ellos dentro de la famosa 'casita', una réplica de una vivienda típica de cemento en Puerto Rico, que Bad Bunny ha convertido en la imagen de su actual gira de conciertos, Debí Tirar Más Fotos (DTMF).

También cabe destacar las actuaciones sorpresa de Lady Gaga (39), quien es una de las artistas favoritas de Bad Bunny y se ha atrevido con el género de la salsa.

Además, Ricky Martin (54), otro de los puertorriqueños que ha hecho historia con su música, quien ha aparecido sentado en una de las sillas similares a la de la cubierta del álbum Debí Tirar Más Fotos.

"God bless América" han sido las únicas tres palabras que Bad Bunny ha pronunciado en inglés. Después, el artista puertorriqueño se ha despedido nombrando a cada país del continente americano mientras en el escenario aparecían todas las banderas.