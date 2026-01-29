La rapera Nicki Minaj se declara "fan número uno" de Donald Trump en un acto en Washington: "Dios lo protege"

Que Donald Trump (79 años) tiene una legión de seguidores lo sabe todo el mundo. Ahora bien, que una de ellas sea la cantante Nicki Minaj (43) resulta de lo más llamativo.

Que en Estados Unidos, donde una amplia mayoría de artistas son partidarios del Partido Demócrata, no es tan común que una cantante alce su voz para apoyar al líder del Partido Republicano.

El pasado miércoles, 28 de enero, la intérprete de éxitos como Starships o Superbass ha visitado Washington D.. Allí se ha reunido con el presidente de Estados Unidos y ha apoyado de manera pública su política. Y, de manera especial, las "cuentas Trump" de ayuda económica para recién nacidos.

Donald Trump, con la rapera Nicky Minaj, en Washington, el pasado miércoles 28 de enero. EFE

Nicki Minaj: "El odio no me afecta"

El presidente, que subió al escenario con la canción God Bless the USA, -embarcado ya en la campaña para las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre-, ha contado con el apoyo de Minaj, considerada una de las figuras más influyentes del rap femenino.

Enfundada en un maxi abrigo de pelo blanco, Minaj se ha declarado admiradora acérrima de Trump. Poco antes había escrito en su cuenta de X que esas ayudas suponen el "verdadero significado de la generosidad".

"Hola. Eh, bueno, no sé qué decir, pero diré que probablemente soy la fan número uno del presidente y eso no va a cambiar", ha destacado en el acto.

Asimismo, ha advertido que no le importa que la critiquen por apoyar públicamente a Donald Trump: "El odio o lo que la gente dice no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más. Y nos motivará a todos a apoyarlo más. No vamos a permitir que se salgan con la suya acosándolo y con sus campañas de desprestigio. No va a funcionar, ¿de acuerdo?".

"Tiene mucha fuerza detrás de él y Dios lo protege. Amén", ha añadido. Hasta el momento, la rapera no ha desvelado la cuantía de su aportación al programa económico, pero algunos medios estadounidenses apuntan que podría invertir entre 150.000 y 300.000 dólares en las cuentas para los menores.

La postura política de Minaj

Esta no es la primera vez que Nicki Minaj se posiciona a favor de Trump. Lo ha hecho en anteriores ocasiones. Eso sí, su postura, a lo largo del tiempo, ha sido oscilante. Y, a veces, también crítica.

En una entrevista con Billboard en 2015 manifestó que algunas ideas de Trump "no serían tan horribles si su enfoque no fuera tan infantil", y que su candidatura era "el mayor reality show", dejando claro que lo veía más como espectáculo que como opción política sensata.

En 2020, durante el ciclo electoral, declaró en una conferencia de la industria musical que "no iba a subirse al carro de Trump" y mostró su preocupación por el trato a los niños inmigrantes.

Así, sus declaraciones públicas respecto al político y magnate han oscilado entre el reproche, la distancia y, ahora, el respaldo más férreo.

Las 'cuentas Trump'

En este acto se ha entregado a los asistentes un folleto. En él se proporcionaba información a padres y empresas sobre cómo podían participar en las "cuentas Trump".

El mandatario ha ensalzado los beneficios de las "cuentas Trump", establecidas por la Ley One Big Beautiful Bill de julio de 2025.

Se trata de un programa federal de ahorro e inversión a largo plazo para menores en Estados Unidos cuyo objetivo es proporcionar a los niños recién nacidos una base económica desde el nacimiento.

La medida, que beneficiará a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, ofrece cuentas de inversión individuales, estructuradas de forma similar a una cuenta de jubilación/ahorro a largo plazo, abiertas a nombre del menor.

El programa contempla que el departamento del Tesoro deposite 1.000 dólares una sola vez para cada bebé nacido en el citado periodo, siempre que sea ciudadano estadounidense y tenga número de Seguro Social.

"Con cada contribución modesta, las cuentas Trump deberían alcanzar un valor de al menos 50.000 dólares cuando el niño cumpla 18 años, e incluso podrían ser considerablemente mayores", ha anunciado el presidente en el Departamento del Tesoro, Scott Bessent.

"Con inversiones algo mayores, la cuenta puede llegar a los 100.000, 200.000 dólares e incluso podría superar los 300.000 dólares por niño. Y creemos que lo más probable es que se sitúe entre los 200.000 y los 300.000 dólares”, añadía Trump ante su auditorio.

Melania Trump en un acto en la Casa Blanca el pasado octubre. Gtres

El documental de Melania Trump

El acto de Trump, amadrinado por la superestrella de la canción, se produce unos días después del gran acto de presentación del documental de Melania Trump (55) en Washington.

Melania, una producción de Amazon MGM Studios, se estrena en cines de todo el mundo el próximo viernes, 30 de enero. Su contenido se centra en los 20 días previos a la investidura de su marido como 47º presidente de Estados Unidos.

El estreno mundial, celebrado en el Trump-Kennedy Center (antiguo Kennedy Center), contó con la asistencia de numerosos invitados VIP. Entre ellos, la influencer española Georgina Rodríguez (32) o la reina Rania de Jordania (55).

En los últimos días, el matrimonio Trump se ha blindado de famosos como nunca antes. Solo en lo que va de semana se han codeado con rostros conocidos de todo el mundo.

Todo ello para anunciar, a bombo y platillo, sus ambiciosos proyectos dentro y fuera de sus fronteras con el poderoso efecto mediático que otorga rodearse de celebrities de primer nivel.