El DJ de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz revela qué pasó realmente durante el baile "inapropiado" de Victoria

La boda de Brooklyn Beckham (26 años) y Nicola Peltz (31), celebrada el 9 de abril de 2022, fue el escenario que hizo saltar por los aires la relación entre el joven y sus padres.

Tal y como ha revelado el propio chef en sus redes sociales, el comportamiento de Victoria Beckham (51) en el enlace fue un momento bochornoso que lo hizo sentirse avergonzado.

"Marc Anthony me llamó al escenario, donde, según el programa, íbamos a tener nuestro baile, pero en su lugar me estaba esperando mi madre. Bailó de forma muy inapropiada conmigo delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en toda mi vida", relata Brooklyn en su escrito.

La versión del DJ

"Mi madre secuestró mi primer baile con mi mujer, que había sido planificado durante semanas como un baile romántico", detalla en el rotundo comunicado en el que explica por qué el vínculo con su padre, David (50), y con su progenitora, está irremediablemente dañado.

Para él, un instante que debía ser único e inolvidable lo hizo sentir "ansiedad" y "vergüenza" delante de sus 500 invitados. El testimonio del cocinero ha desatado una oleada de memes en las redes sociales.

Quién no se ha topado ya en plataformas como Instagram o TikTok con vídeos creados por la Inteligencia Artificial en los que Victoria contonea sus caderas y baila desaforadamente delante de su hijo y su nuera.

Pues bien. Por fin parece haberse resuelto el misterio de lo que sucedió realmente en aquel baile. Una de las personas que estuvo presente en aquella boda ha hablado. Y ha ofrecido su versión.

Se trata del DJ Fat Tony, quien ha narrado lo que vivió en primera persona. En una entrevista en This Morning, de ITV, ha revelado que presenció todo lo que ocurrió.

"Nicola Peltz salió llorando"

Para él, "la palabra 'inapropiado' define ese momento". Todo empezó cuando el cantante puertorriqueño Marc Anthony, gran amigo del matrimonio Beckham, "estaba actuando en el escenario y llamó a Brooklyn".

"Al minuto siguiente todos esperaban que fuera Nicola la que subiera e hiciera el primer baile, y entonces Marc pidió que la mujer más hermosa de la sala subiera al escenario, y luego dijo: 'Victoria, ven al escenario", ha destacado el DJ ante las cámaras.

"Entonces Victoria está junto al escenario, sube al escenario y, por supuesto, en ese momento Brooklyn está literalmente devastado porque pensó que iba a hacer su primer baile con su esposa", ha recordado el DJ. "Entonces Nicola sale de la sala llorando desconsoladamente".

"La situación era incómoda"

El intérprete de Valió la pena se ha convertido en inesperado protagonista de una historia que sigue desatando una oleada de titulares en todo el mundo.

"Brooklyn está atrapada allí en el escenario, y hacen este baile, y Marc Anthony dice 'pon tus manos en las caderas de tu madre' y era algo latino, y toda la situación era realmente incómoda para todos en la sala", ha expuesto el pinchadiscos.

Al final, la situación fue tan tensa que provocó que Nicola Peltz, la nuera de los Beckham, se sintiera mal en uno de los días más especiales de su vida.

Brooklyn Beckham y Nicola Petz, en la Fashion Week de Paris en 2024. Gtres

"Brooklyn está diciendo la verdad"

"Ellos son una familia muy unida y les encanta bailar", añadió el DJ en su intervención ante las cámaras.

La boda, que duró tres días, contó con la organización de un brunch al día siguiente del 'sí, quiero'. Una jornada en la que, según ha contado el DJ, el incidente de Victoria Beckham fue la comidilla del encuentro.

"Lo que había sucedido en la boda se discutió entre los invitados a la mañana siguiente", afirma el DJ.

La confesión de Fat Tony se produce después de que el marido de Tony, Stavros Agapiou, que también fue invitado a la boda, confirmara la versión de los hechos de Brooklyn: "Estuve allí, y sí, lo hizo; él está diciendo la verdad".

Ahora, con estos dos nuevos testimonios, las declaraciones de Brooklyn parecen cobrar más fuerza. "Mi esposa ha sido constantemente faltada al respeto por mi familia", ha subrayado Brooklyn.

"No deseo reconciliarme con mi familia. No me están controlando: por primera vez en mi vida, me estoy defendiendo", ha zanjado.