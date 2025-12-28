4 maridos, un cáncer de mama, 3 intentos de suicidio y 65 millones de patrimonio: la vida del mito erótico Brigitte Bardot

Pocas estrellas del celuloide han tenido una vida tan intensa como ella. Brigitte Bardot, la actriz que fue un mito erótico del cine en los años 60, ha fallecido este domingo, 28 de diciembre, según ha informado su fundación en un comunicado.

Las causas, por el momento, no han trascendido. Bardot, eso sí, había vivido un último tercio de año marcado por su delicado estado de salud.

El pasado noviembre tuvo que ser hospitalizada en la ciudad de Tolón. Meses antes, en septiembre, la actriz ya había sido ingresada unos días en Tolón para someterse a una "cirugía menor" y después regresó a su domicilio de Saint-Tropez

Brigitte Bardot, en su boda con Roger Vadim, en 1952. GTRES

Llevaba décadas alejada del foco mediático. Las dos décadas que dedicó a la industria del celuloide la convirtieron en una auténtica leyenda viva. Tal fue su fama a nivel mundial que hasta un tipo de escote, el Bardot, lleva su nombre en honor a ella.

Su belleza y sensualidad traspasaron la pantalla y el mundo entero enloqueció con sus encantos. Pero su verdadera pasión eran los animales. Después de retirarse, en 1973, se convirtió en activista de los derechos de los animales.

Roger Vadim, su primer marido

Brigitte Bardot se casó en cuatro ocasiones. Sus matrimonios, a excepción del último, estuvieron marcados por amores turbulentos.

Su primer marido fue director de cine Roger Vadim, con el que se casó a los 18 años. Este matrimonio la convirtió en una figura del cine francés.

El realizador la llevó a la gran pantalla en la icónica Y Dios creó a la mujer, en 1952, que la llevó al estrellato. La cinta fue su primer trabajo como actriz y su entrada triunfal al éxito en todo el mundo. Nada más estrenarse, el largometraje y su bella protagonista lograron un enorme reconocimiento internacional.

Se divorciaron en 1957 tras menos de cinco años como marido y mujer. A pesar de la separación siguieron siendo amigos.

Brigitte Bardot, con Jaques Charrier, su segundo marido, en 1959. GTRES

Jaques Charrier, padre de su único hijo

En 1959 dio el 'sí, quiero' al actor Jacques Charrier, con quien tuvo un único hijo, Nicolas-Jacques Charrier (65), nacido el 11 de enero de 1960. El matrimonio duró apenas tres años. Las presiones de la fama y la incompatibilidad de caracteres pusieron fin a su romance.

Para ella, la maternidad fue difícil. Y su relación con el niño, distante. Tras el divorcio, el pequeño fue criado por la familia paterna y Bardot apenas tuvo contacto con él durante años.​

En sus memorias, la actriz confiesa que las relaciones entre ambos fueron difíciles en la infancia. Relata que no se sentía preparada para ser madre, y llega a llamar a su hijo "un tumor que se alimentaba de mi cuerpo" en el libro.

Su hijo, apoyado entonces por su padre, la demandó en 1997 por estas declaraciones. Ambos pidieron públicamente que se retiraran dichas páginas de su biografía por “respeto a la intimidad” familiar.

Se casó con un 'playboy'

En 1966, Brigitte Bardot se casó en Las Vegas (Estados Unidos) con el millonario y playboy alemán Günter Sachs. Lo suyo fue un flechazo en toda regla. Él se quedó prendado de ella.

Y, según la prensa francesa, en su afán por conquistarla le hacía llegar cada día 300 rosas rojas. Hasta le lanzó miles de pétalos de rosa desde un helicóptero sobre la casa de Bardot.

La luna de miel hizo correr ríos de tinta en las páginas de la crónica social. Juntos viajaron a destinos tan paradisiacos como Tahití, Bora Bora y Acapulco.

Brigitte Bardot, en una imagen de 1952. GTRES

La prensa los apodó "la pareja del siglo". Vivían alternando fiestas, paseos en yate y sesiones de foto entre Saint-Tropez, París, Londres y el chalet de Gstaad, en Suiza.

Fue un idilio apasionado y mediático. Pero llegó a su fin por las continuas infidelidades y el ritmo de vida frenético de ambos.

Al igual que le pasó con su segundo marido, fue un matrimonio exprés: duró apenas tres años. Sach, por cierto, se quitó la vida hace 14 años. El alemán se suicidó de un disparo en su chalet de Suiza en mayo de 2011. Tenía 78 años.

Su cuarto (y último) marido

No fue hasta entrada la madurez cuando la estrella del cine francés encontró al amor definitivo, Bernard d'Ormale, Este empresario y político francés, vinculado a la derecha nacionalista, ha sido su fiel compañero sentimental en las últimas tres décadas.

D'Ormale es un hombre bien conocido en Francia. Fue asesor de Jean-Marie Le Pen, exlíder del partido de ultraderecha Frente Nacional (Rassemblement national desde junio de 2018).

Se casaron en 1992 y han mantenido una relación estable desde entonces, marcada por la discreción y el apoyo a la causa animalista de Bardot en su retiro en Saint-Tropez.

Brigitte Bardot, en 1967

3 intentos de suicidio

Brigitte Bardot intentó suicidarse al menos tres veces a lo largo de su vida. El primer intento fue a los 16 años, en la década de los 50, cuando sus padres le prohibieron ver a su novio Roger Vadim.

La segunda vez que quiso acabar con su vida fue en el periodo posterior a su divorcio con Vadim y tras su ruptura con Jacques Charrer. Una vez más, el desconsuelo y los problemas del amor desataron sus más oscuros deseos. Pero en aquella ocasión había más componentes en su cóctel vital: sentimiento de soledad, sobreexposición pública y una maternidad que le costó sobrellevar.

El 28 de septiembre de 1983, cuando cumplió 49 años, ingirió una sobredosis de somníferos o sedantes que combinó con vino tinto. Tuvieron que llevarla de urgencia al hospital. Allí le salvaron la vida después de usar una bomba estomacal para evacuar las píldoras de su cuerpo.

Bardot habló de aquellos episodios en sus memorias, así como en diversas entrevistas, confesando que buscaba en el suicidio una vía de escape frente al sufrimiento durante su juventud.

Brigitte Bardot confiesa un intento de suicidio cuando era adolescente

Cáncer de mama

También es una superviviente del cáncer de mama. A principios de los años 80. Fue diagnosticada y tratada entre 1983 y 1984. Logró superar la enfermedad tras varios meses de tratamiento.

“Tuve un cáncer de seno y los animales jamás se dieron cuenta porque nunca mostré signos de debilidad”, revelaría en una entrevista.

En su libro de memorias, Lágrimas de combate, habló abiertamente sobre la enfermedad: “Decidí no hacer quimioterapia para no perder el cabello” y que vencer el cáncer no fue su mayor victoria, sino la que logra con sus animales.

Brigitte Bardot, en una imagen de 2005. GTRES

Activista en defensa de los animales

La relación entre Bardot y los animales fue una constante en su vida. Desde que se retiró del cine, en 1973 se dedicó a ser una ferviente activista en favor de los derechos de los animales.

En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot, destinada a proteger animales domésticos y salvajes, combatir la experimentación, la caza y el abuso animal.

Su entidad sin ánimo de lucro gestiona refugios en distintas regiones de Francia, como Bazoches (cerca de París), La Mare Azou (Normandía) y Montpont (Dordoña). En ellos se acoge a animales de granja, perros, gatos y especies rescatadas de maltrato, abandono o mataderos.

Durante décadas protagonizó numerosas campañas internacionales, como la denuncia de la caza de crías de foca en Canadá, la lucha contra la importación de trofeos de caza y el sacrificio industrial de animales, por citar solo algunas de sus causas más conocidas.

En más de una ocasión manifestó que la defensa de los animales fue "lo único importante" en su vida. Y que el activismo le permitió superar sus crisis personales y renovar su sentido de la vida. "En los ojos de un perro siento la presencia de Dios", llegó a afirmar.

Una de las dos residencias que poseía en la Costa Azul estaba dedicada por completo a los animales. En ese 'hogar' ofrecía cuidados y protección a animales rescatados: perros, gatos, caballos, burros, ovejas, cabras, ponis y aves.

"Nunca ha sido el amor de un hombre lo que me ha hecho querer vivir. Es la angustia que experimentan los animales lo que me empuja y me da fuerza para seguir", expresó en una entrevista a Paris Match en 2020.

Brigitte Bardot, modelo original para Barbarella, motera en minifalda.

Patrimonio millonario

El patrimonio de Brigitte Bardot se estima en unos 65 millones de dólares. Tan extensa fortuna la logró gracias a una combinación de ingresos de su carrera como actriz, derechos de imagen e inversiones en bienes raíces y acciones.

Aunque se retiró del cine hace décadas y gran parte de su energía la destinó a causas animales a través de la Fundación Brigitte Bardot, su patrimonio se ha mantenido y sus propiedades se han revalorizado con el tiempo.

Brigitte Bardot poseía dos propiedades en Saint-Tropez, en la Riviera francesa. Una de ellas, su residencia principal desde finales de los años 50, es conocida como La Madrague. Está situada al borde del Mediterráneo, donde vive recluida y gestiona su fundación animalista.​

La Garrigue, su segunda residencia en la misma zona, es un refugio natural de 10 hectáreas con espectaculares vistas al Mediterráneo y rodeado de vegetación autóctona, árboles, rocas y senderos sin urbanizar. Dicha propiedad fue adquirida por Bardot en los años 80 exclusivamente para convertirse en un santuario de animales.

Se sabe que ganó aproximadamente 4 millones de dólares con su autobiografía de 1997, Initials BB.

Brigitte Bardot

Mito erótico

Si Marylin Monroe se convirtió en un mito erótico con sello made in USA, Brigitte Bardot hizo lo propio en Europa, donde fue la mujer más deseada del celuloide.

El punto de inflexión fue la película Y Dios creó a la mujer (1956), dirigida por Roger Vadim. En ella, Bardot dio vida a Juliette Hardy y desafió todos los tabúes sociales de la época mostrando una sensualidad sin precedentes y una libertad sexual inédita entonces en la gran pantalla.​

La prensa internacional, en particular tras el éxito en Cannes, la bautizó a Bardot como "sex symbol". E incluso como la mismísima "encarnación del pecado".

La combinación de ingenio, descaro y magnetismo la diferenciaba de las divas de Hollywood y la convirtió en uno de los primeros iconos femeninos de alcance global, y con pronunciado sello personal europeo.

Brigitte Bardot nació en París en 1934. GTRES

Trabajó en 47 películas

Su carrera como actriz fue intensa. En los 21 años que se dedicó a la industria del entretenimiento, actuó en 47 películas y grabó más de 60 canciones.

Y si alguien cree que su aportación en el cine se limitó a ser una cara bonita se equivoca. Fue nominada en los Premios BAFTA como Mejor Actriz extranjera por su papel en la película Viva Maria! (1965), dirigida por Louis Malle.

Asimismo, fue galardonada con la Legión de Honor en 1985, pero se negó a aceptarlo.

Brigitte Bardot

Portada de 'Playboy'

En marzo de 1958 Brigitte Bardot apareció en una sesión de fotos desnuda en la revista masculina Playboy.

El impacto que tuvo aquella portada fue enorme. La fotografía de Bardot tal y como Dios la trajo al mundo copó en su día todos los titulares. Ella, que fue fuente de inspiración tanto para hombres como para mujeres, consiguió, una vez más, ser el centro de atención.

En el año 2010, la mítica sala de subastas Christie's de Nueva York puso a la venta las fotografías de sus más destacadas 'conejitas'. Entre las 125 obras de la colección de la revista que encontraron nuevos dueños estaba la de Bardot.

Curiosamente, la pieza con su imagen fue la que provocó más furor. La fotografía, valorada entre 3.000 y 4.500 euros, se adjudicó a remate por 14.340 euros. La cifra final de venta fue tres veces superior a la estimación más alta.

Al igual que la francesa, otras grandes actrices de cine han sido portada de la publicación fundada por Hugh Hefner. Entre ellas, Marilyn Monroe, Bö Derek (68), Jane Fonda (87) o Barbra Streisand (83).

Brigitte Bardot, en una imagen de 1950. GTRES

El escote Bardot

Hay quien no recuerda ya que el escote Bardot se llama así precisamente porque Brigitte Bardot lo popularizó en las décadas de 1950 y 1960.

La actriz lo usó en sus prendas emblemáticas, dejando los hombros al descubierto. Su influencia en la moda fue tan grande que este tipo de escote, -similar al escote barco pero más amplio-, terminó adoptando su nombre.

Aunque el diseño de hombros descubiertos ya existía en la moda aristocrática del siglo XIX, fue Brigitte Bardot quien lo llevó al estrellato y lo transformó en tendencia. Desde entonces se considera un símbolo de feminidad y poder femenino en el mundo de la moda.​

Durante su época dorada en el cine, la prensa de moda y los diseñadores internacionales bautizaron el "escote Bardot" en honor a la actriz que conquistó al luciendo vestidos y tops con ese corte.