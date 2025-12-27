De Katy Perry y Orlando Bloom a Nicole Kidman y Keith Urban: las 'celebrities' que pusieron fin a su historia de amor este 2025

Katy Perry y Orlando Bloom y Nicole Kidman y Keith Urban en un montaje de JALEOS. Gtres

El 2025 comenzó con la noticia del quiebre sentimental de una de las parejas más sólidas de Hollywood: Jessica Alba (44 años) y Cash Warren (46). La famosa actriz y el productor pusieron fin a su historia de amor tras 20 años juntos y tres hijos en común, Honor, Haven y Hayes.

El pasado 8 de enero, TMZ confirmó lo que era un secreto a voces, indicando que Alba y Warren ya habían solicitado el divorcio. Las alarmas saltaron después de que se les viera por separado y sin llevar sus respectivas alianzas de matrimonio. Sobre todo, se puso el foco en ella después de que asistiera los Globos de Oro sin su marido y sin su anillo.

Una semana después de que trascendiera aquella información, la intérprete emitió un comunicado a través de sus redes sociales.

Jessica Alba y Cash Warren en una 'premiere' en Los Ángeles en 2014. Gtres

"Llevo años en un viaje de autorrealización y transformación, como individuo y en pareja con Cash. Estoy orgullosa de cómo hemos crecido en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años y ahora es el momento de embarcarnos en un nuevo capítulo de crecimiento y evolución como individuos. Seguimos adelante con amor, cariño y respeto el uno por el otro y siempre seremos una familia", expresó.

Pero Jessica Alba y Cash Warren no han sido los únicos a los que se les ha acabado el amor este año. 2025 ha sido un año de finales inesperados. Sobre todo en la época estival.

Chris Martin y Dakota Johnson en las calles de Nueva York. Gtres

Entre principios de junio y mediados de septiembre trascendieron la mayoría de las separaciones VIP. Entonces, la primera en llegar fue la de Dakota Johnson (36) y Chris Martin (48), a quienes se les rompió el amor, definitivamente, después de ocho años de relación.

Aunque la noticia trascendió en junio, según informó entonces el Daily Mail, su ruptura se produjo mucho antes, pero la expareja no había decidido hacerlo oficial.

"Dakota está devastada porque ya no pasará tanto tiempo cerca de sus hijos, pero quiere que sepan que siempre estará ahí para ellos", informó una fuente al citado medio.

La expareja, cabe puntualizar, no tuvo descendencia. Pero la actriz mantiene una bonita relación con los vástagos del cantante de Coldplay y su anterior pareja, Gwyneth Paltrow (53).

Katy Perry y Orlando Bloom en un evento en París en 2021. Gtres

La última semana del pasado junio también coparon los titulares Katy Perry (41) y Orlando Bloom (48), tras conocerse su quiebre sentimental.

"Se han separado, pero son amigos", informó entonces una fuente cercana a la revista Us Weekly. La cantante y el actor pusieron fin a su historia de amor tras casi 10 años juntos y una hija en común, Daisy Dove.

La expareja no estaba atravesando su mejor momento. Según la fuente citada, su relación había sido "tensa durante meses". La ruptura "era algo que se veía venir".

Solo un mes después, el pasado julio, saltaron las alarmas sobre la relación entre Katy Perry y el que fuera primer ministro de Canadá Justin Trudeau (53).

La intérprete de I Kissed a Girl fue inmortalizada en público junto al expolítico. Se encontraban en una íntima cena en el restaurante Le Violon, en la ciudad de Montreal. Tiempo después, él acudió a un concierto de ella.

Hoy es un hecho que son una de las parejas sorpresas del año. El pasado 6 de diciembre hicieron oficial su amor compartiendo su primer selfie en las redes sociales.

Marion Cotillard y Guillaume Canet, en el estreno de la película 'Terminaremos juntos' en París, en 2019. GTRES

El pasado junio continuó con otra inesperada ruptura: la de Marion Cotillard (50) y Guillaume Canet (52) después de 18 años en común. La actriz y el actor y director de cine francés anunciaron el fin de su historia de amor en una declaración conjunta.

En ella explicaron que se separaban "de mutuo acuerdo" e insistieron en que la decisión de seguir caminos separados "fue tomada por buena voluntad mutua".

A lo largo del escrito destacaron el hecho de que siguen siendo una familia. Son "padres de dos hijos" que "comparten aquí esta decisión con el fin de evitar especulaciones, rumores e interpretaciones aleatorias".

Tim Burton y Monica Bellucci en una imagen de archivo. Gtres

A la lista de rupturas VIP de este 2025 se suman Mónica Bellucci (61) y Tim Burton (67). Ambos lo anunciaron el día 19 de septiembre en un escueto comunicado que enviaron a los medios de comunicación después de tres años de relación sentimental.

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", rezaba el escrito remitido a la Agencia France-Presse (AFP). No trascendieron los motivos de la separación y ambos evitaron alimentar especulaciones.

La chispa entre el director estadounidense y la actriz italiana se encendió en octubre de 2022, durante el Festival Lumière de Lyon.

Bellucci entregó a Burton un galardón por su trayectoria, y desde ese momento, la conexión entre ambos trascendió lo profesional para convertirse en una relación sentimental que capturó la atención del mundo del cine hasta el fin del pasado verano.

Nicole Kidman y Keith Urban en una fotografía de archivo. EFE

Este 2025 también se les acabó el amor a Nicole Kidman (58) y Keith Urban (58). La actriz y el cantante pusieron punto final a su relación después de casi dos décadas de matrimonio.

La dupla inició su relación en 2005 y ambos tienen dos hijas en común, Sunday Rose y Faith Margaret. De acuerdo con la información que publicó TMZ, la pareja ya llevaba meses atravesando una crisis y habrían comenzado a vivir separados desde principios del verano.

Nicole Kidman y Keith Urban, que siempre se habían mostrado muy unidos públicamente, habrían decidido dar un paso atrás en su relación tras no lograr superar las diferencias que venían arrastrando.