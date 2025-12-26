Muere apuñalada la actriz Imani Dia Smith a los 26 años en presencia de su hijo y su novio es acusado del crimen

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse el pasado miércoles, 24 de diciembre, la muerte de la joven actriz Imani Dia Smith, de tan solo 26 años.

Según han informado medios estadounidenses, Smith ha fallecido de manera violenta presuntamente a manos de su pareja.

La intérprete, conocida por su papel de Nala en el musical El Rey León en Broadway, ha sido apuñalada en su vivienda de Edison, Nueva Jersey, durante la mañana del pasado domingo.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las nueve de la mañana que alertaba de la situación. Smith fue trasladada inmediatamente al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en Nuevo Brunswick, pero los intentos por salvar su vida resultaron fallidos.

La noticia ha conmocionado a compañeros de profesión y seguidores, que recuerdan su talento y su breve pero impactante trayectoria sobre los escenarios.

Imani Dia Smith en el backstage de 'El Rey León'. Instagram

Dos días después del trágico suceso, el pasado martes, la policía de Nueva Jersey detenía a Jordan D. Jackson-Small (35 años), pareja de la víctima, quien fue acusado de asesinato en primer grado.

Según explicaron la fiscal del condado de Middlesex, Yolanda Ciccone, y el jefe de Policía, Thomas Bryan, el arresto se produjo tras las heridas mortales por arma blanca que presuntamente Jackson-Small propinó a Smith.

Además, se han presentado cargos adicionales contra él por poner en peligro la integridad física del hijo pequeño de la actriz, que, según las autoridades, se encontraba en el domicilio en el momento del crimen.

Este caso ha generado bastante conmoción tanto en la comunidad local como en el mundo del espectáculo en Broadway, mientras se espera que continúe el proceso judicial.

El dolor de su familia

La familia de Imani Dia Smith también ha querido expresar su dolor y rendir homenaje a la joven. Kira Helper, tía de la actriz, ha abierto una esquela pública en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos destinados a ayudar a la familia y cubrir los gastos funerarios.

"Deja atrás a un niño de tres años, a sus padres, Monique y Rawni, a sus dos hermanos menores, amigos y una comunidad de fans que la quería muchísimo", ha escrito Helper, transmitiendo el profundo pesar familiar.

Y añade: "Tenía toda la vida por delante y era una persona vivaz, cariñosa y de un talento increíble. Una auténtica artista repleta de alegría, creatividad y luz", señalando de forma explícita a la pareja de Smith como responsable de su muerte.

Eso sí, ha querido dejar claro para qué serán los fondos recaudados. "Ayudarán a cubrir los gastos inmediatos y continuos que conlleva un golpe de esta magnitud", ha explicado su tía, poniendo especial énfasis en los cuidados del hijo de la actriz, ahora huérfano.

Helper ha destacado la necesidad de que el pequeño reciba terapia psicológica para que las secuelas de lo vivido sean las menos posibles, después de presenciar semejante atrocidad.

Además, la familiar ha hecho referencia a la complicada situación económica por la que atraviesan los padres de la actriz, quienes deberán asumir la responsabilidad de criar a su nieto mientras lidian con la pérdida de su hija.

Por este motivo, hizo un llamamiento a la solidaridad: "Cualquier contribución será bienvenida". Hasta el momento, la campaña ha logrado recaudar más de 60.000 dólares, cerca de 51.000 euros, para apoyar a la familia en estos momentos tan difíciles.