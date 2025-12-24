De Amber Heard y Valentino Rossi a Megan Fox: los famosos internacionales que han ampliado la familia en 2025

Las familias internacionales han vuelto a ser protagonistas en 2025. Muchos han sido los celebrities que se han convertido en padres durante este año, desde los primeros días de enero hasta los últimos meses del otoño.

Algunos han vivido por primera vez la experiencia de la paternidad. Es el caso de Gianluca Simeone (27) y su pareja, Eva Bargiela (32), que dieron la bienvenida a su primer hijo, Faustino.

En el sector de las carreras, el expiloto Valentino Rossi (46) y su esposa experimentaron la paternidad por segunda vez con la llegada de Gabriella, en los primeros días del año tras la Navidad de 2024.

También ha sido un año importante para el ámbito cultural. Amber Heard (39) sumó dos hijos a su familia, convirtiéndose en madre de mellizos en 2025, y formando ahora una gran familia con tres pequeños. Por su parte, Megan Fox (39) dio a luz a su cuarta hija, la primera en común con Machine Gun Kelly (35).

Sin olvidar el plano aristocrático: Beatrice de Borromeo (40) y Pierre Casiraghi (38) anunciaron en octubre la llegada de su tercera hija, Bianca.

1. Valentino Rossi y Francesca Sofía

Valentino Rossi y Francesca Sofia en una foto de su redes sociales

Valentino Rossi y su esposa, Francesca Sofia, se convirtieron en padres por segunda vez en 2025 con la llegada de su hija Gabriella.

La pequeña llegó al mundo el 4 de enero, inaugurando el año "de la mejor manera posible", según contaron los propios padres al anunciar la noticia. Es la segunda hija del matrimonio, que ya es padre de Giulietta, nacida en marzo de 2022, por lo que ambas hermanas se llevan algo menos de tres años.

Con la llegada de Gabriella, Valentino y Francesca consolidan una familia de cuatro, centrada en una vida más tranquila tras la retirada del piloto del Mundial de MotoGP. El nacimiento de sus hijas ha sido clave en el cambio de prioridades del italiano, que ha explicado que ahora la familia está por encima de todo.

2. Amber Heard

Amber Heard, en una imagen de archivo. Gtres

Amber Heard se convirtió en madre de mellizos en 2025, dando la bienvenida a Agnes y Ocean, que se suman a su hija mayor Oonagh y completan su familia de tres hijos.

Los mellizos nacieron a comienzos de 2025 y la noticia se hizo pública el 11 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre en Estados Unidos. Heard ha contado que con su llegada siente que ha "completado" la familia que llevaba años intentando formar.

Los nombres, poco habituales, han llamado la atención: Agnes es de raíz griega y está asociada a la "pureza", mientras que Ocean hace referencia al océano, vinculado a la imagen pública de Heard por su papel en Aquaman.

Con la llegada de Agnes y Ocean, Amber Heard pasa a tener tres hijos. La actriz vive con ellos en España, donde se instaló tras resolver sus litigios con Johnny Depp (62), y mantiene un perfil muy discreto, compartiendo solo destellos puntuales de su maternidad en redes sociales y entrevistas.

3. Megan Fox y Machine Gun Kelly

Megan Fox y Machine Gun Kelly en Santa Mónica.

Megan Fox se convirtió en madre por cuarta vez durante este año con el nacimiento de su hija, la primera que tiene en común con el músico Machine Gun Kelly.

La llegada de la pequeña se produjo el 27 de marzo de 2025. Se trata del primer hijo de la pareja y se suma a los tres hijos que Megan ya tenía con Brian Austin Green (52): Noah, Bodhi y Journey.

Al principio, la pareja mantuvo en secreto el nombre de la bebé, y el padre la presentó en redes como "nuestra pequeña semilla celestial", lo que despertó muchas especulaciones. Más adelante se reveló que la niña se llama Saga Blade Fox‑Baker.

Megan ha descrito este embarazo como una "sorpresa feliz" y ha hablado de las exigencias físicas y emocionales de un cuarto embarazo a sus 38 años. Además, la pareja rompió su compromiso a finales de 2024, aunque mantienen buena relación.

4. Gianluca Simeone y Eva Bargiela

Gianluca Simeone y Eva Bargiela en una imagen de sus redes. Instagram

Gianluca Simeone y su pareja, la modelo Eva Bargiela, se convirtieron en padres por primera vez en 2025 con la llegada de su hijo Faustino.

El pequeño llegó al mundo el 25 de octubre de 2025. Faustino es el primer hijo de Gianluca y Eva, así como el primer nieto de Diego Simeone (55), que se estrenó como abuelo a los 55 años.

La pareja compartió el nacimiento en Instagram con un emotivo mensaje: "El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido", escribieron en el post.

Con la llegada del pequeño, Gianluca y Eva forman una familia de tres, repartiendo su vida entre España y Argentina por los compromisos profesionales de él y el trabajo de ella como modelo y presentadora.

5. Beatrice de Borromeo y Pierre Casiraghi

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi. Gtres

Beatrice Borromeo y su esposo, Pierre Casiraghi, se convirtieron en padres por tercera vez con la llegada de su hija Bianca Carolina Marta, nacida el 4 de octubre en Mónaco.

Bianca llega después de sus hermanos mayores, Stefano y Francesco, que ya ejercen de orgullosos hermanos mayores. Es también la octava nieta de Carolina de Mónaco (68), sumándose como un nuevo miembro a la rama de los Grimaldi-Casiraghi.

El nombre completo de la pequeña, Bianca Carolina Marta, rinde homenaje a ambas familias: Carolina en honor a su abuela paterna, la princesa Carolina de Mónaco, y Marta en recuerdo de Marta Marzotto, icónica figura de la moda italiana y abuela materna de Beatrice.

Con la llegada de Bianca, Beatrice y Pierre consolidan una familia numerosa, completando un núcleo de cinco miembros entre Mónaco e Italia.