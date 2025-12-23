Michael Douglas, sobre el asesinato de Rob Reiner y su mujer: "Hablé mucho con él de los problemas de sus hijos"

El 14 de diciembre de 2025 siempre será un día marcado en rojo en Hollywood, pues quedará por siempre en el recuerdo el hallazgo de los cuerpos sin vida de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. Uno de los matrimonios más influyentes perdía la vida en su domicilio.

La pareja falleció de forma particularmente violenta mientras dormía: fueron degollados. Y lo más aterrador de todo es que Nick (32), el hijo mediano de ambos, fue detenido como el principal sospechoso del doble homicidio.

En medio de esta tragedia, son muchas las voces que han puesto el foco en la delicada salud mental del vástago de la malograda pareja. Un joven diagnosticado de esquizofrenia y que ha afrontado severos problemas con las drogas y ha ingresado en varios centros de rehabilitación.

Michael Douglas, en una fotografía captada en Los Ángeles, en 2020. Gtres

El actor Michael Douglas (81 años), gran amigo de Rob Reiner, ha asegurado en las últimas horas que había hablado mucho con Rob sobre las dificultades y problemas que padecían sus hijos antes de que el director falleciera, presuntamente asesinado por su hijo Nick.

Reiner era "un hombre que siempre daba lo mejor de sí", según las palabras del protagonista de Instinto básico. Douglas revela ahora que él y Rob solían hablar mucho de los problemas familiares y, muy en concreto, de los conflictivos hijos de Reiner.

En el especial de la cadena CBS Rob Reiner: Escenas de una vida, emitido la noche de este pasado lunes y dedicado al fallecido realizador, Douglas comenta que lidiar con la adicción de su propio hijo, Cameron Douglas (47), le ayudó a conectar con Reiner y con los problemas de Nick.

"También tuve un hijo que tuvo problemas con las drogas. Me alegra decir que los ha superado y que vive una vida próspera", ha declarado Douglas, revelando por vez primera que Nick no es el único hijo del malogrado matrimonio que ha tenido adicciones a sustancias.

El dos veces ganador del Óscar añadió que Reiner y él "hablaron mucho sobre eso y sobre lo que se puede y no se puede hacer como padre", según las declaraciones recogidas por Variety.

Rob Reiner y su mujer, Michele. Getty Images

Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos en su casa de California el 14 de diciembre. Ambos habían sido degollados.

Su hijo, Nick el segundo de los tres vástagos de la pareja, fue arrestado horas después y acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres.

El Departamento de Policía de Los Ángeles acusó posteriormente a "Nick Reiner, hijo de 32 años de Robert y Michele Reiner, como responsable de sus muertes".

Douglas ha calificado la muerte de Reiner como una "terrible tragedia", y añade: "Con todo lo que sucedía tras bambalinas, sabía que este era un hombre que siempre dio lo mejor de sí".

Reiner y Douglas colaboraron en el drama político de 1995 The American President y en la película romántica de 2014 And So It Goes. El hijo de Douglas fue liberado de prisión en 2016 tras cumplir aproximadamente siete años de encarcelado por cargos relacionados con drogas.

El especial de CBS también ha incluido entrevistas con Jerry O'Connell, Kathy Bates, Albert Brooks, Annette Bening y Mandy Patinkin.