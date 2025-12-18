Chris Hemsworth, sincero como nunca sobre su matrimonio con Elsa Pataky: "Hemos pasado por momentos complicados"

Chris Hemsworth (42 años) y Elsa Pataky (49) mantienen una sólida historia de amor desde 2010. Los actores, además, son padres de tres hijos, India (13) y los mellizos Sasha y Tristan (11).

A pesar de llevar varios años formando una de las parejas más aclamadas de todo el mundo, ambos llevan la discreción por bandera en lo que respecta a su vida personal. Así, apenas se pronuncian sobre su faceta más íntima.

Hay ocasiones, sin embargo, en las que Hemsworth y Pataky rompen con su hermetismo y se sinceran sobre su parcela más privada

El actor de Thor ha concedido una de las entrevistas más personales de su vida esta semana. Chris se sentaba en On Purpose, el pódcast de Jay Shetty para hablar sobre el alzheimer que padece su padre, Craig (71).

"Se trata de aferrarse a cada instante. Así como conectar a un nivel más profundo con la mayor frecuencia posible", ha confesado el marido de Elsa Pataky en conversación con el presentador británico.

La enfermedad de su progenitor no es el único tema sobre el que se ha abierto en canal Hemsworth. El intérprete ha aprovechado su encuentro con Jay Shetty para sincerarse sobre su relación con Elsa Pataky.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Cannes 2024. Gtres

"Cuando realmente te llevas bien y sientes que estás ahí, en este espacio, es cuando hay humor, cuando hay aventura, cuando hay curiosidad, cuando te abres a hacer el ridículo... Y todo eso es lo que puedes mantener", ha verbalizado el mítico actor.

En esta línea, no dudó Chris Hemsworth en comentar el secreto para mantener su relación después de tantos años.

"Sabes que siempre hay esa chispa y esa atracción, pero al final lo que importa es la amistad, la compañía. En el momento en que te quedas sin cosas de las que hablar y te falta curiosidad e interés por el otro, entonces es cuando te preocupas", ha apostillado.

El protagonista de Misión al rescate, eso sí, no ocultó ante Jay Shetty que, como en todos los matrimonios, también hay altibajos.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky, en una alfombra roja de abril de 2024. Gtres

"Creo que los momentos complicados que hemos pasado han sido cuando todo ha sido trabajo, niños, y de repente el 'nosotros' en la relación es casi inexistente. Simplemente, estás gestionando la casa o la agenda familiar", ha relatado Chris.

Hemsworth y Pataky mantienen una relación desde hace exactos 15 años. Un romance sellado por el nacimiento de sus tres hijos. Sobre ellos también puso el foco el aclamado actor.

"Es un caos con los niños, así que nos alejamos de todo eso y tenemos tiempo para nosotros dos, creando espacio para cada uno en lugar de para el resto del mundo, que puede ser tan absorbente", ha afirmado.

El hermano de Liam Hemsworth no ha dudado, además, en sincerarse sobre cómo se organizan con los pequeños.

"Tenemos la oportunidad de hacerlo funcionar. No tenemos excusa en cuanto al tiempo que podemos dedicarnos el uno al otro debido al apoyo que podemos recibir debido a nuestra situación", ha comentado Chris.

Si bien esta semana ha sido el intérprete quien se ha pronunciado al respecto de su matrimonio, lo cierto es que Elsa Pataky ha concedido varias declaraciones este 2025 sincerándose sobre su relación con Hemsworth.

Fue más de medio año atrás, en abril, cuando EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar largo y tendido con la actriz. "Todo el mundo se piensa que es perfecto, pero tiene genio y se enfada mucho", comentó Pataky con respecto al carácter de su marido.

Su historia de amor

Chris y Elsa se casaron el 25 de diciembre del año 2010, en una isla paradisíaca del Pacífico. Una marcada jornada que tuvo lugar apenas unos meses después de conocerse.

En aquel entonces, ambos acudían a clases para perfeccionar su inglés y su acento de cara a consolidar sus carreras en Hollywood.

Una profesora de dicción o un agente común, tal y como ellos mismos han confesado estos años, observó química potencial entre ellos y organizó una cita a ciegas.

El resto, como ya todo el mundo sabe, es historia.