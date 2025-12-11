El fenómeno Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué: tendencia en redes, miles de 'likes' y la 'norma' que siguen

El fenómeno Milan y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué: tendencia en redes, millones de 'likes' y la 'norma' que siguen

Shakira (48 años) continúa inmersa en su gira internacional, Las mujeres ya no lloran. Una suerte de tour mundial que le está reportando numerosos éxitos. De hecho, ya ha recaudado cerca de 327 millones de dólares.

Más allá de estos objetivos datos numéricos, esta gira quedará para siempre preservada en el recuerdo de la artista colombiana.

Este pasado martes, 9 de diciembre, el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, Argentina, fue testigo de un acontecimiento de renombre. Uno de esos sucesos que quedan ya grabados en la historia de la música.

La de Barranquilla interpretó Acróstico, uno de sus temas más emotivos. No lo hizo sola. Junto a ella se encontraban sus dos hijos fruto de su extinta relación con Gerard Piqué (38), Milan (12) y Sasha (10).

El trío cantó su tema musical por primera vez en un escenario. Un hecho que conmovió a la propia Shakira así como a todos los presentes en el recinto argentino. Los ojos vidriosos de la colombiana advertían que nunca olvidará esta velada.

"Buenos Aires, gracias por este momento que nos durará por siempre. Fue mágico cantar con mis hijos y verlos sacar la música que llevan dentro, mientras vimos familias enteras también cantar y abrazarse", escribió horas después la cantante en su perfil de Instagram.

El impacto del post de Shakira junto a sus dos vástagos no es asunto baladí. Blanca Romero (49) o Sofía Vergara (53) son algunos de los rostros reconocidos que han comentado en la publicación de la artista. Asimismo, atesora la publicación más de tres millones de likes.

El debut de Sasha y Milan en los escenarios no ha pasado -en absoluto- inadvertido en redes sociales. Un simple vistazo a X -anteriormente Twitter- sirve para respaldar esta afirmación.

Shakira, junto a sus hijos Sasha y Milan, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Los nombres de los pequeños han sido tendencia en la plataforma social durante varias horas. Los tweets al respecto, cabe mencionar, acumulan numerosos me gustas.

"Sasha nació para los escenarios, se le ve tan tranquilo y en su hábitat. Milan, divino pero ha sido un gran ejercicio para combatir tu timidez. Serás un excelente productor de Sasha", reza uno de los mensajes más virales de la aplicación.

Al cierre de este artículo, de hecho, atesora cerca de 30.000 likes y un millón de visualizaciones.

Si bien ha sido ahora cuando los hijos de Shakira y Piqué han debutado en el mundo de la música, lo cierto es que Milan y Sasha ya habían copado el foco anteriormente.

Cierto es que escasos son los eventos públicos en los que se han dado cita Milan y Sasha Piqué Mebarak. No obstante, sus apariciones nunca han sido en vano y siempre se han convertido en la auténtica comidilla de las redes sociales.

Sus gestos, su comportamiento y sus movimientos han sido objeto de debate. También así sus estilismos. De hecho, sus looks no han pasado inadvertidos desde que posaran por primera vez en una alfombra roja.

Shakira, junto a sus dos hijos, en un montaje de EL ESPAÑOL.

Como si de dos gemelos se tratase, Milan y Sasha han acudido vestidos a juego a los cuatro importantes eventos en los que han acompañado a su madre este tiempo.

En los MTV Video Music Awards, celebrados el 12 de septiembre de 2023, la pareja de hermanos fue inmortalizada en la alfombra roja ataviada con un conjunto de chándal de Versace con el estampado Barroco Medusa en negro y dorado.

La misma línea fue llevada por Milan y Sasha en los MTV Video Music Awards y los Latin Grammy. En aquellas ocasiones, acudieron enfundados en un traje blanco y morado, respectivamente.

Una especie de norma que han seguido los hermanos en sus apariciones. Como si de un auténtico sello personal se tratase, Milan y Sasha Piqué Mebarak, pese a su corta edad, se han consolidado como un fenómeno de masas, además de iconos de moda.

Y es que no todo el mundo puede decir que es hijo de Shakira y Gerard Piqué.

Shakira y Piqué, en una imagen de 2019. Gtres

Milan Piqué Mebarak llegó al mundo en enero de 2013, convirtiéndose en el primogénito de la colombiana y el catalán. Dos años después, en 2015, la entonces pareja dio la bienvenida a Sasha.

Gerard Piqué y Shakira pusieron fin a su relación en 2022. Pese a su quiebre sentimental, el bienestar de los pequeños ha sido siempre llevado por bandera en el caso de ambos.