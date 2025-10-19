Quién es Ash Nouri, el invitado indiscreto que filtró las fotos de la boda (y el vestido) de Stella del Carmen en Instagram

Ash Nouri, invitado de la boda de Stella del Carmen, publicó en sus redes sociales algunas fotos de su boda con Alex Gruszynski. Montaje de EL ESPAÑOL.

La boda de Stella del Carmen Banderas (29 años) y su novio de toda la vida, Alex Gruszynski, pretendía ser, a pesar de la notoriedad de la novia, un evento estrictamente familiar.

A pesar de los intentos de la familia por preservar el enlace de las miradas indiscretas, la hija de Antonio Banderas (65) y Melanie Griffith (68) y su prometido no consiguieron proteger al 100% los momentos más íntimos de su enlace, tal y como deseaban.

Y es que, apenas unas horas después de haberse dado el 'sí quiero' en el hotel Abadía Retuerta, en Sardón de Duero, salieron a la luz las primeras imágenes privadas de la cita.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski, en una imagen de su boda compartida en las redes sociales. Instagram

Las imágenes 'filtradas' de la boda

De entre los 200 invitados que estuvieron presentes en este día tan especial, varios de ellos compartieron en sus respectivas redes sociales las instantáneas de la ceremonia.

Entre ellos cabe citar a Trey Lyons, Daniel Memmi o Ash Nouri. Todos ellos son auténticos desconocidos en nuestro país. Sin embargo, sus ganas de compartir en las plataformas digitales los mejores instantes de la boda de Stella del Carmen los han ubicado como los asistentes más indiscretos del acontecimiento.

El último de ellos, Ash Nouri, es un profesional del sector del arte y las subastas. Vinculado a la prestigiosa casa Sotheby’s, en la actualidad trabaja en dicha firma como Senior Client Liaison en el área de Global Business Development en la oficina de Los Ángeles.

Fue él quien reveló el secreto mejor guardado de la ceremonia: el vestido de novia de Stella del Carmen. Gracias a sus publicaciones en Stories, el mundo entero ha podido descubrir cómo iba vestida la hija del actor malagueño el día en que se convirtió en una mujer casada.

Sin ningún tipo de pudor, y encantado de estar en la fiesta, el joven subió a la red las fotos del atuendo nupcial, del baile, así como de otros detalles de la velada.

Ash Nouri, invitado a la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski, con Farah Diba, en una imagen de su perfil de Instagram. Instagram

Foto con Farah Diba

Según consta en su perfil de LinkedIn, donde tiene más de 500 contactos, Ash Nouri cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad del Sur de California. Allí estudió la carrera entre los años 2015 y 2019.

Entró en Sotheby's, una de las casas de subastas más antiguas y prestigiosas del mundo, hace más de seis años. Como se sabe, la empresa está especializada en arte, joyas, relojes, vinos, diseño y objetos de colección.

En la firma, fundada en Londres en 1744, es encargado de coordinar la relación con clientes internacionales interesados ​​en adquirir o gestionar colecciones de arte y objetos exclusivos.​

Afincado en Beverly Hills, California, tal y como consta en la citada red profesional, gracias a su trabajo se ha codeado con personalidades de muy diversos ámbitos procedentes de todo el mundo.

Una de ellas, por cierto, es la mismísima Farah Diba (87), viuda del último Sha de Persia, Mohammad Reza Pahleví, con la que posa orgulloso en sus redes.

Más de 22.000 'followers'

Antes de unirse a Sotheby's en Los Ángeles, trabajó en el Fiduciary Client Group de Sotheby's Nueva York, donde asesoraba sobre patrimonio artístico gestionado a través de fondos o herencias.

En su cuenta de Instagram suma amigos por millares. En total lo siguen 22,000 seguidores. Suele compartir fotografías de sus jornadas de trabajo o de sus viajes y fiestas con amigos.

Habla con fluidez inglés y farsi, la lengua persa, lo que le permite mantener vínculos con una clientela internacional diversa.

A pesar de su juventud, Ash Nouri posee amplia experiencia en la industria de subastas. Está especializado en la asesoría de coleccionistas tanto nuevos como consolidados, y en la organización de ventas privadas y subastas globales.​

Antonio Banderas, en la boda de su hija Stella del Carmen con Alex Gruszynski. GTRES

Banderas, coleccionista

Puede que en alguna de esas subastas haya conocido a Antonio Banderas, quien es un verdadero apasionado del arte. De hecho, es coleccionista y creador.

El malagueño es autor de la serie fotográfica Secretos sobre negro, una colección de fotografías con fuerte carga teatral y simbólica, inspirada en la tradición cultural española y en su experiencia en el teatro.​​

Sus trabajos con la cámara se han expuesto en instituciones como el Instituto Cervantes de Nueva York, Madrid y Buenos Aires. Y recientemente se han incluido en subastas del circuito artístico contemporáneo. Por tanto, la invitación de Nouri podría haber corrido a cargo del padrino (y anfitrión).

Imagen de la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski, celebrada el sábado 18 de octubre en la Ribera del Duero. Instagram

Los momentos privados del enlace

Volviendo al tema de las fotos filtradas... Si bien Ash Nouri ha enseñado en su perfil de Instagram la instantánea del vestido de Stella, también ha hecho lo propio con otro momento muy especial de la fiesta.

En una de las imágenes que ha publicado en la red se puede ver una bonita proyección sobre los muros de piedra del antiguo monasterio. En ella aparece Stella del Carmen siendo apenas una niña. Un bonito guiño a su infancia, etapa en la que se topó con el amor de su vida.

Cabe recordar que fue con apenas "cuatro añitos", tal y como ha destacado Antonio Banderas, que la joven conoció a su actual marido.

Ambos eran compañeros del colegio. Están juntos desde que cursaban estudios de preescolar en la escuela. Su romance "es una relación de 25 años", según ha expresado el propio malagueño.

Gracias a la capacidad de comunicación de uno de sus invitados en las social networks, muchos han podido conocer los detalles más significativos de la boda que lleva días copando titulares en todos los rincones del planeta.