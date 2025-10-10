Jennifer Aniston intentó ser madre durante 20 años: "Me afecta. No conocían mi historia ni mis problemas médicos"

Jennifer Aniston (56 años) ha decidido sincerarse y hablar de una difícil situación personal hasta ahora desconocida por muchos. Aunque lleva más de 30 años al frente de la pantalla, siendo una de las actrices más auténticas de Estados Unidos, la que diera vida a Rachel en Friends siempre ha manejado con discreción todo aquello que pertenece a su parcela personal.

Aniston se ha abierto como nunca en una distendida entrevista con la edición británica de Harper's Bazaar. La intérprete ha hablado de las presiones de la fama, de sus proyectos, de las dificultades que afrontó tras el divorcio de sus padres o de la maternidad.

Desde hace muchos años se ha especulado sobre los motivos por los que Jennifer Aniston no ha tenido hijos. Algunos tabloides sugerían que la actriz habría elegido su carrera por encima de la maternidad y que aquello habría propiciado su divorcio de Brad Pitt (61). Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

En 2016 habló de ello en un artículo de opinión publicado en el Huffington Post. Ahora, Jennifer Aniston comparte mayores detalles. "No conocían mi historia ni lo que había pasado durante los últimos 20 años para intentar formar una familia, porque no salgo a contarles mis problemas médicos", relata la actriz en su entrevista con Harper's Bazaar.

El constante escrutinio por parte de algunos tabloides le enfadaba. "Eso no es asunto de nadie. Pero llega un punto en el que es imposible no oírlo: la narrativa de que no tendré un bebé, de que no tendré una familia, porque soy egoísta, una adicta al trabajo. Sí me afecta; soy solo un ser humano. Todos somos seres humanos. Por eso pensé: '¿Qué demonios?'", confiesa ahora.

Jennifer Aniston, en una imagen de archivo. Gtres

Jennifer Aniston asegura que en su momento decidió hablar para poner de manifiesto una dolorosa situación por que la pasan un sinfín de mujeres.

"Conocía a muchas mujeres en ese momento que estaban tratando de tener hijos, que estaban lidiando con la FIV. Así que sentí que no era solo por mí, sino por cualquier mujer que estuviera luchando con el mismo problema”.

A día de hoy, Jennifer Aniston agradece que la cultura sensacionalista y los tiempos del "círculo de la vergüenza" sean menos poderosos que hace unos años. No obstante, le preocupa que el escrutinio que antes se hacía en los tabloides, se ha trasladado a las redes sociales: "Así que ahora cualquier imbécil puede permanecer en el anonimato y escribir lo que le dé la gana..."

"Es un tren desbocado", dice sobre el crecimiento de la IA. "Las grandes tecnológicas son una locura...", comenta preocupada. "Si estás en un restaurante, la capacidad de atención de la gente es tan limitada que siempre hay alguna forma de revisar tu teléfono".

En su conversación con la mencionada revista también le preguntan por el feminismo. Al respecto, Jennifer Aniston comenta: "No significa excluir a los hombres ni que sean malos. Se trata de que las mujeres quieran sumarse, estar presentes. Pero también necesitamos a los hombres. Hombres y mujeres se necesitan mutuamente. Es una colaboración maravillosa".