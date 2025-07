¿Dónde está Paulina Rubio? Su 'desaparición' en medio de la batalla judicial que mantiene con su exmarido Colate

La guerra judicial que mantienen Paulina Rubio (53 años) y Colate Vallejo-Nágera (52) por la custodia de su único hijo en común, Andrea Nicolás, sigue más viva que nunca. El pasado 9 de julio, salía a la luz que la cantante había acusado al empresario de tener "secuestrado" al pequeño, quien llegó al mundo en 2010.

Según reveló entonces el portal Primer Impacto, Rubio se presentó ante una jueza en Florida para exigir que Colate le devolviera a su vástago. Unos días más tarde, el programa Y ahora Sonsoles contó que habían tenido una audiencia de emergencia el pasado fin de semana por tal situación. "La jueza pide que el menor sea devuelto a su madre, pero que sea ella quien lo recoja", se apuntó desde el formato de Antena 3.

Este pasado martes, 15 de julio, un Tribunal de familia en Miami ha decidido que Nicolás Vallejo‑Nágera, hijo de ambos, pase este verano con su padre y su familia en España. De acuerdo a información que maneja Crónica Rosa, espacio del corazón del programa de Federico Jiménez Losantos (73), Paulina debe acompañarlo al campamento y recogerlo al finalizar. Además, los informes psicológicos reflejan que el joven sufre ansiedad por el conflicto entre sus progenitores. Por ello también se ha instaurado terapia familiar.

Mientras estas informaciones han ido saliendo a la luz, las redes sociales de Colate Vallejo-Nágera han seguido su curso. En esta línea, numerosos han sido los posts que el hermano de la chef Samantha (55) ha compartido en su feed de Instagram. El último de ellos, de hecho, sitúa al empresario en Miami. "Ven ya" o "Espero que hayas solucionado todo" son algunos de los mensajes que más resuenan en la publicación. Una realidad que difiere -y mucho- de la de Paulina Rubio.

La intérprete de Ni una sola palabra se encuentra completa y absolutamente desaparecida públicamente. Su perfil de X -anteriormente Twitter- está sin actualizarse desde el pasado mes de enero, cuando utilizó su cuenta para promocionar su gira por América del Sur. En cuanto a su Instagram, su último post data del 10 de junio. Desde entonces, Paulina no ha vuelto a compartir publicación alguna en su red social.

Cabe puntualizar que la mayor parte de los posts que la mexicana comparte en su perfil de Instagram están estrechamente vinculados a su faceta como cantante. En este sentido, escasas son las ocasiones en las que Rubio saca a la luz instantáneas que no tengan que ver con los shows de su gira. Una situación que cambió el pasado 16 de mayo.

Dos meses han transcurrido desde aquel día. Entonces Paulina publicó en su perfil de Instagram la portada de la edición mexicana de la revista ¡HOLA!. En ella aparecía junto a sus dos hijos, Andrea Nicolás y Eros -fruto de su matrimonio con Gerardo Bazúa (40)-. Una sesión fotográfica, a priori idílica, pero de la que Colate no estaba al tanto.

La portada de la edición mexicana de la revista ¡HOLA! de Paulina Rubio junto a sus dos hijos, Andrea Nicolás y Eros.

Según reveló unos días atrás la periodista Lorena Vázquez en el pódcast Mamarazzis, el empresario no tenía noticia alguna. "Yo no sabía nada de la portada hasta que me la enviaron. Si ves la cara de mi hijo en la portada, sobran las palabras", respondió Vallejo-Nágera en el citado espacio.

Se encuentra Paulina Rubio completamente apartada de sus redes sociales a día de hoy. Aunque tampoco es asunto menor apuntar que esta primera mitad de 2025 únicamente ha concedido un único concierto en España. Así, el Festival Gran Reserva, en Calahorra, el pasado 21 de junio, fue testigo del show de la artista en el país ibérico.

Nico, el hijo de Paulina y Colate, vive en Miami con su madre, pero se ha manifestado en más de una ocasión que no quiere residir en Estados Unidos, sino en España, junto a su padre. "A mi hijo le encantaría estar aquí con su abuela", reconoció Colate, cabizbajo, hace un tiempo.

Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio en una imagen de archivo. Gtres

"Le encanta España. Es español a muerte", agregó Colate. "Es mi hijo y, a pesar de sus circunstancias incomprensibles, yo estoy ahí siempre, siempre. Y voy a estar siempre, claro que sí", apostilló recientemente el empresario, demostrando que Nicolás es su principal prioridad.

"Está claro que con lo que ha pasado tienes que pensar que esa persona no está obrando con racionalidad. Creo que a lo mejor no está capacitada para tomar ciertas decisiones", remarcó el hermano de Samantha Vallejo-Nágera.