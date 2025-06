Carlos Rivera: "Amo España y valoro su seguridad. En México es imposible caminar por la calle a las tres de la mañana"

Carlos Rivera (39 años) no necesita presentación, pero sí merece una pausa para mirar con perspectiva su camino. El artista mexicano celebra dos décadas sobre los escenarios, un hito que coincide con un momento personal y profesional profundamente transformador, ya que también ha sido padre.

España ha sido siempre una pieza clave en su historia: aquí vivió, aquí triunfó con El Rey León y aquí ha tejido amistades tan sólidas que le recuerdan que el suelo español es importante.

Este pasado viernes, 27 de junio, en una sala con vistas al Paseo de la Castellana de Madrid, el cantante mexicano se sienta con EL ESPAÑOL para hablar sobre el gran momento que atraviesa, tras celebrar 20 años sobre los escenarios.

Carlos Rivera en un concierto. Gtres

Entre otras cuestiones, el cantante ha querido hablar sobre la importancia de España en su vida, su último lanzamiento musical y, sobre todo, acerca de su nueva faceta como padre, algo que le está haciendo redescubrirse a él mismo.

Además, el artista se ha sincerado sobre su relación personal con la actriz Paula Echevarría (47), confesando que, si la asturiana se casara con su pareja, Miguel Torres (39), aceptaría, encantado, participar en ese hipotético casamiento como artista -y amigo-.

España siempre ha sido muy importante en su carrera. Ahora que viene mucho a nuestro país, ¿cómo lo ve desde fuera?

Yo llegué en 2011, recuerdo que estaban en plena crisis. Era un momento muy complicado, me acuerdo porque yo vivía parte del tiempo en la Gran Vía. Literal cruzaba la calle, y me acuerdo de ver los locales vacíos en muchas partes del centro. Ahora es imposible ver un local vacío, eso ya no pasa.

¿Y le costó mucho la adaptación?

Eran tiempos en los que los mexicanos éramos muy poquitos en Madrid y en España. Hoy ya está lleno de mexicanos, ha venido mucha gente de allá a vivir aquí. España es un país que ofrece muchas oportunidades. Yo siempre he amado mucho España y, después de lo que viví aquí, le tengo un cariño muy especial. Pero sí, lo veo muy cambiado, sin duda: está lleno de vida, está lleno de oportunidades.

Carlos Rivera en un concierto.

¿Por qué España?

Yo creo que influyen muchas cosas. La seguridad, por ejemplo. En México, para mí es imposible caminar por la calle de madrugada; aquí tú sales de fiesta y puedes ir por la Gran Vía caminando a las tres de la mañana sin ningún problema. Creo que también influye el hecho de que mucha gente viene a estudiar aquí. En España, para mí, hay grandes niveles en todo tipo de cosas.

Después de tantos años sobre los escenarios, ¿cómo hace para mantener un ritmo tan frenético y estar impecable sobre el escenario? ¿Entrena mucho?

Bueno, arrastro mucho la escuela del teatro musical, y eso es innegable. Haber hecho teatro tanto tiempo me tiene entrenado para lo que sea. Imagínate que aquí, cuando hacía el musical El Rey León, estaba de martes a domingo, haciendo 32 funciones al mes. Era una absoluta locura. Me volví un todoterreno, a prueba de todo. En cuanto al entrenamiento, yo entreno normal, hago mis rutinas y voy al gimnasio cuatro veces a la semana. Algo muy normal.

En España tiene muchos amigos, pero hay una persona con la que mantiene una relación muy especial: Paula Echevarría. ¿Cómo surge esta amistad y cómo es ella en las distancias cortas?

Paula es increíble. Además, ¿sabes qué? Es una mujer impresionante, súper generosa. Recuerdo cuando la invitamos a hacer un videoclip conmigo, el de Sería más fácil, fue espectacular. Yo no la conocía personalmente, pero en México había sido súper exitosa con Velvet y teníamos amigos en común.

Así que imagínate: que Paula fuera la protagonista de este vídeo… la llamamos y fue genial. Hacía todo lo que se le pedía, lo hizo con muchísimo cariño. Me decía también que una de mis canciones, Otras vidas, es su canción de amor con Miguel Torres.

Ella es de esas personas con las que, sin conocerte, hay una conexión especial. Y ahora, cada vez que hay un concierto, sea donde sea en España, siempre nos vamos a cenar. Es una mujer espectacular. Tiene un corazón generosísimo.

Paula Echevarría y Carlos Rivera en Starlite en agosto 2023. Starlite Occident.

En los medios siempre le preguntamos a Paula por su futura boda con Miguel. En el caso de que se casen, ¿estará en su boda?

Sí, claro. Yo, si quiere, voy y le canto también. Yo, feliz. Si ella vino a grabar mi vídeo, ¿tú crees que no voy a ir a cantar lo que ella quiera? Lo que quieran los dos, que los quiero mucho a los dos.

¿Qué significa el amor para Carlos Rivera?

En mi caso, en cada etapa de mi vida he tenido una respuesta diferente a la que tengo hoy. He sido padre hace poco, hace dos años. Entonces, literalmente, cuando hice la canción y busqué la respuesta, lo único que se me vino a la mente fueron los ojos de mi hijo. Mirándolo dije: 'tú eres el amor, tú significas el amor'.

¿Cómo compagina los viajes tan lejanos con la estabilidad familiar?

A ver, es como todo en la vida. Hay familias en las que los padres salen a trabajar porque se van a la oficina ocho horas diarias. Otros, como yo, nos vamos unos días, pero luego estamos muchos más en casa, 24 horas. Entonces, se compensa, y tampoco me voy tanto tiempo. Desde que soy papá, no me voy más de una semana o diez días.

¿Qué es lo que más echa de menos del pequeño?

Jugar con él, que me despierte y venga a por mí. Es de lo que más echo en falta ahora, pero, bueno, hablo con él todo el tiempo. Estoy haciendo videollamadas todo el día.

¿Ha redescubierto una nueva parte de usted?

Claro. Es otra cosa. Es algo que antes no existía y ni siquiera imaginaba. Ser padre de verdad, yo creo que es algo que nadie se imagina hasta que lo vive. Y el amor también... Es un amor que crece y crece… y que no acaba. Cuando crees que ya no puedes amar más, te equivocas, porque siempre hay un día en el que puedes más.

Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez y su hijo León. Instagram

Aunque no hay que descuidar a la pareja…

Al contrario. Lo tengo muy claro. Creo que por eso, para mí, hablar del amor y tener un hijo es el resultado de un amor inmenso entre dos personas, y eso lo hace todavía más especial. No puede ser que tengamos una personita que tiene lo mejor de cada uno… y espero que no lo peor (ríe).

¿Y le dedica canciones a su hijo?

Tengo una canción en particular que sí fue 100 % escrita para él: La mejor canción. No es que sea la mejor canción en sí, sino que, cuando él nació, tardé un año y medio en escribirle una canción porque sentía que nada de lo que componía era suficiente.

Y el día que por fin empecé a inspirarme, se me vinieron a la mente unas palabras que le dije cuando lo tuve en mis brazos: que había sido el mejor concierto que había dado, lo mejor que me había pasado y la mejor canción que había escrito...

Por último, ¿en qué momento de su vida se encuentra Carlos Rivera?

Justo he cumplido 20 años de carrera. Empecé muy joven, a los 18, en la televisión. A España llegué hace 14 años, en verano de 2011, para hacer el musical El Rey León. Y estuve dos años viviendo aquí. Después comencé mi carrera discográfica aquí también, con Sony Music en España, desde 2014. Así que el momento en el que estoy ahora mismo es como si comenzara un nuevo ciclo.

Este álbum me plantea muchas cosas. Entre ellas, querer aprender o reaprender, deconstruirme, desaprender y volver a aprender. Me rodeé de un montón de compositores súper jovencitos que están haciendo el nuevo pop, que escriben canciones para Aitana (26) o para Yatra (30).

Quería saber, cuando me juntaba con ellos, cómo piensan, cómo escriben, cómo hacen todo. Yo estoy muy acostumbrado a hacer mis canciones, mis letras, mis melodías… pero siempre te abres al mundo cuando te rodeas de ideas nuevas.