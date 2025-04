Jennifer López, ¿el principio del fin de una estrella? Disparidad de precios y críticas en su gira y su vínculo con Ben Affleck

Los amantes del pop internacional y la música latina están de enhorabuena. Las entradas de Up All Night Live In, la gira de Jennifer López (55 años), en el Movistar Arena de Madrid ya están a la venta para el gran público desde las 12 horas de este miércoles, 16 de abril. No obstante, cabe apuntar que los clientes del Banco Santander ya podían acceder a la compra anticipada estos pasados días 14 y 15.

La diva de El Bronx dará paso a su tercera gira musical, pasando por Armenia, Kazajistán, Rumanía, Polonia, Hungría, Italia, Turquía, Egipto y España. López, tras más de seis años sin pisar suelo español, regresará a nuestro país y lo hará -al menos por el momento- en seis ciudades distintas. Así, los fans de la cantante tendrán la oportunidad de acudir a su carismático show en Pontevedra (8 de julio), Cádiz (10 de julio), Málaga (11 de julio), Madrid (13 de julio), Barcelona (15 de julio) y Bilbao (16 de julio).

Qué duda cabe que todos aquellos fanáticos de la intérprete de On the Floor podrán disfrutar de un inolvidable momento al vislumbrar a Jennifer López en directo. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, pues las críticas en torno a esta tercera gira de la cantante ya se han vuelto algo habitual en las redes sociales durante estos últimos días.

El nombre de Jennifer López lleva siendo tendencia en la plataforma X -anteriormente Twitter- desde hace varios días. Un simple vistazo sirve para comprobar la cantidad de críticas vertidas por buena parte de los usuarios de esta aplicación.

"Si quieres una foto con Jennifer López son 1.210 euros más gastos de gestión" es uno de los comentarios que más likes ha recibido, pues ya cuenta con más de 3.000 me gusta y cerca de 500 retweets. En la misma línea, destacan otros mensajes como "No tenía ningún interés, pero para verla en una pantalla gigante la veo en mi casa" o "A nadie le importa tanto Jennifer López como para pagar estos precios".

Cierto es que las críticas negativas con respecto a la cantidad a pagar por esta nueva gira de La diva de El Bronx han resonado fuertemente. No obstante, también han sido varios los comentarios positivos que han "llamado al sentido común". "No sé que os pensáis. Estáis hablando de Jennifer López. Luego salen cantantes de 'Operación Triunfo' y cobran el mismo precio por una sala más pequeña", reza uno de los mensajes que pueden leerse en la plataforma X.

Jennifer López. Gtres

Las entradas para el gran público saldrán a la venta a las 12 horas de este día 16 de abril, aunque los clientes del Banco Santander han estado de enhorabuena, pues han tenido acceso anticipado a ellas los pasados días 14 y 15. Una compra que tampoco ha estado exenta de críticas. Y es que son varios los usuarios que han remarcado los problemas técnicos debido al colapso de la web.

Los precios de las entradas oscilan entre los 65 y los 332 euros en el Movistar Arena de Madrid. Unas cantidades que, a priori, no difieren del todo con lo que artistas de la talla de Jennifer López acostumbran últimamente. Sin embargo, una vez seleccionado el tipo de ticket es posible tener "la oportunidad de tomarse una fotografía con la artista por un precio de 1.210 euros más los gastos de gestión, que ascienden a 136 euros. Así, esta experiencia se traduciría en más de 1.700 euros.

La polémica no cesa aquí. En ciudades como Málaga el precio a pagar oscila entre los 130 y 375 euros y en Pontevedra, por ejemplo, el Meet & Greet con Jennifer se sitúa en una cantidad cercana a la de Madrid. Todo un cúmulo de catastróficas desdichas que han llevado a la estrella internacional a volver a copar titulares de la prensa internacional y catalogarlo como una especie de fracaso.

Jennifer López. Gtres

Lo que está sucediendo con respecto a esta tercera gira internacional no es algo que López desconozca. La diva de El Bronx ya sabe lo que es estar en el foco mediático más absoluto a causa de sus proyectos profesionales.

En mayo de 2024, una de las peores noticias en la vida de JLo se hacía realidad: la cancelación de su gira. A mediados de febrero de aquel año, la artista lanzó su álbum This is Me.. Now y estaba planeado llevar a cabo una serie de conciertos en 37 estadios de Estados Unidos en los meses de julio y agosto. No obstante, la americana anuló sus espectáculos a escasos dos meses de comenzar.

A través de un comunicado de Live Nation, la empresa organizadora del espectáculo, se recogía la decisión definitiva de Jennifer López con respecto a la gira de conciertos: "Jennifer se va a tomar un tiempo para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos". López, por su parte, sólo se manifestó afirmando que se encontraba "devastada por haber decepcionado a sus seguidores". "Por favor sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", añadió en un comunicado colgado en su propia página web.

A pesar de que no se llegaron a dar más explicaciones al respecto, la prensa especializada en el sector del entretenimiento aseguró que Jennifer estaba teniendo serios problemas para vender las citas agendadas.

Jennifer Lopez y Ben Affleck. Gtres

2024 fue un año que marcó un antes y un después en la vida de Jennifer López en lo profesional. Pero también así en lo personal. Y es que la celebérrima artista protagonizó un mediático divorcio con Ben Affleck (52) el pasado verano tras más de 730 días casados.

Nueve meses después de que la ruptura se hiciera oficial, Ben Affleck y Jennifer López continúan unidos. Aunque ambos han emprendido caminos por separado y mantienen un buen recuerdo, lo cierto es que su mansión de Beverly Hills les sigue atando. La propiedad, valorada en 61 millones de dólares y a la venta desde el pasado verano, se muestra aún disponible en el mercado y sin encontrar comprador.