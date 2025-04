Pedro Pascal entra en el club de los 50: de su exilio y el suicido de su madre a ser uno de los mejor pagados de Hollywood

Uno de sus abuelos es del País Vasco, otra de sus abuelas es de Mallorca y uno de sus más íntimos amigos es de Castellón, Miguel Ángel Silvestre (42 años), a quien conoció mientras rodaban la serie Narcos. Pedro Pascal, que este miércoles, 2 de abril, cumple 50 años, es uno de los actores latinos más solicitados de la última década. Su cotización es elevada. Por cada capítulo de The Last of Us percibe 600.000 dólares por capítulo.

Nació en Santiago de Chile en el seno de una familia de clase en la que su padre, José Balmaceda, ejerció como médico especializado en fertilidad y su madre, Verónica Pascal, fue psicóloga infantil. Debido al apoyo familiar a Salvador Allende y, para más inri, que su primo Andrés Pascal Allende fuera sobrino carnal del presidente derrocado, fueron motivos más que suficientes para que tuvieran que exiliarse en plena dictadura de Augusto Pinochet a Dinamarca y, posteriormente, a Estados Unidos.

Afortunadamente, a principios de la década de los ochenta sus progenitores formaron parte de la lista de perdonados de la dictadura militar, por lo que volver a su patria fue la culminación de un acto de amor.

Pedro pascal en la gala MET en Nueva York. Getty Images

Durante su juventud estuvo viviendo y trabajando en Madrid como gogó, una época en la que coincidió también con David Delfín (fallecido en 2017), de quien se hizo amigo y que trabajaba en la noche para conseguir dinero para triunfar como diseñador. En Los Ángeles trabajó en varias ocasiones como camarero. Tras graduarse en el condado californiano de Orange County se instaló en Nueva York en 1993 donde se matriculó en la Tisch School of the Arts de la New York University, donde conoció a una alumna llamada Sarah Paulson (50), conocida por su actuación en Mujeres desesperadas y American Horror Movie y por ser pareja de la intérprete Holland Taylor (82).

En aquella época, como a Paulson le iban bien las cosas llegó a darle a Pedro el dinero de las dietas de uno de sus trabajos para que pudiera comer. Ese no fue el único problema con el que lidió en sus tentativas para conseguir trabajo en Hollywood porque llegó a tener problemas para costearse la atención médica necesaria ya que solo tenía siete dólares en su cuenta corriente. Tuvo la suerte de que le llegó a tiempo un cheque residual de su trabajo en Buffy, cazavampiros de 1999 que le permitió estabilizar hasta cierto punto sus finanzas.

Ese año vivió uno de los momentos más terribles de su vida ya que su progenitora se quitó la vida. Ese suceso le sigue marcando y, en homenaje a ella, artísticamente se le conoce por su apellido de Verónica y no por el de Balmaceda, que corresponde a su papá. Pedro siempre la recuerda y en Instagram le dedica mensajes amorosos cada 15 de febrero, día de su aniversario, con fotografías de ella.

No sería hasta 2014 que su rostro se fue haciendo popular en la pequeña pantalla gracias a las series El mentalista y Juego de tronos, que le cambió la vida para siempre. Hace una década consiguió su primer papel importante en Narcos (2015-2017) y a partir de 2019 lo petó del todo con The Mandalorian. Con cierta guasa comentó en la revista Esquire que "alrededor de 2014, empecé a notar que las expresiones faciales de algunas personas cambiaban a mi alrededor en el tren". Según la revista Variety, en 2021 fue uno de los actores mejor pagados con 600.000 dólares por episodio o 5.4 millones de dólares por la temporada uno.

El actor en la serie 'The last of us'.

No le van las apariencias, por eso huye de Hollywood siempre que puede. Divide su tiempo entre su mansión en las colinas de Los Ángeles y un apartamento en Nueva York, ciudad que adora por ser una de las más internacionales del mundo. Con una fortuna que Celebrity Net Worth calcula en 10 millones de dólares, a Pedro Pascal no se le conocen grandes lujos.

Por donde quiera que pasa, Pascal siempre deja un grato recuerdo. Craig Mazin, creador y productor ejecutivo de The Last of Us se ha referido a él en una entrevista a Esquife de la siguiente manera: "Siempre he dicho que hay dos tipos de actores: hay actores ante los que te sientes ligeramente intimidado y actores a los que quieres llevarte a casa, abrazar y darles sopa de comer. Y él es ambas cosas. De alguna manera es ambas cosas".

Una de sus mayores cualidades es la empatía. Con su influencia intenta dar visibilidad a algunos de los problemas sociales más importantes, como la cuestión LGTBI. De hecho, ha vivido en sus propias carnes la discriminación que sufrió Lux (32), su hermana transgénero, de la que se siente tremendamente orgulloso. El actor mostró su faceta de hermano protector cuando con una tremenda dulzura y simpatía se agachó para poner bien la cola de su vestido negro en el estreno oficial de Gladiator 2.

Pedro Pascal y Lux Pascal en la presentación de 'Gladiator II'. Getty Images

Consciente de la importancia que es abordar temas de la comunidad del arco iris, y como gran fan de Pedro Almodóvar -la primera película que vio del director manchego fue Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)- aceptó de inmediato la propuesta de interpretar junto a Ethan Hawke (54) el western gay Extraña forma de vida.

Su hermana mayor se llama Javiera Balmaceda (53), quien tras graduarse en Económicas en Estados Unidos y después de pasar por JP Morgan y Deloitte & Touche LLP en la actualidad es Directora de Producciones locales originales para América Latina de Amazon Studios y Prime Video.

De momento, ni está casado ni tiene hijos, situaciones que las ve aún demasiado lejanas o improbables. Durante una entrevista promocional con Hollywood Reporter, su compañero Jeff Bridges (75) le comentó si era papá, a lo que Pascal respondió: "No soy un padre y nunca voy a ser padre". A nivel amoroso ha salido con las actrices Maria Dizzia, Lena Headey y Robin Tunney.