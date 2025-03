Megan Fox y Machine Gun Kelly dan la bienvenida a su primera hija en común cuatro meses después de anunciar su ruptura

Buenísima noticia la que ha trascendido este pasado jueves, 27 de marzo. Megan Fox (38 años) y Machine Gun Kelly (34) han dado la bienvenida a su primer hijo en común. Una información que ha sido compartida por el cantante en su propio perfil de Instagram.

"Ya está finalmente aquí. Nuestra pequeña semilla celestial", ha escrito Machine Gun Kelly en un post de Instagram. Unas emotivas palabras que ha acompañado de un tierno vídeo en el que el músico se muestra acariciando a la recién nacida.

La publicación se ha llenado inmediatamente de mensajes positivos. Sin embargo, Megan Fox no se ha pronunciado por el momento en ninguna de sus redes sociales. El perfil de Instagram de la cantante, cabe recordar, cuenta únicamente con una instantánea. Se trata de una fotografía que vio la luz el pasado noviembre y en la que anunciaba su embarazo.

Ni Megan Fox ni Machine Gun Kelly experimenta la paternidad por primera vez. La reconocida actriz ya es madre de tres hijos; Noah (12); Bodhi (10); y Journe (8), nacidos de su matrimonio con el también actor Brian Austin Green. Por su parte, Machine tuvo a Casie (15) con Emma Cannon.

El anuncio de su cuarto embarazo fue confirmado por la propia intérprete de Tortugas Ninja el pasado mes de noviembre. "Nada está perdido. Bienvenida", apuntó entonces Megan Fox en una fotografía de su Instagram. Una instantánea en la que se muestra tapándose el pecho y luciendo su figura premamá.

La llegada de la recién nacida -cuyo nombre no ha trascendido por ahora- tiene lugar en un complicado momento en la relación sentimental de Machine Gun Kelly y Megan Fox. Según confirmó el portal de noticias Page Six el pasado diciembre, la dupla habría decidido poner fin a su romance después de descubrir que él hablaba con otras mujeres a sus espaldas.

La afamada actriz y el carismático cantante comenzaron su historia de amor en el año 2020. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película Tras la pista del asesino y apenas tardaron dos años en sellar su relación. En enero de 2022 se comprometieron durante un viaje a Puerto Rico en el que el cantante le sorprendió con un anillo de esmeraldas debajo de una higuera donde pidieron diamantes. "Después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que imaginé, me pidió que me casara con él", señaló la artista en una entrevista para HELLO!.

No obstante, varios han sido los altibajos sucedidos en la relación de Fox y Gun Kelly antes de dar la bienvenida a su primera hija en común. Hace un año, en marzo de 2024, Megan confirmó durante su participación en el pódcast Call Her Daddy que habían paralizado su historia de amor: "De esta relación he aprendido que no es para consumo público. Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi 'alma gemela' y que siempre voy a estar atada a él". Un mes después, durante el 34 cumpleaños de Gun Kelly, ambos volvieron a compartir fotografías juntos.