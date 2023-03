Mariah Carey (53 años) puede presumir de ser una de las cantantes más famosas y con más éxito del mundo. Pese a que no saca disco desde el año 2018, cuando publicó Caution, es una de las artistas con más éxito y más ricas del panorama internacional. El motivo se encuentra en el tema All I Want for Christmas Is You, una canción que se estrenó en 1994 y por la que ha obtenido beneficios millonarios.

Sin embargo, su fortuna no solo se basa en el dinero que tiene en el banco, también en un amplio parque inmobiliario que quiere reducir. Fue a finales del año pasado cuando puso a la venta su mansión de Buckhead, Atlanta, una propiedad que aun tiene el cartel de 'Se Vende' y sobre la cual acaba de realizar una nueva estrategia para venderla lo más rápido posible.

Se trata de una casa que es conocida por sus seguidores, pues saltó a los titulares tras sufrir en ella un robo en el verano de 2021.

Tras sacarla a la venta por 6,5 millones de dólares (6,2 millones de euros), casi medio año después la ha rebajado un millón de dólares, pudiéndose adquirir ahora por 5,5 millones de dólares (5,2 millones de euros).

