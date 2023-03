Las confesiones de Paris Hilton en sus memorias: abusos, intentos de fuga y un aborto

Este 2023 se ha convertido en uno de los más satisfactorios para Paris Hilton (42 años). Además de ver cumplido su sueño de convertirse en madre, la celebrity ha publicado su biografía, Paris: The Memoir, un libro que ha visto la luz este 14 de abril y en el que narra con detalles los episodios que han marcado su vida y que desmontan la idea de que siempre ha tenido una existencia perfecta e idílica por su fama y fortuna.

De toda su narración, lo que más ha sorprendido ha sido la confesión de que sufrió abusos por parte de un profesor cuando estaba en el instituto. "Me ha llevado décadas pronunciar la palabra pedófilo", escribe, recordando este terrible suceso que tuvo como protagonista a un maestro "joven y guapo" al que apodó como 'Mr. Abercrombie' y que le dijo que se había enamorado de ella.

Según su relato, este hombre le habría dado su número de teléfono y la estuvo llamando "todas las noches". "Hablábamos durante horas sobre lo increíblemente madura, guapa e inteligente que era y lo sensual, incomprendida y especial que era". Por supuesto, el adulto le pidió que no dijera nada. Y eso hizo.

[La desgarradora y desconocida lucha de Paris Hilton por ser madre: "Lo intenta una y otra vez"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

Todo cambió una noche en la que Mr. Abercrombie, aprovechando que sus padres no estaban en casa, fue hasta allí y la besó. "El profesor me tomó en sus brazos y me besó", cuenta Paris, que a continuación desvela que sus padres llegaron y les descubrieron todavía entrelazados. Lo peor de todo, explica, fue la reacción de él, que la culpó y gritó: "¿Por qué me obligaste a hacer eso?".

"Asignarle el papel de abusador de niños significaba ponerme a mí misma en el papel de víctima, y simplemente no podía", cuenta ahora. La reacción de los padres de la heredera no se hizo esperar y la mandaron a un internado en Francia. Tras esta estancia llegó la de Utah, donde permaneció durante dos años interna en Provo Canyon School, una escuela en la que sufrió abusos sexuales.

Paris Hilton en una imagen tomada en enero de 2022 en Nueva York. Gtres

Si bien ya había hablado anteriormente de esta etapa, en su libro de memorias se explaya y cuenta que intentó fugarse de las instalaciones en varias ocasiones. Pero nunca lo logró. Siempre la terminaban encontrando y la llevaban de regreso a la escuela, donde la "golpeaban".

Su decisión de abortar es otro de los temas que aborda en sus memorias. Fue en el año 2003 cuando descubrió que estaba embarazada de su entonces novio, Jason Shaw, una noticia que la dejó "aterrorizada y desconsolada". "Me sentí paralizada por una ansiedad que se arraigó en mi cuerpo y creció como la hiedra venenosa", recuerda Paris Hilton, que optó por abortar pese a que la decisión la puso "en guerra con todas las creencias que le habían inculcado".

[Paris Hilton anuncia el nacimiento de su primer hijo junto a Carter Reum por gestación subrogada]

"Nadie puede saber lo difícil que es enfrentar esta elección imposible a menos que la haya enfrentado ella misma. (...) Es una agonía intensamente privada que es imposible de explicar. La única razón por la que estoy hablando de eso ahora es que muchas mujeres pasan por lo mismo y se sienten tan solas, juzgadas y abandonadas. Quiero que sepan que no están solas y que no le deben una explicación a nadie. Cuando no hay un camino correcto, todo lo que queda es lo que es. Lo que sabes que tienes que hacer. Y lo haces, aunque te rompa el corazón", termina la socialité, que asegura que aún recuerda "con tristeza" la experiencia.

Sigue los temas que te interesan