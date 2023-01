Paris Hilton anuncia el nacimiento de su primer hijo junto a Carter Reum por gestación subrogada

"Ya eres más querido de lo que se puede expresar con palabras". Con esta concisa frase ha anunciado Paris Hilton (41 años) el nacimiento de su primer hijo, un deseado bebé con cuya llegada ha cumplido su gran sueño de convertirse en madre. Una noticia que ha acompañado de una imagen muy tierna, en la que se puede ver la mano del pequeño aferrándose a la de ella.

El bebé ha nacido mediante gestación subrogada, tal y como ha confirmado la revista People, que ha podido hablar con la celebrity tras la feliz noticia. "Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado", ha declarado la recién estrenada mamá, que ha añadido que tanto ella como su marido están "muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones explotan de amor por nuestro bebé".

No era ningún secreto que la heredera del imperio Hilton llevaba años queriendo ser madre, un deseo por el que llevaba años luchando. Así lo desveló su madre, Kathy Hilton (63), el pasado mes de noviembre en el programa The Real Housewives of Beverly Hills, del que es una de las protagonistas.

"Son muy felices juntos y están deseando tener un hijo", desveló la exactriz, que desveló los problemas de la pareja para convertirse en padres. "Me rompe el corazón porque sé que Paris lo ha intentado una y otra vez", añadió en referencia al embarazo, descubriendo los problemas de su primogénita para tener un heredero. "Muchas personas luchan y no lo logran", terminaba diciendo.

Paris Hilton, que cumplirá 42 años el próximo 17 de febrero, ya había hablado con anterioridad de su deseo de ser madre. Lo hacía, por ejemplo, para el medio E! News poco después de su boda con Carter, en noviembre de 2021, asegurando que era "una de mis prioridades en este momento". "Siempre quise tener un hermano mayor porque siento que si lo hubiera tenido me habría protegido en la escuela y esas cosas. Así que tal vez me gustaría que viniera primero un niño", agregó.

Para intentar asegurarse un embarazo, en enero de 2021 comenzó un tratamiento de fecundación in vitro con su marido. "Hemos estado haciendo un tratamiento de in vitro, así que podría elegir si tener mellizos. Ya me he hecho el procedimiento de extracción de óvulos. Fue duro, pero sabía que valdría la pena. Lo he hecho un par de veces", contaba en una entrevista en el podcast Trend Reporter With Mara. Finalmente, dos años después, Paris Hilton ha cumplido su sueño y ya está en casa con su bebé, del que todavía no ha desvelado ningún dato más allá de su nacimiento.

