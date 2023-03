2 de 15

Florence Pugh, qué duda cabe, ha sido una de las más atrevidas de la noche. Sin embargo, no ha gustado nada el conjunto. Entre otras cosas, porque no era nada adecuado para una gala de los Oscar. Enfundada en un total look de Valentino al que no le sobra desperdicio -ha lucido un vestido gris plata de escote corazón con mangas voluminosas y falda con cola, y debajo un short negro-, la actriz ha dejado claro que no todo vale en una alfombra roja y que, más allá de la personalidad de cada uno, no se deben saltar a la ligera las normas de vestimenta.