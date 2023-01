El funeral de Gina Lollobrigida se celebrará en la Iglesia de los Artistas de Roma

El funeral de la mítica actriz italiana Gina Lollobrigida, fallecida este pasado lunes, 16 de enero, a los 95 años de edad, tendrá lugar el próximo jueves en la basílica de Santa María in Montesanto de Roma, conocida como la Iglesia de los Artistas.

Las exequias empezarán a las 12:30 horas de la mañana, en esta iglesia barroca en la Plaza del Pueblo romana, en la que cada domingo desde 1941 se celebra misa en honor a los artistas.

Sin embargo, la despedida de la Bersagliera, como se conocía a la actriz, empezará este miércoles 18 con una capilla ardiente en la Sala de la Protomoteca del palacio del Campidoglio, sede del ayuntamiento.

[Los últimos años de Gina Lollobrigida: de su amor turbulento con Javier Rigau al contencioso con su hijo]

La artista italiana en una de sus últimas apariciones públicas, en agosto de 2018. Gtres

Los admiradores de la diva podrán pasar ante su féretro hasta la mañana del jueves 19 de enero. "Nos deja una auténtica estrella del cine italiano e internacional. Con sus películas y sus interpretaciones entró por derecho en la historia del país y de su imaginario colectivo. Roma, la ciudad que amaba, sabrá recordarla como merece", ha avanzado el alcalde, Roberto Gualtieri.

Lollobrigida fue un mito de los Años de Oro del cine italiano y de Hollywood por trabajos como la saga Pane, amore, de Luigi Comencini, Salomón y la reina de Saba o La donna più bella del mondo. Nacida en la localidad de Subiaco (centro) en 1927, con 20 años se mudó a Roma para iniciar su carrera artística y en la capital vivió casi toda su vida, en una lujosa villa en la monumental Appia Antica.

Lollobrigida, musa indiscutible de la cinematografía italiana, había sido ingresada recientemente en una clínica de Roma tras sufrir una fractura de fémur en septiembre de 2022.

Esa fue una de las últimas noticias que se conoció de la gran dama del cine. Tal y como se informó entonces, la actriz tuvo que ser operada tras sufrir una aparatosa caída en su domicilio.

Descrita como una leyenda del mundo del celuloide italiano y galardonada con un Globo de Oro en los años sesenta, Lollobrigida había cumplido 95 años en julio del año pasado y, pese a sus baches de salud, Gina conservaba toda su energía, tanto que se había presentado como candidata al Senado de Italia.

Lo cierto es que los últimos años de vida de Gina Lollobrigida estuvieron marcados por la polémica. El contencioso judicial más importante que libró hasta el final de sus días lo tuvo con su único hijo, Milko Skofic (66 años). El vástago de la celebérrima artista, junto al nieto de ésta, Dimitri (27), quisieron proteger la gestión de su grandiosa fortuna. Ambos consideraban que Andrea Piazzolla (34), su asistente personal, dilapidaba su dinero a su antojo.

La actriz saludando a la prensa, en Roma, en mayo de 2009. Gtres

Alegaban que la avanzada edad de Gina, y su estado psicológico, la hacían vulnerable ante cazafortunas, como este joven que ya fue juzgado. Aunque los medios italianos especularon mucho sobre la especial relación que la estrella mantenía con Andrea -e incluso se acusó a Piazzolla de comportarse "como un gigoló"-, lo cierto es que éste tiene pareja y una hija, a la que llamó Gina.

Lollobrigida le adoró en vida, y no le importaron los comentarios maliciosos. "Es el hombre más importante de mi vida. Tengo a la familia en contra, pero él es mi ángel, mi seguridad. Me salvó la vida varias veces llevándome al hospital de inmediato. Me hace sentir joven", decía ella en una entrevista concedida en 2021.

A nivel sentimental, mantuvo un turbulento romance con Javier Rigau (60), 34 años menor que ella, aunque la edad nunca fue un obstáculo para que iniciaran una relación. "Siempre he sentido debilidad por los hombres jóvenes", llegó a confesar la propia Gina. Hubo discrepancia entre ellos en cuanto a las fechas en que estalló su amor; él dice que se conocieron en 1984, ella fecha el encuentro en el 2004, pero, sea como fuere, se casaron por poderes en 2010.

Tampoco en esto se pusieron de acuerdo, pues tras romper la relación, Gina demandó por haber celebrado un matrimonio fraudulento sin su consentimiento. Según ella, Javier le hizo firmar unos papeles, pero nunca le dijo que eran para el enlace.

Sigue los temas que te interesan