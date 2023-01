Así será el esperado homenaje póstumo a Verónica Forqué: los detalles y una presencia clave

Este próximo miércoles 18 de enero se cumplen 401 días de la muerte de Verónica Forqué. Si bien la fecha no coincide con el aniversario de su fallecimiento o alguna fecha señalada de su vida, como su cumpleaños, se trata de un día marcado en rojo en los calendarios de todos aquellos que la conocieron y quisieron.

Un año, un mes y cinco días después de su marcha, que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2021, se va a celebrar el homenaje más esperado a la actriz, con el que además su nombre será recordado a perpetuidad. Un acto del que EL ESPAÑOL conoce toda la información en primicia y que contará con una presencia clave.

Tras una larga espera, se van a inaugurar los jardines dedicados a su memoria. Están ubicados en la intersección de las calles Víctor de la Serna 14 y del Pintor Ribera 2B, en el distrito madrileño de Chamartín, a apenas 270 metros, tres minutos a pie, de la vivienda en la que Forqué pasó sus últimos años y en la que fue encontrada muerta.

Tal y como ha podido conocer este medio, el acto comenzará a las 12:30 horas de la mañana y consistirá en el descubrimiento de una placa en la que se podrá leer el nuevo nombre del recinto, 'Jardines Verónica Forqué', además de un turno de intervenciones.

No solo se espera que pronuncien unas palabras las diferentes autoridades del Ayuntamiento de Madrid que se darán cita en la ubicación madrileña, entre quienes se encuentran Andrea Levy (38), delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, y Begoña Villacís (45), vicealcaldesa de Madrid, también la gran protagonista de la jornada, la persona más importante en la vida de Verónica, su única hija, María Iborra Forqué (32).

Así lo ha confirmado EL ESPAÑOL, que puede asegurar que su presencia no solo será testimonial, ya que la joven tiene previsto pronunciar unas palabras durante la ceremonia de inauguración. María, que está centrada en su carrera como DJ y show-woman dentro y fuera de España, estaba muy unida a su progenitora, de ahí que no pudiera faltar. Discreta a más no poder, será la primera vez que se deje ver en público desde hace meses.

Etapa cerrada

El 'Parque Verónica Forqué' pasará así a ser parte de la vida diaria de los que fueran vecinos de la aplaudida actriz. Hasta su muerte, residió en un piso sito en la calle Víctor de la Serna, en el que puso punto final a su vida.

A pesar de la gran tragedia acontecida, sin duda era un sitio en el que la protagonista de Kika pasó buenos momentos, pues guarda una poderosa y emotiva historia familiar. En él su padre, el director José María Forqué, tuvo su oficina durante unos años. Tras su muerte, su esposa y madre de la intérprete, Carmen, se mudó para vivir en él hasta sus últimos días.

Sin embargo, pese a formar parte de la historia de los Forqué durante varias décadas, tal y como pudo confirmar este periódico el pasado mes de diciembre la casa fue vendida. Si bien en un principio se trasladó que la familia de Forqué no sabía qué decisión tomar al respecto, se terminó conociendo que cumplieron los últimos deseos de Verónica, que dejó dicho a su entorno, antes de conocerse su triste final, que su intención era "venderlo todo" e irse a la playa a vivir. En concreto, a Cartagena, Murcia, su oasis particular.

